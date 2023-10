La receta de Ocampo para reactivar la economía

CON SU amplia experiencia al frente de las finanzas del Estado, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tiene hoy la certeza de lo que debe hacer el gobierno para reactivar la economía.

Lo primero es acelerar el gasto en infraestructura para que se genere empleo, sobre todo en la construcción de vivienda social y en vías, que disminuyan las tasas de interés y que al mismo tiempo se aceleren las exportaciones no tradicionales del país.

Además, Ocampo cree que no se debe desbordar el aumento del salario mínimo debido a que no se puede tener en cuenta el índice de productividad. Sobre las reformas que hoy adelanta el gobierno y que ya se empiezan a debatir en el Congreso, sostiene que se deben concertar y que, la que va a salir adelante con más facilidad es la de pensiones.

Tres medidas

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su opinión, o la receta de lo que se debiera hacer para reactivar la economía, tal como lo han propuesto los empresarios como medidas de choque?

JOSÉ ANTONIO OCAMPO: Bueno, en todos mis planteamientos he hablado de que se requieren tres medidas o políticas. Una es bajar las tasas de interés, hacer una mayor ejecución del gasto público, sobre todo en lo que tiene que ver con infraestructura del transporte y la construcción de vivienda social como generadoras de empleo y tercero hacer una política muchos más agresiva de las exportaciones no tradicionales, esos serían los elementos para reactivar la economía.

Repito, menos intereses, más empleo y elevar las exportaciones no tradicionales, esos son los elementos que a mi modo de ver se tienen que adelantar para evitar que la economía siga cayendo y, por el contrario, se reactive en el menor tiempo posible.

ENS: ¿Usted cree que para final de año se vienen más presiones por la inflación?

JAO: Los efectos para bajar las tasas de interés van a ser más fuertes sobre todo por el lado de la oferta. Pero lo que pueden hacer con la reducción de la inflación como ha sido hasta ahora, es que ha sido un poco más lenta de lo que se quisiera.

ENS: El Banco de la República no bajó las tasas de interés, pero, ¿cree que si se van a venir esas reducciones antes de finalizar el año?

JAO: Sí, yo creo que sí, aunque ahora prefirieron no bajarlas, pero sí creo que el próximo mes lo hagan, además creo que se va a ganar espacio con la inflación y con las intenciones de reactivar la demanda.

Salario mínimo

ENS: A estas alturas del año ya se está empezando a hablar del aumento del salario mínimo para el año entrante. ¿Cuál es su posición sobre ese incremento?

JAO: Desde luego que se debe tener en cuenta la inflación más productividad. Pero no hay duda de que este año no va a haber un aumento de la productividad. Entonces lo que se va a tener en cuenta es lo de la inflación y, además, porque está aumentando el empleo, entonces habrá que tener cuidado de hasta dónde puede llegar ese incremento del salario mínimo que desde luego es esperado por millones de colombianos.

ENS: Desde su perspectiva, ¿cómo analiza el comportamiento de la economía?

JAO: La economía está prácticamente estancada y hay sectores que están contrayéndose, como la industria, la construcción y el comercio que no levanta, pero sin duda el tema más importante, obviamente, es el de la inflación, que sí ha bajado a un ritmo menor y sigue habiendo efectos de oferta. Yo lo que digo es que la política monetaria ha frenado la economía con la demanda, pero hay problemas de oferta también, problemas que tienen que ver con todo el entorno. Desde luego que se han presentado problemas con el aumento del precio de la gasolina para reducir el déficit en relación con lo que es el precio del mercado. Ahora no sé qué va a pasar con las tarifas de servicios públicos cuadernillo y todos los efectos de ello.

Regla fiscal

ENS: Respecto a lo que se está dilucidando con la modificación de la regla fiscal, ¿cree que eso puede hacerse?

JAO: Pues, mire el director de Planeación dijo que lo habían malinterpretado e incluso el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla dijo de forma tajante que no hay ninguna propuesta de cambio de la regla. Además, cualquier propuesta debe pasar por el Congreso de la República. Además, creo que ya el director de Planeación estaba aclarando exactamente cuál era el sentido de lo que dijo. Es decir, no hay tal propuesta ni que pretendan no contabilizar que se hace en los temas ambientales. Además, eso genera mayor déficit y aumenta la deuda. Produce un efecto negativo sobre los mercados que financian al Gobierno. Es más, en alguna ocasión le dije al presidente Petro que cualquier sugerencia de regla fiscal era fatal para Colombia en los mercados internacionales”.

Las reformas

ENS: A su modo de ver, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno para adelantar esas reformas sociales como la reforma laboral, la pensional y la de salud? ¿Debería concertar más con los empresarios?

JAO: Desde luego, obviamente tiene que hablar con todos los sectores, con el sector privado, los temas que sean de la competencia de cada sector, pero finalmente es el acuerdo político lo que le puede permitir pasar las reformas.

ENS: De las reformas que presentó el gobierno, ¿cuál cree que puede salir más fácilmente?

JAO: Sin duda alguna la de pensiones, creo que ya se ha adelantado mucho en ese sentido. La de salud se requiere de mucho y un mayor esfuerzo y ni se diga de la laboral que la veo difícil. Ah, pero también presentaron la reforma educativa, pero eso tienen que concertarla también con las universidades. El sistema educativo superior colombiano tiene tanta universidad privada para expandir la cobertura educativa.

ENS: ¿Cómo puede apreciar hoy, que en el día a día de los colombianos les cueste más sostenerse por el alto costo de vida y en el que todo está muy caro?

JAO: Pues, mire yo no creo que haya una reducción del salario real de la gente que es el que verdaderamente pesa en algunos productos que son mucho más caros. Pero, sin embargo, no hay evidencia de que haya una reducción de esos salarios, sino que por el costo de vida se van ajustando esos salarios reales. Pero los ingresos de los trabajadores están aumentando tanto o más que la misma inflación.

La gasolina y los peajes

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo le pidió al Gobierno de Gustavo Petro, incrementar el precio de los peajes a nivel nacional, que fueron congelados para 2023. Ocampo hizo esta petición como alternativa para financiar el subsidio a la gasolina de los taxistas que el Gobierno decidió entregarles como un acuerdo para atender los costos que están asumiendo.

Lo que le preocupa a Ocampo es que se utilicen los recursos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles o del Presupuesto General de la Nación de 2024 para financiar el subsidio.

La idea del exministro ya estaba siendo analizada por el Gobierno nacional. Incluso, el ministro de Transporte, William Camargo, mencionó que puede ser necesario tomar esta medida para frenar un hueco fiscal que está creciendo. Según estimaciones del funcionario, congelar los precios de los peajes le han costado al país alrededor de $ 800.000 millones.

En la misma línea la Cámara Colombiana de la Infraestructura, estima que el costo fiscal de congelar el precio de los peajes será de $ 13,8 billones para los próximos años.

Otra propuesta que hizo Ocampo para el subsidio a la gasolina de los taxistas es que los recursos salgan de los usuarios de ese medio de transporte, a través de un alza en los precios de las carreras.

Sostuvo el exministro que “hay un exceso de aprobación de gastos, a los cuales yo me hubiera opuesto. Por ejemplo, ese subsidio a los taxis me parece ridículo. Que aumenten las tarifas de los taxis. Ese es un caso particular. Los peajes (...), que suban los peajes. Además, son importantes para la inversión y la infraestructura”.