Primer pulso en el Senado por creación de policía local

LA ALCALDESA mayor de Bogotá, Claudia López, en compañía del secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Óscar Gómez; el secretario de Gobierno, José David Riveros, y el secretario Jurídico, William Mendieta, asistieron al Senado de la República a la Audiencia Pública sobre el proyecto de Acto Legislativo N.° 011 de 2023, que busca modificar los artículos 216 y 218 de la Constitución Política, para crear una Policía Local en los municipios de más de dos millones de habitantes.

Este proyecto de Acto Legislativo pretende crear un cuerpo de agentes de seguridad y convivencia locales adicional a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, especializados en atender las demandas de seguridad que se presentan en las ciudades con más de 2.000.000 de habitantes. “Este debate va al corazón de lo que más nos piden las personas: mejorar la seguridad ciudadana y la justicia”, enfatizó la alcaldesa López.

Al explicar el proyecto, la primera mandataria de la ciudad reiteró que la Policía Local será financiada con los impuestos locales y su director sería el alcalde, pero entendiendo que el Presidente seguiría siendo el máximo comandante de toda la Fuerza Pública, incluida esta fuerza. El nuevo cuerpo se concentraría en combatir delitos que afectan directamente la seguridad ciudadana, como atracos, hurtos, lesiones personales, riñas y violencia intrafamiliar y de género, entre otros.

La alcaldesa manifestó que esta es una discusión sobre la estructura del Estado colombiano para ser más eficaces en la garantía de los derechos. Además, pidió que se den los ocho debates que ordena la Ley, y que no se archive la iniciativa desde el comienzo: “¿Cómo hacemos para que este régimen centralista y presidencialista haga o deje hacer? La respuesta es que este régimen no está protegiendo la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y si no lo están haciendo, entonces que nos dejen hacerlo con estas iniciativas”.

Este nuevo cuerpo de agentes, que promete ser altamente capacitado, tendría la tarea de comprender y apoyar de forma más social y cercana a la comunidad, con dinámicas que incidan en la seguridad, la convivencia ciudadana y el acceso a la justicia. Esto quiere decir que atenderá, de forma especializada, las conductas contrarias a la convivencia y la persecución de los delitos de menor lesividad, pero de alto impacto para la seguridad ciudadana en el ámbito de su jurisdicción.

“Como el jefe de la policía es el presidente de la República, el origen ideológico acaba de cambiar y la Fuerza Pública sigue teniendo el mismo sometimiento que ha tenido siempre, pues su jefe tiene unas prioridades establecidas. Pero ni el actual presidente ni ningún presidente ha tenido como prioridad la seguridad ciudadana, solo el conflicto armado y el narcotráfico, y eso es comprensible”, agregó la mandataria distrital en la audiencia pública.

Esta iniciativa legislativa garantiza, según el Distrito una verdadera descentralización administrativa y autonomía territorial, no solo de Bogotá, sino de las ciudades con más de dos millones de habitantes. “Necesitamos policías entrenados y capacitados en seguridad ciudadana y seguridad comunitaria. Esas no son las prioridades del Gobierno Nacional”, explicó la mandataria en su intervención.

Según el proyecto de Ley, este nuevo pie de fuerza tendría entrenamiento y formación en las rutas de servicios y atenciones intersectoriales que permitan mejorar la seguridad y la convivencia en el territorio, de acuerdo con las características de cada ciudad. “Por eso pedimos que con nuestros propios impuestos nos permitan complementar a la Policía Nacional en funciones y resultados. No es solo un problema de cantidad, también es de calidad”, indicó la alcaldesa López.

Reducción en el pie de fuerza

En este cuatrienio, Bogotá ha destinado 1,1 billones de pesos al tema de seguridad y justicia, y la mitad de ese presupuesto se ha destinado a la Policía Metropolitana. Hoy, esta fuerza tiene el comando más moderno de América Latina, pagado con los impuestos de los bogotanos, recursos con los que también se ha hecho una importante inversión en motos, carros, armamento y equipos tecnológicos; según afirmó el Distrito.

La mandataria distrital explicó que se vienen presentando variaciones negativas en el pie de fuerza policial que atiende a la ciudad desde 2016. “Debo informar que nos engañaron: recibieron la plata, formaron los policías y nos redujeron el pie de fuerza. ¡Eso es un engaño, un irrespeto y un asalto al bolsillo de los bogotanos!”, señaló la mandataria.

Al finalizar su intervención, dijo que desde Bogotá se está proponiendo al Congreso de la República un paquete de tres reformas integrales, que permiten mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana.

“Aparte de tener una Policía Local, también pedimos que nos den la posibilidad de que funcionarios públicos que tienen funciones administrativas de convivencia, puedan imponer directamente medidas y sanciones del Código de Policía, sin necesidad de un Policía. Y, por último, una reforma a la justicia, que ya está en segundo debate, porque lo reitero nuevamente, robar en Colombia sin atentar contra la vida, por una ‘mínima cuantía’, es excarcelable. Parece un deporte y no un delito. Necesitamos darle una salida sensata, democrática, proporcional, al hurto y al atraco”, puntualizó.

Expertos internacionales

El director de la Policía Municipal de Madrid (España), Pablo Rodríguez, aseguró que el desarrollo operativo de este modelo de policía local es muy eficaz desde el punto de vista de la convivencia y ayuda al ciudadano.

“La convivencia y la ayuda al ciudadano no dejan de ser ejes transversales de la prevención y de la formación de los policías. Obviamente, el conocimiento del territorio y de la población le hace más eficaz y efectiva desde el punto de vista de la convivencia y los nuevos paradigmas de seguridad”, sostuvo Rodríguez, quien agregó que uno de los beneficios de la Policía Local es la celeridad para dar una respuesta de seguridad ciudadana.

Desde Argentina, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mencionó que la puesta en marcha de una Policía Local en esta capital ha sido calificada como buena, gracias a la reducción de los principales delitos de alto impacto. “Los robos cayeron en un 30%, los robos en moto bajaron en un 60%, el robo de vehículos bajó más de un 80%. Entre las capitales americanas somos la ciudad con menos delitos después de Ottawa, en Canadá, así que para nosotros la experiencia de la creación de una policía de la ciudad ha sido exitosísima”, comentó Rodríguez.

A su turno, Albert Batlle Bastardas, teniente alcalde del Área de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior de Barcelona (España), explicó en detalle cómo funciona la Guardia Urbana en su ciudad, y afirmó que la operatividad de este cuerpo élite de seguridad es considerado en Europa como un modelo de éxito: “Es una policía de proximidad, sensible a las demandas de la ciudadanía, más centrada en la promoción de la convivencia y con una mirada transversal puesta en las necesidades de los sectores más vulnerables de la población”, indicó.

Equipos Territoriales de Convivencia

Este proyecto tiene como propósito crear Equipos Territoriales de Convivencia Ciudadana con la capacidad para imponer comparendos por comportamientos específicos. Su objetivo es agilizar la sanción de conductas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Estos equipos podrán imponer comparendos en temas como transporte masivo, basuras, ruidos, entre otros asuntos de convivencia ciudadana. Estarían conformados por personal de las diferentes secretarías y entidades que se especifiquen por parte de las alcaldías.

Según la alcaldesa mayor, la iniciativa permitirá descongestionar la Policía Nacional, así como generar eficacia y eficiencia en el control de las conductas contrarias a la convivencia en Bogotá.

Proyecto de Ley Régimen de Tratamiento Penal Alternativo

La justicia restaurativa es una forma alternativa de abordar la criminalidad centrada en la reparación de la relación entre víctima, victimario y sociedad, a través de la utilización de mecanismos dialógicos de conciliación y mediación que promuevan la reparación integral de los daños causados.