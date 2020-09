Alcaldesas de Bogotá y de Guayaquil analizarán el uso de la bicicleta

Este lunes la alcaldesa Claudia López y la alcaldesa de Guayaquil (Ecuador), Cynthia Viteri, liderarán el panel ‘La certeza de movernos diferente: la bici como oportunidad para el cambio’, en donde abordarán las medidas de movilidad adoptadas para mitigar el contagio por el Covid-19, el fortalecimiento del uso de la bicicleta y las políticas proyectadas a futuro para la movilidad sostenible.

La ‘XIII semana de la bici, pedalea Bogotá’, que se inauguró oficialmente durante el fin de semana, se extenderá hasta el 4 de octubre con 20 actividades gratuitas, como jornadas pedagógicas para ciclistas, rodadas virtuales, talleres de mecánica básica y foros académicos, entre otras.

“Hacer corredores verdes es redistribuir el espacio de manera más equitativa en los diferentes modos de movilidad de la ciudad donde los ciclistas y los peatones tienen un importante espacio”, señaló la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien durante el fin de semana le dio inicio al evento.

En efecto, de acuerdo con la alcaldesa si bien es cierto que del total de los viajes que se hacen en la ciudad el 13% de los mismos se hacen en bicicleta, la distribución del espacio vial debe responde a esa realidad.

Así mismo recalcó que la pandemia ha traído a la ciudad beneficios ambientales y menos contaminación. “Hemos respirado mejor aire, nos estamos moviendo más en bici y caminando y no queremos volver a la vieja normalidad”, aseguró la Alcaldesa quien invitó a los ciudadanos para que se animen a utilizar este medio de transporte.

Turnos para Verjón

Punto aparte, la mandataria de la ciudad señaló que le propondrá a la Alcaldía del municipio de Choachí establecer horarios para la subida al Verjón, que permita organizar de mejor manera el tránsito por esta vía de alta afluencia de ciclistas.

“Le vamos a proponer al Alcalde de Choachí establecer horarios en Bogotá de 4 a.m. a 11 a.m., entre jueves y domingo donde cerremos la vía exclusivamente para ciclistas y luego de 11 a.m. en adelante para carros. Ya que es una vía estrecha. Como también lo es la de Patios”, afirmó López, quien además resaltó que el ciclismo es del corazón de Colombia y en vez de restringirlo se deben organizar los espacios para incentivarlo.