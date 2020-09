“Recuperar nuestros hoteles tardará entre 2 y 3 años”: Castañeda

Cuando hoy se celebra el Día Mundial del Turismo, cualquiera podría pensar que al nombrar una cadena mundial de hoteles como el Marriot, el impacto de las cuarentenas rigurosas en el país, sería una cuestión anecdótica. Pero cuando es un pequeño hotel de esta multinacional, que debe sostenerse por sí mismo sin el pulmón financiero de su raíz, la situación toma otro carisma. Ese perfil es el de sobrevivir ante el peor choque económico que llegó al país y sacudió todos los cimientos del Artisan D.C. Hotel, un lugar confortable amparado bajo el Autograph Collection que desarrolla Marriot en el mundo.

Este hotel, instalado en el corazón financiero de Bogotá, es decir sobre la calle 72 con carrera séptima, tiene el soporte profesional suficiente pero lastrado de lo que hoy es sobrevivir a la pandemia. Con 8 años de ser construido, las instalaciones del hotel se han convertido prácticamente en uno de los sitios preferidos para el turismo de negocios.

La manager general del hotel, Alejandra Castañeda, cuenta a EL NUEVO SIGLO el golpe y lo que debe ser la reapertura para frenar en algo las pérdidas de los últimos seis meses.

EL NUEVO SIGLO: Si el Gobierno no reactiva rápido la cuestión de los vuelos internacionales, ¿cuánto pueden aguantar ustedes?

ALEJANDRA CASTAÑEDA: Si no existe una reactivación de vuelos internacionales, máximo hasta enero tendríamos flujo de caja, de resto creo que sería una situación muy complicada en caso de que no exista esa reactivación. Eso no quiere decir que el hotel se vaya a acabar y que la empresa vaya a acabarse, de ninguna manera creemos llegar a esas instancias, conseguir los recursos y el flujo de caja es muy complicado entonces prevemos que tiene que haber una reactivación inmediata para que haya una recuperación contundente para la industria.

La reactivación

ENS: Pero para el hotel es crucial la llegada de turistas extranjeros, ¿cómo será esa reactivación?

AC: Yo creo que es muy importante, en principio, que exista esa apertura para nosotros poder comenzar a hablar de un reactivación. Mientras esto no ocurra yo creo que va a ser muy complicado que nosotros podamos hacer ese tipo de activación. Otro tema que es muy importante y con una relevancia trascendental en las decisiones de viaje de los consumidores internacionales y nacionales, es los temas de higiene y seguridad que exista en el hotel. Por eso es importante recuperar la confianza de los viajeros a través de todos los esquemas de bioseguridad que hemos diseñado, yo creo que va a ser muy difícil que logremos una activación cercana, se prevé que la recuperación no llegará a los niveles con los que terminamos el año 2019. Recuperarnos nos va a tomar de 2 a 3 años, es lo que prevé la Organización Mundial del Turismo en relación a la hotelería.

ENS: Teniendo en cuenta que el Gobierno ha brindado respaldo a algunos sectores, ¿ustedes han recibido algún apoyo?

AC: Nosotros aplicamos a todas las líneas de crédito que saco el Gobierno, hubo una línea de crédito específica para la industria que al principio fue promovida por Bancoldex y a esa línea de crédito el acceso fue casi nulo. No pudimos lograr y fue muy complicado, entonces después con el Fondo Nacional de Garantías después de 5 meses del proceso de trámite de crédito, logramos obtener una de las líneas de crédito pero después de 5 meses de hacer ese trámite.

La liquidez

ENS: ¿Cómo lograron solucionar los problemas de liquidez para seguir adelante?

AC: Una de las cosas, tan pronto comenzó toda esta crisis, fue protección del flujo de caja y yo creo que ha funcionado hasta el momento y ha sido una de las cosas que ha permitido mantener el hotel, mantener el barco a flote y mantener el empleo, que yo creo es por lo que hemos luchado como líderes de la compañía y como líderes del hotel.

ENS: ¿Cuántos empleados tenían en el 2019 y cuántos tienen ahora?

AC: Nosotros, con las proyecciones de crecimiento que teníamos para el 2020, teníamos una base de tener dos personas por habitación ocupada que es lo que prima en los hoteles de Premium Category como este, eso era lo que preveíamos tener este año. Ahora tuvimos que hacer una disminución, no fue muy relevante pero llegamos a 1,6 personas por habitación ocupada contando con la ocupación del año anterior no con la actual porque eso sería básicamente llegar a 0 empleados pero no es a lo que llegamos ahora.

ENS: ¿Cómo les fue en el 2019?

AC: Fue el mejor año de la historia del hotel, fue un año espectacular y también fue el mejor año en lo hotelería en Colombia, se alcanzaron los mejores índices de tasa de ocupación. Nosotros veníamos de un proceso donde traíamos unas ocupaciones por encima del 68% cuando Bogotá cerraba con el 54%, entonces éramos un hotel exitoso. Pero encontramos este hito que finalmente nos llevó al cierre casi total, francamente fue un golpe duro para toda la industria.

ENS: Los dos primeros meses de este año, ¿cómo venían?

AC: En enero nosotros trazamos un presupuesto retador en relación con lo que habíamos obtenido en el año anterior, creyendo que el 2020 iba a ser un gran año también para la industria, el posicionamiento de Colombia en el mundo y todo el empuje que se le había dado al turismo en Colombia, a los viajes de negocio y todas las ferias internacionales. Hubo un crecimiento muy importante del 14% si mal no recuerdo.

Los negocios

ENS: ¿Bogotá se convirtió en el epicentro de los negocios y eso benefició al hotel?

AC: Bogotá es una ciudad que mueve del turismo de negocios, nosotros tenemos tazas de ocupación altas de lunes a jueves y el fin de semana ya nada que hacer. Las ocupaciones vuelven y caen al 30% que no son despreciables, pero ya sabemos que la ciudad no es una ciudad de turismo sino de negocios y aprovechamos los días de semana para alcanzar las mejores tasas de ocupación.

ENS: ¿Cuántos hoteles tienen de este tipo en Colombia?

AC: De Autograph Collection este es el único en Colombia y Marriott hay 8 en Bogotá exactamente, 2 en Santa Marta, hay un Marriott nuevo en Cartagena que es Ermita que también es operado por Oxo hotel que es la cadena que opera directamente este hotel, en Cali hay un Marriott y son los únicos que hay acá en Colombia.

ENS: ¿Cómo desarrollan la marca Artisan?

AC: Artisan es un hotel de la cadena Marriott international con una marca espectacular, es una marca insignia que se llama Autograph Collection. Marriott toma en operación los hoteles que han sido insignia de las ciudades más relevantes del mundo, para incluirlo en su portafolio y promoverlos a través de la venta en todos sus canales. Uno no encuentra un Autograph Collection igual en ninguna otra parte del mundo, todos los hoteles son distintos y por eso se llaman de autor. En lo único que somos iguales en Marriott es en los canales de eventos porque nos distribuimos en el canal de fidelización que es muy importante y somos iguales, obviamente, en todos los temas de seguridad y limpieza, que son un factor determinante para que los clientes de Marriott confíen en nosotros como marca.

ENS: ¿Cómo surgió este concepto de hoteles en Colombia?

AC: Artisan D.C. es el primer Autograph Collection que no es tomado en operación sino que es creado nuevo. Es el único en Colombia y surgió desde el 2014. Este es el sexto año de la propiedad y fue construido nuevo pero pensando en un diseño que hable sobre la ciudad. Por eso, la infraestructura es de ladrillo a la vista, concreto a la vista porque son los rasgos más representativos de lo que es Bogotá en la infraestructura arquitectónica. Aquí se pueden encontrar muchos detalles como el cuero, las fibras naturales, cosas hechas a mano y por eso el nombre de Artisan D.C., porque habla sobre el artesano colombiano y lo que queremos es transmitir a través del nombre nuestra cultura artesanal.