¿Cómo serán subsidios en Bogotá en el 2024? candidatos responden

FALTAN 37 días para que se lleven a cabo las elecciones territoriales en las que Bogotá elegirá a su nuevo alcalde y con el paso del tiempo surgen nuevas dudas en la ciudadanía en torno al plan de gobierno más completo.

Al respecto, este Medio habló con ocho de los nueve candidatos sobre sus propuestas de subsidio o renta ciudadana. Sin embargo, cabe acotar que el aspirante Rafael Quintero no dio respuesta alguna.

Principio de equidad: Oviedo

Vamos a implementar una política de promoción social que proteja a la población más vulnerable, especialmente aquella excluida del mercado, ante riesgos y choques externos (por ejemplo, la inflación), y permita la superación de la pobreza y la movilidad social.

Esta protección se dará a través de subsidios para el pasaje a Transmilenio para los más necesitados con el fin de garantizar un principio de equidad (tarifa diferencial). Además, con focalización de este subsidio con los programas de Jóvenes a la U, todos a la U y parceros por Bogotá, para garantizar que estos estudiantes tengan la garantía del transporte. También implementaremos una tarifa cero para los días domingos que permita que, principalmente, los más pobres puedan disfrutar de la ciudad sin que el costo de desplazarse sea un obstáculo.

Además, diseñaremos otra transferencia para los adultos mayores por tratarse de población vulnerable excluida del mercado laboral y por el impacto que este ingreso tendría en la reducción de la pobreza. Así mismo, un programa de subsidio para compra de vivienda para los hogares más pobres de la ciudad.

Fortaleceremos los subsidios a los servicios públicos con mecanismos que garanticen que los subsidios lleguen a los más necesitados e implementaremos nuevos programas de atención a población con enfoque diferencial étnico, de género y de discapacidad. Finalmente, se fortalecerá el impacto del programa de Ingreso Mínimo Garantizado, aumentando su cobertura, eficiencia e impacto en la reducción de la pobreza.

Subsidios condicionados: Galán

Existen muchos mitos alrededor de los subsidios y las rentas ciudadanas, pero también existe mucha evidencia científica que ha estudiado estos temas y será esa evidencia la que nos guiará para tomar las mejores decisiones respecto a cuáles son los modelos que funcionan mejor. Es clave enfocar correctamente los subsidios a las poblaciones que realmente lo necesitan. No todos los subsidios funcionan igual y por eso la evidencia juega un papel crucial para tomar estas decisiones.

Por ejemplo, para ayudar a los más vulnerables, quienes están en pobreza o pobreza extrema, medidas como la renta ciudadana han demostrado ser efectivas para reducir la pobreza, mejorar el bienestar a largo plazo, brindar una oportunidad de movilidad social, promover el autoempleo, evitar la dependencia a los “gota a gota” y reducir el trabajo infantil; pero para lograr metas específicas, por ejemplo, en salud o educación, con jóvenes o madres en la ciudad, funcionan mejor los subsidios condicionados en los que quienes reciben esas ayudas deben cumplir con unas condiciones de vuelta para recibir los subsidios.

Además, en mi gobierno, estas transferencias irán acompañadas de acciones que les permitan a las personas construir un proyecto de vida con empleabilidad, formalización, educación y capacidades para emprender.

Habilitar para el trabajo: Molano

Vamos a aplicar en Bogotá unos subsidios que habiliten a las personas para el trabajo. El Gobierno va a pagar a los delincuentes por no matar, nosotros en Bogotá vamos a pagarle a medio millón de familias, las más vulnerables, medio millón de pesos mensuales en un subsidio que le permita habilitar a un joven de cada familia para que estudie, trabaje o emprenda.

El subsidio va a ser condicionado a desarrollar competencias para el trabajo, va a fomentar el ahorro y va a incluir el subsidio de transporte.

Economía solidaria: Bolívar

Está probado que los subsidios no sacan de la pobreza a la gente. Yo me propongo a destinar más de un billón de pesos del presupuesto para contratar con la economía solidaria y economía popular.

De esta manera, podemos entregarles a las personas el dinero a través de la productividad para que se conviertan en empresarios a través de cooperativas e ir desmontando este sistema de transferencias.

Por ahora, mientras se monta el programa, estamos entregando los subsidios que están destinados del Distrito distintos a los del DPS que se llaman Tránsito a Renta Ciudadana. Vamos a mantener ese tema de subsidios, pero tratando de hacer una transición a la productividad de la gente y a la conformación de cooperativas para entregarles contratos del Distrito.

Alimentación equilibrada: Lara

Considero que los subsidios por filosofía deben ser temporales, tienen que llegar a las madres cabeza de hogar y a los adultos mayores todo esto lo voy a complementar con mi programa de Hambre Cero.

En lugar de hacer que la gente salga cuando no come tres veces al día a buscar un almuerzo en un comedor comunitario, vamos a llevar directamente a los hogares hortalizas y frutas, no gratuitamente. La gente recicla, me entrega la bolsa y yo entrego hortalizas y frutas para que tengan una alimentación equilibrada.

Moneda digital: Ramos

Bogotá necesita primero articularse y modernizarse en el sistema de supervisión de los subsidios porque hay mucha gente que tiene subsidios que no debería tener y hay muchos que no tienen que sí deberían tener.

Hay que primero modernizarlo con tecnología y con Big Data, con información en tiempo real, luego lo que proponemos es una renta básica universal y poder llegar realmente a los que necesitan y así jalonar la economía informal. Tiene que ir atado un sistema de sostenibilidad que lo proponemos a través de moneda digital para que pueda configurar una bolsa de sostenibilidad subsidiaria para la gente que realmente lo necesita.

Subsidios para arrendamientos: Robledo

Todo lo que recauda el Distrito por impuestos se vuelve gasto público y esa es una forma de llamar a los subsidios. Por ejemplo, en salud se gastan 2,6 billones de pesos, en Transmilenio este año se están gastando casi 3 billones de pesos y esos son subsidios.

Yo voy a mantener unos subsidios que hay y voy a crear otros nuevos en ciertos sectores, por ejemplo, como en el caso de 82.000 subsidios para arrendamientos a sectores populares en barrios de autoconstrucción.

Transferencia mensual: Vargas

Vamos a aplicar un modelo de subsidio o renta ciudadana que garantice el aumento de la cobertura a población vulnerable, sin comprometer fiscalmente a la ciudad. Este modelo se basaría en las siguientes propuestas:

Ampliar en 20.000 cupos el bono de subsidio tipo C para adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Este bono, actualmente entregado a 180.000 personas, consiste en una transferencia monetaria mensual de $ 240.000. La ampliación del programa permitiría llegar a un mayor número de personas mayores que viven en situación de pobreza.

Extender la cobertura de los programas de subsidios de vivienda, mejoramiento de vivienda y acceso a educación superior. Estos programas, actualmente dirigidos a población vulnerable, permitirían brindar un mayor apoyo a las familias que necesitan mejorar sus condiciones de vida.

Además de estas propuestas, evaluaremos el panorama actual de subsidios sin suprimirlos y mejorando la disposición y la capacidad de entrega de los mismos. Esto implicaría hacer un diagnóstico de los programas existentes para identificar sus fortalezas y debilidades, con el objetivo de mejorar su eficiencia y eficacia.