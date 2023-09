"Antes de irme entregaré resultados en torno a campaña presidencial"

Resultados importantes sobre las investigaciones que se adelantan sobre la financiación de la campaña que llevó a la presidencia a Gustavo Petro, entregará el fiscal Francisco Barbosa, antes de que finalice su gestión al frente del ente acusuador.

“Creo que antes de irme, la Fiscalía va a dar muy buenos resultados entorno a lo que ocurrió en esa campaña presidencial y lo que ocurrió entorno a esos hechos. Vamos muy bien, seguramente habrá resultados y estamos asociando casos en la Fiscalía donde efectivamente tendremos que dejar claro qué fue lo que ocurrió en esa campaña, cómo se presentaron, si se presentaron recursos ilegales cómo llegaron y todo eso tendrá una clarificación a través de las decisiones del ente acusador”, dijo en Cali.

Asimismo, durante su intervención en el congreso de Fenalco, recalcó que la única manera de sacar adelante el país es respetando la institucionalidad y no estigmatizando a las personas que piensan diferente al ejecutivo.

“La manera de transformar una nación se da por la institucionalidad, se da por la construcción, no se da por la estigmatización, no se construye una sociedad dividiéndola, uno construye una sociedad reconociendo todo lo que se ha hecho para poder avanzar”, aseguró.

Reiteró que hoy el país está viviendo un debate donde las instituciones están en juego, y se está sufriendo una grave crisis de confianza sin precedentes.

“Algunas personas me han acusado de ser verdugo, cuando los verdugos no son los aplicadores de la justicia en el país, sino aquellos que flagelan a los colombianos con su podredumbre, su degradación y su espíritu delictivo. Llamen verdugos a los delincuentes, no a las instituciones ni a quienes sufrimos el ataque permanente de los verdugos que pretenden acabar el estado de derecho en Colombia”, señaló.

Sobre las recientes declaraciones del presidente de la República, donde habría estigmatizado a los empresarios, asumiendo que representaban la barbarie, el crimen y la esclavitud, enfatizó que no se puede permitir que estos hechos ocurran en el país.

“No podemos admitir que se reescriba la historia del país sobre la base de la justificación de la violencia por ideales políticos. Este país se construyó con el esfuerzo de muchos colombianos y es sobre esa base que se reconstruirá un nuevo país cuando cese la oscuridad que vivimos y se rectifique el rumbo de Colombia. La historia reciente de nuestro país debe ser vista como una lucha de la institucionalidad contra la barbarie, palabra utilizada recurrentemente, en los discursos del ejecutivo”, manifestó.

Además, sobre la propuesta del gobierno de un acuerdo nacional afirmó que: “Yo quiero agregar, de forma propositiva algo más simple: hagamos presidente un acuerdo nacional en el que el gobierno se comprometa a respetar a la gente y a los ciudadanos. Un acuerdo donde quepa el respeto por los empresarios, por los industriales, por los comerciantes, por los líderes sociales, por los defensores de Derechos Humanos, por los desplazados por la violencia, un respeto a la Fiscalía”.

Así mismo, hizo un llamado a los empresarios para que sigan creyendo en el país y en su institucionalidad. “Les pido seguir creyendo en el país, el tiempo está pasando tenemos que batallar en Colombia con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con resistencia (…). Saben que cuentan con un colombiano más que seguirá defendiendo con reciedumbre las instituciones, las empresas, la justicia colombiana. (…) Yo no defendí la Fiscalía General y las instituciones, para tomar un avión el 14 de febrero y desaparecer de Colombia. Me niego a abandonar mi país, no me van a esquinar”, dijo.

Resultados

El jefe del ente investigador, entregó un balance de las acciones de la entidad, durante esta administración, en diferentes frentes como homicidios, feminicidios, entre otros hechos delictivos que más afectan a los ciudadanos.

“Los resultados son muy claros, recibimos el país con un 27% de esclarecimiento del homicidio, hoy lo tenemos con el 44% de esclarecimiento en el territorio nacional. Temas de feminicidio estamos en el 97%, en defensores de Derechos Humanos recibimos en el 52, estamos en el 62%. Delitos del día a día, delitos que afectan a la ciudadanía, la violencia sexual; la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el hurto, entregamos un país con unas tasas de esclarecimiento en donde las recibimos en el 5 y el 10% y las tenemos en el 60%”, informó.

Por su parte, en materia de corrupción se han obtenido más de 3.600 condenas y se le han quitado a la mafia 29 billones de pesos que se le han entregado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).