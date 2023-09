A juicio Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito

Radicado quedó el escrito de acusación contra Nicolas Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Al parecer, el familiar del presidente no asistió en por lo menos dos ocasiones a las citaciones del ente acusador para que proporcionara información sobre el recibimiento de dinero durante la campaña del actual mandatario.

La Fiscalía sostuvo: "el ente acusador radicó escrito de acusación ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Barranquilla, y dentro del término de ley, en contra el señor Petro Burgos por los delitos imputados".

Asimismo, afirmó que la medida se toma ante el no compromiso Nicolás Petro de entregar información para esclarecer este caso, que según pruebas, estaría también implicado Samuel Santander Lopesierra, alias 'El Hombre Marlboro'.

"El juez del centro de servicios de Barranquilla en asignación automática, designará al juez que adelantará el juicio contra el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Es ante este juez que la Fiscalía General de la Nación presentará todas las pruebas que posee en el respectivo juzgamiento", finaliza el comunicado de la Fiscalía.

La respuesta de Nicolás Petro

Ante las nuevas medidas tomadas por la Fiscalía, Petro Burgos sostuvo que el ente acusador encabezado por Barbosa lo ha amedrentado con el fin de ser un arma contra el presidente, su padre.

"Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo", escribió en su cuenta X.

Señalamientos

En torno a la acusación por enriquecimiento ilícito, la Fiscalía General de la Nación informó que el diputado del Atlántico tendría que ganar una suma de 200 millones de pesos al mes para justificar sus gastos millonarios, específicamente entre 2020 y 2022.

"El señor Nicolás no cuenta con ninguna otra actividad económica que genere ingresos, de hecho, en la declaración de renta de 2020 y 2021 dijo que solo tenía rentas derivadas de su trabajo como diputado. Con un patrimonio para 2020 de $ 52,87 millones y deudas por $ 1,78 millones. Es lo que enunció en la DIAN", destacó el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, quien ha asumido la batuta de la investigación del hijo del jefe de Estado.

Además, puntualizó que “no cabe duda que usted está inmerso en la conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público, tal como regla el artículo 412”.

Asimismo, confirmaron que no reportó ante las autoridades financieras los bienes, productos financieros y flujo de dineros. “Usted no cuenta con ninguna actividad económica que genere ingresos, de hecho, en sus declaraciones de renta presentadas para los años 2020-2021, anunció tener rentas derivadas de su trabaja como diputado del Atlántico”, expuso el fiscal en la audiencia.

Adicionalmente, apuntó que "Daysuris Vásquez administraba el dinero del cual Nicolás Petro incrementó el patrimonio de manera injustificada, era ella quien ocultó y custodió los bienes provenientes del enriquecimiento ilícito para blanquearlos”.

Es de resaltar que, el fiscal Mario Burgos, luego de enumerar varias cifras y supuestos movimientos irregulares, precisa que el ente acusador no descarta otros delitos subyacentes contra Nicolás Petro y Day Vásquez, como tráfico de influencias. De la detenida, Burgos dice que ha reiterado su voluntad de colaborar con la justicia.