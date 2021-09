La Alianza Verde no sale del laberinto

Dos días después de la elección del exgobernador Carlos Amaya, como precandidato oficial de la Alianza Verde, queda la sensación de que no hay claridad sobre lo que sucede en este partido pues aún quedan cinco candidatos más, por lo que mucha gente se pregunta ¿qué fue lo que eligieron?.

Con un resultado a favor frente al senador Antonio Sanguino, el exgobernador, resultó ganador de la encuesta realizada por la firma Cifras y Conceptos que le preguntó por su candidato de preferencia a los asistentes de los cinco debates regionales, a elegidos y militantes del partido.

Cabe anotar que en total fueron cinco encuentros en los que los dos precandidatos expusieron sus propuestas en temas como la reducción de la pobreza y desigualdad, la crisis en el campo, la protección del medio ambiente, la educación y la reactivación económica. Estos debates contaron con la participación de la ciudadanía que finalmente decidió por Amaya como su candidato para continuar en el proceso por el aval del partido Alianza Verde.

En un principio este proceso, llamado la terna verde, contaba con la senadora Sandra Ortiz, pero ella prefirió dar un paso al costado para mantener una cuota femenina con opción presidencial dentro del partido. Es decir que Ortiz continúa como precandidata.

En esa terna tampoco participó el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien siempre ha mostrado más afinidad hacia el Pacto Histórico de Gustavo Petro, y no hacia esta terna cuyo ganador se uniría a la Coalición de la Esperanza. Sin embargo, Romero aún sigue siendo verde.

Bajo estas circunstancias los precandidatos verdes son Sandra Ortiz, Carlos Amaya, Camilo Romero, Jorge Londoño e Iván Marulanda.

Así, lo que sucedió con la encuesta fue descartar al senador Antonio Sanguino como precandidato verde.

Posiciones de los precandidatos

Sin embargo, entre estos cinco candidatos no hay unidad y va a ser difícil establecer un mecanismo que defina un solo aspirante y que deje satisfechos a todos.

Mientras Carlos Amaya pronunció, al conocer el resultado de la encuesta, “estoy listo para ser el candidato del partido verde, estoy listo para competir en la Coalición de la Esperanza. Estoy listo para poner todo el esfuerzo para cambiar este país. Es hora de unirnos como partido. Basta ya de divisiones, podemos escoger un candidato único, de manera tranquila y fraterna; sin agresiones, sin descalificaciones y con esperanza”.

Y luego añadió: “Podemos escoger un candidato único y estoy listo para esa competencia, estoy listo para representar al Verde y competir fraternalmente en la Coalición de la Esperanza”.

Este comentario, recibió el respaldo de Sanguino quien le dijo al exgobernador boyacense “el cambio es con sumercé. Quiero ser un soldado y militante de esta causa y estaré a su lado construyendo esta opción de cambio”.

Pero, esta posición contrasta de alguna manera con lo que piensa Camilo Romero, quien le dijo a EL NUEVO SIGLO sobre la elección de Amaya: “Lo único que ha pasado es que, de seis precandidaturas del Verde, hoy hay cinco. Se bajó Antonio Sanguino, quien nunca fue un candidato real a la presidencia. Amaya hoy representa un sector del partido que solo quiere alianza con la Coalición de la Esperanza. Nosotros creemos que debemos juntarnos con esa coalición más todo el sector alternativo, para garantizar el cambio. Ahora esperar decisiones del partido de cómo escoger candidatura única entre cinco precandidaturas”.

Hace algunas semanas, Romero había planteado la consolidación de una candidatura única entre el Pacto Histórico, la Alianza Verde y la Coalición de la Esperanza. Mediante la consulta en marzo se escogería una sola persona que represente los intereses de los sectores alternativos. Idea con la que estuvo de acuerdo Gustavo Petro.

Por otro lado, Jorge Eduardo Londoño, quien tampoco participó en la terna verde, junto con el también senador de la colectividad, José Aulo Polo, publicaron un comunicado en el que dicen “en ningún momento hemos manifestado nuestra voluntad de pertenecer al Pacto Histórico”. Y agregan: “Desafortunadamente la Alianza Verde no ha sido ajena al ambiente de polarización en el que se encuentra el país. Se ha querido enmarcar cualquier discusión en el dilema entre el Pacto Histórico, por un lado y de la Coalición de la Esperanza, por el otro. Nosotros no queremos y no participamos de esa disyuntiva, que creemos es infructuosa. Proponemos al país ir más allá y pensar desde la cohesión programática y no desde los bandos personalistas”.

Otra posición diferente es la que tiene la senadora Sandra Ortiz, quien le dijo a EL NUEVO SIGLO que estuvo unos días por fuera del país en un evento diplomático, pero que ya se encuentra de nuevo retomando la precandidatura y sus obligaciones en el Congreso.

Sobre el partido comentó: “Estamos buscando la manera de tener un candidato propio, ese debe ser el camino. Ni la Coalición de la Esperanza, ni el Pacto Histórico, sino un candidato propio del Verde. Siempre nosotros llegamos y fortalecemos otros sectores. Cuando hoy el partido verde ha crecido, tiene un espectro político importante, y tenemos una estructura que se ha trabajado por más de 10 años, por eso pienso que debemos tener un candidato propio.

El último de los precandidatos es Iván Marulanda, quien manifestó que se está a la espera de pasar al Nuevo Liberalismo, partido del cual fue fundador, cuando la Corte Constitucional tenga listo el fallo que le dio vida a esa colectividad. Por eso en un mensaje enviado a EL NUEVO SIGLO dijo: “No estoy opinando acerca de los temas del partido por delicadeza”.

Otras voces verdes

Dos de los tres vicepresidentes de la colectividad, Antanas Mockus y Antonio Navarro Wolf publicaron una carta donde dejaron clara su postura: “Reiteramos la necesidad y la voluntad de unir al centro y a la centro izquierda en la Coalición de la Esperanza, como una opción colectiva, programática e incluyente”. Y sostuvieron “en el actual escenario ya existe una alianza que representa el pensamiento de izquierda, ese es el Pacto Histórico. Poco nuevo aportaríamos sumándonos a ella”.

Mientras que Carlos Ramón González, el otro vicepresidente verde, pidió no dejar por fuera a Gustavo Petro y generar una gran alianza del sector alternativo.

Llamó la atención la reacción del representante Inti Asprilla, quien en su cuenta de Twitter trinó: “No hay un 'elegido verde' ni un escogido para 'liderar el senado' por el verde, fin del comunicado”, está última frase en alusión a Sanguino, quien se dijo podía ser el cabeza de lista para las elecciones parlamentarias.

El también parlamentario, León Fredy Muñoz, escribió: “Lo importante es buscar todos los caminos para tener una candidatura fuerte de centro izquierda, si no la derecha seguirá en el poder, gobernando para unas élites en detrimento del resto de colombianos”.

Un vocero de los verdes nos contó que en la actualidad hay una encuesta, hecha entre las bases, que mandó a hacer el Partido con varias preguntas, una de ellas es: ¿Si quieren estar con el Pacto, la Coalición o hacer una gran Alianza? Los resultados se conocerán la próxima semana y podría dar una luz sobre el futuro de los verdes.