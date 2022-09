Opiniones divididas por nueva propuesta de Día sin IVA

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo recientemente que los Días sin IVA sí irán en el 2023; sin embargo, las condiciones son distintas a la forma como la jornada se realizó durante el gobierno Duque. De acuerdo con el jefe de la cartera, la iniciativa solo haría la excepción en los productos nacionales.

“Le di mi aval a los dos Días sin IVA para productos nacionales de una lista específica de productos locales. Creo que esta es una buena alternativa. De hecho, ya habíamos hablado con Fenalco sobre este tema. Por ahora solo productos nacionales, porque las jornadas anteriores básicamente beneficiaban a los importados”, sostuvo Ocampo.

Según el documento presentado por el Ministerio, “el Gobierno organizará dos Días sin IVA en el año, en los meses de febrero y agosto, con el fin de estimular el consumo de productos elaborados por la industria nacional, o cuyo valor agregado se haya hecho en más de un 50% dentro del territorio nacional”.

Esta última parte es la que ha generado polémica en varios sectores de la economía, pues algunos gremios argumentan que esta iniciativa será positiva para el comercio local y para las pequeñas y medianas empresas, mientras otros consideran que no se pueden excluir los productos importados.

“No se puede discriminar”

Uno de los gremios que se pronunció y mostró su desacuerdo con que la medida fuera para productos nacionales fue la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, en cabeza de Javier Díaz.

El dirigente del gremio sostuvo a EL NUEVO SIGLO que no está de acuerdo ya que “el trato de productos no es igual, a los nacionales no se les cobra IVA y a los importados sí y esto está prohibido en la Organización Mundial del Comercio (OMC), acuerdo internacional del cual somos signatarios. No pueden discriminar, el trato debe ser igual para unos y otros”.

A su vez dijo que considera “bien intencionado el Día sin IVA para productos nacionales; sin embargo, desconoce la cláusula de trato nacional de la OMC que no permite discriminar en contra de los importados. Esa propuesta se cae fácilmente”.

Además, Díaz comentó en diferentes medios que “el país que se sienta afectado puede darle un trato similar a los productos colombianos. Puede adoptar medidas en contra de los productos provenientes de nuestro país”.

En esta misma línea la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, se pronunció sobre la propuesta: “Es buena noticia para el proceso de reactivación económica la disposición del Ministerio de Hacienda de retomar los Días sin IVA como mecanismo para dinamizar la actividad comercial. Sin embargo, hay que ser cuidadosos en la mención de productos por su origen pues iría en contra de las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio sobre trato nacional, en donde países que tengan productos como los que estarían incluidos en la jornada sin IVA podrían argumentar discriminación y adoptar medidas restrictivas a productos colombianos en sus territorios”.

“La medida debe mantenerse de manera incluyente a todos los productos y se permita al consumidor escoger los mejores de acuerdo con sus gustos y necesidades. En la discusión de la ponencia en el Congreso de la República se podrán hacer los ajustes para que esta iniciativa sea benéfica para comercio y consumidores”, agregó Lacouture.

Noticias positivas

De otro lado, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, calificó como positivo el anuncio del Gobierno nacional de mantener los Días sin IVA, propuesta que había presentado el gremio en el pasado mes de agosto al jefe de la cartera de Hacienda, a quien le entregó un análisis de los beneficios de esta iniciativa y su impacto en la economía del país.

De acuerdo con Fenalco “hay información cuantitativa y cualitativa de estas fechas y su incidencia sobre la dinámica del comercio en relación a sus ventas; bienestar para los hogares; formalización empresarial; jalonamiento del empleo; finanzas del Gobierno; aumento en el recaudo de impuestos locales; así como el apoyo en la lucha contra la inflación”, manifestó el dirigente gremial.

Cabe recordar que en ese momento Fenalco sugirió que, en lugar de acabar con esta iniciativa, se estudiara la posibilidad de transformar y ajustar a las políticas del nuevo Gobierno, enfocando la iniciativa a la producción nacional, lo que fue confirmado ayer por el ministro de Hacienda.

Asimismo, el gremio argumentó la importancia de enfocarse, entre otros, en los diferentes subsectores del comercio, como, por ejemplo, productos agroindustriales, productos del clúster de moda (confección, calzado y accesorios), productos para el hogar (muebles, lencería, colchones y accesorios), artesanías colombianas de decoración, electrodomésticos de línea blanca producidos en el país y servicios turísticos nacionales del mercado doméstico.

¿Quién es el autor de la iniciativa?

De acuerdo con algunos medios de comunicación, la bancada del partido Liberal había hecho la propuesta para que se incluyeran los Días sin IVA dentro del proyecto de la reforma tributaria, a pesar de que el presidente Petro había manifestado que dichas jornadas no se volverían a realizar.

Según el representante liberal Wilmer Guerrero, “desde hace varios meses el Partido Liberal planteó la posibilidad de que los Día sin IVA se mantuvieran, única y exclusivamente para productos nacionales. En las comisiones terceras se discutió esta propuesta y entendimos que el Gobierno avalaba esta posibilidad de promover la industria nacional”.

De acuerdo con el congresista, la bancada de su partido había presentado la misma propuesta de Día sin IVA, solo que se ampliaría de dos a cuatro jornadas, coincidiendo con los días de mayor movimiento del comercio como temporada escolar, Día de la Madre, Amor y Amistad y Navidad. “Desde el Partido Liberal vamos a seguir trabajando para ayudar a nuestra industria nacional y beneficiar a los colombianos que más lo necesitan”.

Según Guerrero, “el día 23 de agosto radicamos una proposición para que se mantuvieran los Días sin IVA, eso lo hizo el Partido Liberal. Hoy vemos con sorpresa que el Pacto Histórico, el senador Gustavo Bolívar, se atribuye el trabajo que hacen sus demás compañeros. Algunos compañeros buscan atribuirse el trabajo del Partido Liberal”.

Por otro lado, Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera del Senado, dijo que “es una gran noticia para productores, artesanos e industriales colombianos. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, me acaba de dar aval para introducir en la Reforma Tributaria dos Días sin IVA (solo para productos nacionales), uno en febrero y otro en agosto".

Así mismo, dijo que “el Gobierno ya los había eliminado de la Reforma. Logramos, con un artículo nuevo, revivir dos fechas de Día sin IVA para productos nacionales, para hacer que nuestras industrias crezcan”.

Por su parte el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, escribió al respecto en su cuenta de Twitter: “Bien por ministro Ocampo que aceptó Días sin IVA, así sean solo para productos nacionales. Esta propuesta fue construida con Fenalco. Me alegra que Bolívar y otros que tanto se opusieron hoy los defiendan. Nosotros somos quienes los propusimos y los hemos defendido. Seguiremos”.