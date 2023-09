Polémica por anuncio del gobierno sobre flexibilizar la regla fiscal

EL DIRECTOR de Planeación Nacional, Jorge Iván González, propuso modificar la regla fiscal para ampliar el margen del déficit que puede manejar el gobierno ante las necesidades de gasto.

Durante su presentación en la 40° Conferencia Energética Colombiana de Enercol, González afirmó que “consideramos que la regla fiscal ha sido muy inflexible y estamos discutiendo con colegas de Hacienda (Ministerio) cómo se puede ir disminuyendo esa presión tan fuerte”.

Reiteró que se podría empezar con un cambio con los gastos ambientales, pues “esto tiene beneficios futuros enormes (…), y eso genera un margen fiscal más amplio”.

El funcionario ratificó que “vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que ver cómo podemos mostrar alternativas de flexibilización de la regla fiscal”, y añadió que entre los mecanismos podría estar una ‘Regla Fiscal Verde’, lo que implicaría que los recursos que se destinen a reforestación y transición energética, no se cuenten como inversión o gasto corriente.

Las calificadoras

De no darse, podría haber coletazos fuertes de parte de las calificadoras de riesgo y otras entidades internacionales. “Hay que hacerlo de manera progresiva y con mucho cuidado”, agregó.

Sumado a lo anterior, afirmó que la regla fiscal tiene otro espacio de mejora en el país, pues se fija con cálculos difíciles de acertar, como los precios del petróleo o el dólar, entre otros temas técnicos.

Rechazo

Ante esta situación, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló en Cali en una exposición que “en la conferencia de hoy destacamos que, infortunadamente, Colombia tiene un muy limitado espacio fiscal. Luego de la pandemia, Colombia subió su gasto en más o menos 5 puntos del PIB. Aumentó sus ingresos también a través de las reformas del 2021 y el 2022, muy importante, pero cuando ustedes miran la evolución de la prima de riesgo del país, se ha venido deteriorando consistentemente desde más o menos principios del 2021".

Y agregó que: “Colombia hoy en día tiene una prima de riesgo superior a la de Brasil, lo que muestra que los inversionistas están algo preocupados frente a las perspectivas fiscales de Colombia. En este contexto, decir que se abre un espacio adicional de gasto por encima de lo que permite la regla fiscal para acomodar gastos que, muy razonablemente, suenan bien, como los del crecimiento verde o la política de desarrollo sostenible, no es una buena idea”.

Señaló, además, “francamente, creemos que Colombia no tiene el espacio para hacerlo. El espacio es muy limitado y, de hecho, a nosotros nos hubiera gustado que el presupuesto que presentó el Gobierno del Congreso de la República este año fuera de un monto inferior. Así que lo que el Gobierno tiene que hacer es continuar cumpliendo con la regla fiscal, como lo ha dicho el propio ministro de Hacienda y el propio Presidente”.

Precisamente, en un informe de EL NUEVO SIGLO, los exministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, Mauricio Cárdenas y José Antonio Ocampo, coincidieron en afirmar que confían en que el Gobierno cumpla con los compromisos que se adquirieron y cumpla con las metas de la regla fiscal este año.

El exministro Alberto Carrasquilla, dijo que no hay razón para pensar que la regla fiscal no se va a cumplir. "La institucionalidad dice que si no se cumple hay que explicar por qué. Lo que más me preocuparía es que no se respete la institucionalidad, pero no tengo tampoco ninguna razón para pensar que alguien haga esto".

Por su parte, el exministro Mauricio Cárdenas afirmó que hoy siente más preocupación y no tanto porque el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no tenga la intención de no cumplir con la regla fiscal, sino que alrededor de esas decisiones o metas hay presiones políticas.

Mientras que, el exministro José Antonio Ocampo, quien estuvo casi un año al frente de la cartera de Hacienda en el actual Gobierno, dijo que “veo que el ministro Ricardo Bonilla lo ha dicho reiteradamente. Cualquier sugerencia de cambiar la regla fiscal es fatal. Yo espero que se cumpla la regla fiscal".