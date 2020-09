Expulsado del país hijo de Bucaram

Migración Colombia confirmó la expulsión de territorio colombiano de Jacobo Abdalá Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz, quien había sido detenido ayer por la tarde en Medellín.

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, informó que Bucaram estaba de manera irregular en territorio colombiano, además de "tener unos requerimientos judiciales en su país".

“Tras realizar las verificaciones pertinentes se logró establecer que Jacobo Bucaram ingresó al país de manera irregular a mediados de este año y presentaba requerimientos por parte de las autoridades de ese país”, notificó la entidad en una breve nota de prensa.

Migración Colombia añadió que teniendo en cuenta lo anterior, tomó la decisión de expulsarlo por un periodo de 10 años, contados a partir de la fecha.

Bucaram hijo será trasladado vía aérea, en compañía de dos custodios de Migración Colombia, desde Medellín hacia Ecuador, en donde será entregado a las autoridades.

El expresidente Bucaram fue detenido hace algunas semanas por las autoridades de Ecuador por presunta delincuencia organizada. La Fiscalía ecuatoriana solicitó que fuera trasladado desde su hogar, en Guayaquil, a Quito, por la investigación del deceso del ciudadano israelí Shy Dahan en la Cárcel del Litoral, quien fue hallado muerto el 8 de agosto en su celda.

Este no es el único escándalo en el que ha estado envuelto el exmandatario. En 1983, fundó el Partido Roldosista Ecuatoriano, con el cual ganó las elecciones para la Alcaldía de Guayaquil en 1984, pero no logró cumplir su periodo pues en septiembre del siguiente año acusó a las Fuerzas Armadas del país de “no servir para nada que no sea para gastar plata y desfilar en días cívicos”, por lo que fue condenado y huyó a Panamá donde fue exiliado.

En su tercera campaña presidencial en 1996, Bucaram finalmente ganó la Presidencia y ejerció por cinco meses y 25 días. Fue enjuiciado por peculado después de haber girado 11.000 millones de sucres de gastos reservados a cuentas de agentes de seguridad del Palacio de Carondelet. El Congreso lo destituyó bajo el cargo de incapacidad mental, pese a que no había soportes médicos para tal acusación, según señalaron sus partidarios.