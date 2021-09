Bogotá: ladrones desocuparon fábrica de zapatos en el 20 de julio

Un nuevo robo se presentó en la capital del país, esta vez una fábrica de zapatos, ubicada en el 20 de julio en la localidad de San Cristóbal, fue la afectada. Las perdidas son millonarias.

El hecho se presentó cuando ladrones ingresaron por el techo de la bodega y luego abrieron las puertas para llevarse toda la producción y el mobiliario.

“Me llamaron los trabajadores para informarme que los ladrones saquearon la empresa, se llevaron computadores, se llevaron todo el inventario, todo el calzado, destrozaron todo. Hasta los televisores se los llevaron”, dijo la dueña del emprendimiento, Verónica Herrera.

De acuerdo a videos compartidos por la víctima, los ladrones arrasaron con todo, inclusive las vitrinas, fueron pocas las cosas que se salvaron.

Al respecto, los dueños de la fábrica de calzado pidieron la colaboración de los ciudadanos para que ayuden a identificar a los responsables del atraco y brinden información a las autoridades.

De acuerdo con Herrera, este hecho dejó pérdidas de más de 250 millones de pesos y a más de 40 madres cabeza de familia sin trabajo.

“Nos sentimos abandonados y frustrados, porque le hemos metido alma y corazón al emprendimiento, pero así no se puede, yo no sé qué pasa con Colombia. Otra vez empezar desde cero, y decirles a las personas que tengo a cargo que no hay trabajo”, concluyó Herrera