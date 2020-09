Dos de las tres ponencias sobre el Plan Marshall serán positivas

El Concejo de Bogotá está ad portas de comenzar a discutir el proyecto de acuerdo que plantea cómo será la reactivación económica de la Capital del país tras el paso del covid-19 y su impacto en el bolsillo de los bogotanos. Este proyecto, sumado al del cupo de endeudamiento, promete regenerar la economía a través de inversión, mega obras, alivios financieros, entre otras cosas.

Aunque la ponencia -hoy positiva con modificaciones- del concejal del Centro Democrático, Jorge Colmenares, podría cambiar, los otros dos cabildantes ponentes, Diego Laserna (Alianza Verde) y Armando Gutiérrez (Partido Liberal), ya tienen claro que sus ponencias serán positivas con modificaciones.

EL NUEVO SIGLO habló con cada uno de ellos para evaluar coincidencias y consensos y, sin lugar a dudas, el aumento del ICA a las plataformas digitales, es uno de los puntos que generará más debate, probablemente.

De acuerdo con el concejal Gutiérrez es necesario que se revise el tema de las plataformas tecnológicas y de todo lo que tiene que ver con la tarifa en el impuesto de industria y comercio para los servicios de compra, distribución y entrega de productos.

“A nosotros nos parece que se están gravando muy duro, cuando evidentemente lo que queremos es proteger a productores pequeños y medianos que se están organizando para distribuir sus productos, y que a su vez requieren de una red de domiciliarios para ello. Nosotros estamos pidiendo que estas tarifas para este tipo de plataformas no sean tan gravosos porque se están subiendo del 9,66% al 13,8%”, le dijo a este Diario el concejal liberal.

Por el contrario, con relación a este tema el concejal ponente de la Alianza Verde, Diego Laserna, está de acuerdo. “Eso me parece bien. Aún no he decidido 100% si voy a sugerir una tasa distinta, pero a mí sí me parece bien que le suban”, le dijo a este Medio el concejal Laserna, quien señaló que la lógica de este proyecto es hacer descuentos en el corto plazo para aliviar el bolsillo de los más afectados por la pandemia, pero que a mediano plazo se generen recursos para pagar el cupo de endeudamiento. “Es apenas lógico y solidario que los que han salido beneficiados de este contexto pues aporten más”, añadió.

No obstante, en lo que no está de acuerdo el cabildante es en poner a tributar a las obras civiles. “Yo creo que sí le vamos a apostar a la reactivación económica de la construcción y de las obras civiles, es importante mencionar que ese es el destino de buena parte de los recursos del cupo de endeudamiento, pues no tiene sentido aumentarles el ICA”, dijo a este Diario el concejal Laserna.

Por su parte, de acuerdo con el también cabildante ponente, Jorge Colmenares (Centro Democrático), este proyecto tiene varios “peros”, y contrario a la postura del concejal de la Alianza Verde, de acuerdo con Colmenares el aumentó al ICA de las plataformas electrónicas es un error.

“Propondremos eliminar el impuesto a las plataformas que utilizan a los domiciliarios. Estas son las cosas que se tienen que cambiar en el proyecto para generar reactivación económica efectiva”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Colmenares, quien añadió que con este proyecto se le están poniendo más impuestos a los bogotanos y se están generando cobros adicionales, en vez de proponer alivios para las pequeñas empresas y de generar empleo.

Impuesto predial

Punto aparte, frente al impuesto predial de establecimientos como los teatros, de acuerdo con el concejal de los Verdes la propuesta original de la Administración distrital establece que el descuento sea del 100% en los dos primeros años, y del 50% en los siguientes ocho, “y nuestra propuesta es que sea del 80% para los siguientes ocho años. Laserna, por último, dijo que también propondrá que el descuento a los vehículos eléctricos en el impuesto de propiedad sea menor a lo que se está proponiendo.

Por su parte, frente al impuesto predial, el concejal Colmenares dijo que este proyecto planea aumentarse en un casi 450% para los estratos 1, 2 y 3. Frente a este tema, la propuesta del concejal es la de congelar este impuesto del 2021 al 2022 para que se bajen los arriendos y puedan solventar sus necesidades. En esto coincidió el cabildante Gutiérrez, quien resaltó que realmente debe haber un congelamiento de los mismos en el 2021.