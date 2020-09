Alias 'Macaco', 'Martín Llanos' y 'Nicolas' piden pista en JEP

Ser acogidos con los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz solicitaron los exjefes de las autodefensas, Carlos Mario Jimenez Naranjo alias 'Macaco', Héctor Germán Buitrago alias 'Martín Llanos' y Carlos Antonio Moreno Tuberquía alias 'Nicolás'.

A través de tres cartas dirigidas al redactor de los Acuerdos de La Habana y exministro Álvaro Leyva Durán, estos exjefes paramilitares hicieron la petición en donde dijeron estar dispuestos a contar toda la verdad sobre lo que conocen del conflicto armado.

Por su parte, 'Macaco' señaló que se une al llamado que hace el país y las víctimas para saber la verdad de lo sucedido públicamente y de manera directa y resaltó la necesidad de que se conozco la historia que ellos conocen, los hechos y el lugar donde sucedieron y las instituciones que colaboraron y delinquieron de la mano de las AUC.

"Al acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz enunciaré verdades por relatar, todas ellas justificadoras de mi comparecencia ante esa instancia de paz", puntualizó.

Asimismo, cuestionó el haber sido extraditado en su momento a los Estados Unidos y dijo que la ley 975 de 2005 o Justicia y Paz, no fue un sistema idóneo para dar a conocer la verdad plena y tampoco para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto.

Finalmente, 'Macaco' reiteró su deseo de ser escuchado en la JEP sobre los hechos de los que consta y de lo cuales fue autor y para también transmitirle a las víctimas su arrepentimiento y voluntad de reparación.

"Quiero que se me escuche, quiero que en la JEP se conozca todo lo que me consta... que pueda relatar mis conductas... y mi clara manifestación de que nada de lo acontecido pude volver a suceder. No más. Nunca más", indicó.