Principio de oportunidad a Day Vásquez por testimonio contra Nicolás Petro

MIENTRAS QUE Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, fue llamado a juicio por no colaborar en la investigación en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, su exesposa, Day Vásquez, seguirá ofreciendo información útil a las autoridades, por lo que sí firmará el beneficio de principio de oportunidad.

Como se sabe, ambos fueron acusados por recibir dinero ilícito que ingresaron a la campaña electoral del presidente Gustavo Petro. Durante la audiencia de imputación de cargos a principios de agosto, se comprometieron a ofrecer testimonios y más pruebas en torno al hecho, pero el exdiputado del Atlántico incumplió. Por tal razón, la Fiscalía General de la Nación radicó ante los juzgados penales de Barranquilla un escrito de acusación.

Sin embargo, Vásquez, quien es señalada por lavado de activos y violación de datos personales, no ha faltado a ninguna de las citaciones fijadas por el ente investigador, dijo su abogado defensor, Alait Freija.

“Ella continúa su colaboración y estamos a la espera de que la Fiscalía saque la resolución sobre la viabilidad del principio de oportunidad, una vez pase eso hay que acudir ante un juez de control de garantías para que el juez imparta legalidad a eso y lo apruebe”, manifestó a El Heraldo.

Según Freija, esperan que la Fiscalía emita la resolución correspondiente, tras la aprobación realizada por el comité de aplicación del principio de oportunidad del ente acusador. De esa manera, presentar el aval de la petición de Vásquez a un juez de control de garantías.

Lo cual, será precisamente dicho juez quien autorice que Vásquez pueda acogerse a la referida figura judicial. “Estamos esperando una citación que está pendiente, por eso se me hace extraño la noticia de que hoy saldría la resolución. Estamos pendientes de unas citaciones que habíamos aplazado porque ella estaba enferma”, destacó el abogado.

La respuesta de Vásquez

Dicho todo lo anterior, Petro Burgos irá a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía decidió este lunes radicar formalmente una acusación en contra del hijo mayor del jefe de Estado, alegando que no ha cumplido con su compromiso de ofrecer información importante.

“El ente acusador radicó el escrito de acusación ante los juzgados penales del circuito especializados de Barranquilla y, dentro del término de ley, en contra el señor Petro Burgos, por los delitos imputados. El juez del centro de servicios de Barranquilla en asignación automática designará al juez que adelantará el juicio”, afirmó el ente.

Como era de esperarse, Petro Burgos se pronunció ante la determinación, utilizando para ello su cuenta de X. “Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, publicó el exdiputado.

Luego de la divulgación de tal mensaje, la activista Ani Abello dio su opinión al respecto: “Para que no se nos olvide… Nicolás ya había confesado. Él es su propio verdugo”; comentario que fue respondido por Vásquez: “Y sin presiones de nadie, ¡soy testigo!”. La frase de la exesposa de Petro generó revuelo en redes sociales

El veredicto

A principios de agosto, el juzgado 74 de garantías de Bogotá decidió que Petro Burgos enfrentaría su proceso penal en libertad. Por lo tanto, el veredicto se dio a conocer después de que el juez rechazara la solicitud hecha por la Fiscalía de dar casa por cárcel al exdiputado del Atlántico, mientras continúa la investigación en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En ese momento, se decidió que Nicolás Petro tampoco podrá salir del país, mucho menos de la ciudad de Barranquilla, donde fue detenido, al igual que su exesposa Day Vásquez.