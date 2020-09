Aumentan oportunidades en California y Texas a exportadores nacionales

Nueva York, Nueva Jersey, Florida e Illinois completan la lista de Estados donde se presentan más posibilidades de ventas internacionales no minero energéticas para las compañías colombianas en EU.

Así se desprende de las conclusiones que surgen gracias a la nueva herramienta del modelo de potencialidad emitido por ProColombia.

A lo largo del 2019, Colombia exportó más de US$400 millones en bienes no minero energéticos a California, principalmente productos de agro frescos, procesados, así como de moda. Sin embargo, el país cuenta con mayores oportunidades de posicionar sus exportaciones no minero energéticas, según el nuevo modelo de potencialidad de demanda por Estados de EU, que toma como fuentes al U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA); U.S. Census Bureau; U.S. Department of Transportation; MacMap; Events in America y News API.

Allí, los Estados se miden entre 1 y 0, donde 1 es el que ofrece mayor potencial de demanda. En este sentido, California, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Florida e Illinois, son los lugares que ofrecen más oportunidades para Colombia, ya que tienen apuestas productivas en sectores no minero energéticos, registran una balanza deficitaria para estos productos, son grandes importadores, cuentan con un tejido empresarial robusto que puede ser aprovechado, a la vez que Colombia ya está llegando con sus productos a dichos Estados.

Ventajas

“Esta es una herramienta innovadora que estamos seguros de que podrá inspirar a los empresarios colombianos para que tomen la decisión de exportar a este destino, y para aquellos que ya lo hacen, para que se animen a conquistar nuevos nichos, con información precisa y con las ventajas arancelarias que ofrece el acuerdo comercial vigente.

Además, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y es clave en el plan de reactivación económica que estamos ejecutando desde ProColombia, en el marco de la estrategia Compromiso por Colombia de la Presidencia de la República, ya que es uno de los 57 países que hemos priorizado”, manifestó Flavia Santoro, presidenta de la entidad.

La herramienta permite elegir dos caminos para conocer el potencial de demanda: uno por Estados potenciales, que permite tener datos generales de la industria a consultar para todas estas zonas y de las subpartidas arancelarias no mineras. El segundo camino da la posibilidad de ver los sectores potenciales en un Estado en particular, al tener el puntaje de potencialidad por industria, además de saber cuánto exportó el país a cada uno de los Estados.

Allí se puede saber que Colombia exportó cerca de US$330 millones a Nueva York, en 2019 y que los sectores con mayores exportaciones colombianas fueron fabricación miscelánea, producción de cultivos, manufacturas de alimentos y manufacturas de metales primarios. De igual forma, se puede tener información complementaria acerca de aranceles, condiciones de acceso, noticias de los Estados y eventos.

Asimismo, se puede llegar al detalle que, en filetes frescos o refrigerados de tilapia, Colombia exportó US$35,2 millones, con una participación de 29,4% en las importaciones totales de este producto en Estados Unidos, llegando principalmente a Florida, Vermont y Nueva York.

En California, por ejemplo, hay oportunidad de exportar manufactura de computadoras y productos electrónicos, equipos de transporte y equipo eléctrico, electrodomésticos y fabricación de componentes; por su parte, a Texas, manufactura de computadoras y productos electrónicos, equipos de transporte y maquinaria, mientras que a Nueva York productos electrónicos y manufacturas de ropa.

Santoro puntualizó que esta herramienta “será útil y de gran ayuda para los exportadores que van a participar en la próxima Macrorrueda Virtual de Negocios de las Américas de ProColombia”, que se llevará a cabo entre el 3 y 13 de noviembre de este año y en la cual Estados Unidos será uno de los países invitados más importantes.