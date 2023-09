Conozca la agenda de los candidatos para el fin de semana

La agenda de los candidatos a suceder a Claudia López en el Palacio Liévano no se detiene. Bajo esa premisa, EL NUEVO SIGLO consultó a los aspirantes sobre los eventos y reuniones programadas para este fin de semana.

Rodrigo Lara anunció que el sábado 30 de septiembre a las 11:00 a.m. llevará a cabo una jornada de volanteo en el semáforo del ferrocarril con avenida Ciudad de Cali. Luego, a las 2:00 p.m., hará un recorrido en Modelia desde la avenida Ciudad de Cali hasta la Av. Boyacá por la Av. Esperanza. Finalmente, a las 4:00 p.m. realizará una jornada de volanteo en el centro comercial Multiplaza.

El domingo a las 9:00 a.m. el candidato se tomará la localidad de Suba, no sin antes ingresar a misa en la Iglesia Concepción. Luego, a las 11:00 a.m. realizará jornada de volanteo en el sector Subazar, a las 2:00 p.m. hará un recorrido en el centro comercial Plaza Imperial y finalizará con volanteo frente a la avenida Ciudad de Cali.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo hará jornada de volanteo en Suba en la mañana del sábado para continuar en reuniones internas de trabajo y finalizar con reuniones de campaña en la noche. El domingo iniciará su jornada con un recorrido en Monserrate a las 7:00 a.m., luego realizará volanteo por diversas zonas de la ciudad hasta la tarde y terminará con reuniones internas de trabajo.

A su turno, Rafael Quintero realizará el sábado un recorrido por la localidad de Barrios Unidos y un encuentro en San Andresito de la 38. El domingo tendrá una reunión con más de 300 personas en el barrio Diana Turbay.

En lo que respecta a Jorge Enrique Robledo, tendrá una sesión de grabación de videos de campaña desde las 9:00 hasta las 11:00 a.m. de este sábado, pasará a una reunión privada y culminará con un recorrido desde las 2:00 p.m. en Usme con punto de encuentro en la bomba Terpel de Santa Librada. El domingo tendrá reuniones privadas en la mañana y a las 2:00 p.m. realizará un recorrido en los sectores de Rafael Uribe, Tunjuelito, San Cristóbal y Usme, con punto de encuentro en la Calle 48P sur con Carrera 5I.

El candidato Diego Molano iniciará el sábado con un desayuno con líderes políticos, pasará a una reunión con representantes de la Reserva Thomas Van der Hammen, luego tendrá una con el gremio de recicladores y finalizará la jornada con una toma en Barrios Unidos. El domingo tendrá un encuentro con mujeres líderes y se tomará a Engativá.

Gustavo Bolívar anunció un evento para este sábado que lleva por nombre “Pacto por las Mujeres”, en el que expondrá sus propuestas tomando como locación el Hotel Grand Park ubicado en la Carrera 5 # 23-34.

Finalmente, el candidato Nicolás Ramos anunció que este sábado de 12:00 m. a 2:00 p.m. llevará a cabo una presentación y volanteo en la iglesia del 20 de Julio. Luego, de 2:30 a 3:40 p.m., en Restrepo Plaza realizará una marcha y volanteo. Posteriormente, de 4:30 a 5:40 p.m. en la Plaza de Bolívar se hará otra presentación y jornada de volanteo, así como en el Chorro de Quevedo de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

Este diario no obtuvo respuesta de las agendas de fin de semana de los candidatos Carlos Fernando Galán y Jorge Luis Vargas.

Fechas claves de la campaña

Hasta el 14 de octubre la Registraduría tendrá plazo para la realización del sorteo y publicación de listas de jurados de votación, 15 días calendario antes de la elección. Luego, el 18 de octubre vence el plazo de inscripción de nuevas candidaturas en caso de muerte o incapacidad física permanente.

Posteriormente, el 27 de octubre, dos días antes de las elecciones, finalizan los espacios gratuitos en los medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético, para los partidos y movimientos políticos, las organizaciones sociales y los grupos significativos de ciudadanos y promotores del voto en blanco que hayan inscrito candidatos, de acuerdo con la asignación del Consejo Nacional Electoral.