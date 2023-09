Exministros de Hacienda esperan que gobierno respete regla fiscal

LOS EXMINISTROS de Hacienda, Alberto Carrasquilla, Mauricio Cárdenas y José Antonio Ocampo, coincidieron en afirmar que confían que el Gobierno cumpla con los compromisos que se adquirieron y cumpla con las metas de la regla fiscal este año.

Los exministros expusieron sus análisis al respecto, en el Simposio de Mercado de Capitales organizado por Asobancaria.

El exministro Alberto Carrasquilla, dijo que no hay razón para pensar que la regla fiscal no se va a cumplir. "La institucionalidad dice que si no se cumple hay que explicar por qué. Lo que más me preocuparía es que no se respete la institucionalidad, pero no tengo tampoco ninguna razón para pensar que alguien haga esto".

Por su parte, el exministro Mauricio Cárdenas afirmó que hoy siente más preocupación y no tanto porque el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no tenga la intención de no cumplir con la regla fiscal, sino que alrededor de esas decisiones o metas hay presiones políticas.

Presiones

En su argumento sostuvo que “el problema radica en las presiones políticas fuera del Ministerio de Hacienda. Ya hay una audiencia para debatir la regla fiscal este lunes".

Cárdenas destacó que una economía que se desacelera profundamente no solo causa el aumento de las tasas de interés y problemas de confianza, "unas elecciones que salen mal y un Gobierno que pierde favorabilidad presiona el gasto público".

Por su parte, el exministro José Antonio Ocampo, quien estuvo casi un año al frente de la cartera de Hacienda en el actual Gobierno, dijo que “veo que el ministro Ricardo Bonilla lo ha dicho reiteradamente. Cualquier sugerencia de cambiar la regla fiscal es fatal. Yo espero que se cumpla la regla fiscal".

Precisamente, sobre esas aristas y compromisos fiscales que adquiere el Gobierno es donde radica la principal incertidumbre sobre la regla fiscal.

Una de esas medidas donde se deben sacar recursos extras, es por ejemplo el subsidio a la gasolina para los taxistas, Y en ese campo de gasto Ocampo y Cárdenas coincidieron en que el subsidio para los taxistas no debería realizarse. Ocampo calificó como "ridículo" llevar a cabo esto y Cárdenas comentó que es un ejemplo de las intenciones de ganar favorabilidad del Gobierno.

Más gastos

El exministro de Hacienda Ocampo señaló que “hay un exceso de aprobación de gastos, a los cuales yo me hubiera opuesto. Por ejemplo, ese subsidio a los taxis me parece ridículo. Que aumenten las tarifas de los taxis (...). Ese es un caso particular. Los peajes..., suban los peajes. Además, son importantes para la inversión y la infraestructura”.

Ocampo, además, fue enfático en que dichos subsidios no deberían salir del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC, ni tampoco del presupuesto general de la nación, sino que deben ser los usuarios de ese tipo de servicio de transporte público los que asuman los costos.

El rumbo económico

Por otra parte, y respecto al comportamiento de la economía y lo que se puede presentar con las tasas de interés, Ocampo indicó que "el problema es la desaceleración económica tan fuerte que hemos tenido". En junio otra vez bajó la actividad económica y el consumo de los hogares está bajando. "Para mí ese es el fenómeno dominante del momento".

En ese mismo sentido aseguró que la ejecución presupuestal es muy baja en materia de inversión. "Hay que hacer mucho más en materia de exportación no tradicional".

Explicó que el efecto principal de la política monetaria es frenar la demanda y eso ya sucedió. "Las importaciones han caído 20% y el último mes (julio) casi 30%. Si ese es el efecto hace rato se logró. Hay que recordar que aparte de la inflación total ha bajado por cuatro meses consecutivos y las expectativas es que va a seguir bajando", anunció Ocampo, haciendo referencia a que hay que empezar a bajar las tasas de interés.

La inflación

Afirmó que “las tendencias en materia de inflación son claramente a la baja. Yo dije hace dos meses que hay que empezar a bajar las tasas de interés, puede ser a 12,5% a fin de año".

Ocampo añadió que “la inflación es un fenómeno de oferta por la invasión de Rusia a Ucrania. A esto se suma el alza a las tasas de interés de los bancos centrales, pero hay otros factores de comercio internacional, los fenómenos climáticos, entre otros”.

Por su parte, para Mauricio Cárdenas, "el problema del crecimiento económico es más allá del momento actual, es un problema de crecimiento global. Va a ser difícil crecer a tasas muy altas. Hay que pensar en escenarios de bajo crecimiento. También vamos a tener tasas de interés altas. La época del dinero barato se acabó".

Todo esto significa que, según Cárdenas, hay que tener cuidado con el manejo de la política pública y por eso no cree que el Banco de la República baje las tasas de interés este año. "El problema es que la inflación está encima de la esperada a diciembre de este año. Entonces no hay la comodidad suficiente con las expectativas. Pero es una decisión más técnica que política".

Incertidumbre

A su turno, el exministro Carrasquilla aseguró que estando en la Junta del Banco de la República no hubo un momento de descoordinación. "En este periodo de deflación tengo optimismo en que las decisiones van a ser buenas".

Destacó que uno de los datos más relevantes de los últimos meses fue la caída de la inversión. "La caída de la inversión no es un problema solo de las tasas de interés. Yo aportaría que la incertidumbre es uno de los factores importantes", explicó.

En el panorama fiscal, Carrasquilla dijo que en cuanto a la recaudación tributaria se implementó incrementar esto hacia los años 90. "Dimos esos primeros pasos (...). Esto nos ha metido en una carrera contra el tiempo de ir consiguiendo la plata y mientras tanto creando rigideces en el presupuesto. Es cada vez más difícil echar eso para atrás. La única manera que veo de disminuir la tensión fiscal es por la vía tributaria".

Explicó, además, que se ha creado una barrera entre los sectores informales y formales de la economía. Para él, se debe poner un incentivo adicional, es decir, una nueva fuente de financiamiento para las empresas que están en el límite de la informalidad y la formalidad. "La coordinación funciona. La situación externa está extremadamente difícil y la situación fiscal es mucho más compleja de lo que se requiere", puntualizó.

“No es momento para bajar los intereses”

En el mismo simposio, el codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, habló sobre el panorama de la inflación, asegurando que aún no están dadas las condiciones para bajar la tasa de interés de intervención.

“Chile empezó la reducción de tasas cuando la inflación era 6,5% y las expectativas a 12 meses se ubicaban en 3,2%. En Colombia la inflación es de 11,43% y las expectativas a 12 meses son 5,8%. Nosotros sabemos que hay otros países que están bajando tasas de interés, pero la situación de Colombia es muy distinta. Hasta que no se consolide la reducción de la inflación, no sería prudente bajar la tasa de política monetaria”, afirmó.

Señaló que hoy el país está en un ‘soft landing’, que se asemeja a lo que el Banco de la República tenía previsto tiempo atrás. Sin embargo, aún existen riesgos, como lo son el efecto del fenómeno de ‘El Niño’ sobre los precios de los alimentos y de la energía, la política salarial y que surja una revisión del reciente fortalecimiento del peso, que ha ayudado a que la inflación baje.

“Dentro de estos tres elementos, el Gobierno poco puede hacer para mitigar el fenómeno del Niño, pero sí puede intervenir en la política salarial y en la política fiscal para bajar la prima de riesgo y mantener la tasa de cambio”, dijo el codirector.