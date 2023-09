Marcela, la primera instructora colombiana de helicópteros militares

Numerosos policías heridos durante operaciones de erradicación de cultivos de hoja de coca y otros que son blanco de grupos armados ilegales durante sus actividades de servicio en los lugares más apartados de la geografía nacional, están vivos gracias a una mujer que los rescata en medio de ataques contra su helicóptero Huey II.

Se trata de la mayor Marcela Caycedo Roncancio, una joven que lleva 16 años de servicio en la Policía Nacional y que escogió la especialidad de piloto de helicópteros en la Dirección Antinarcóticos.

Caycedo Roncancio, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, dijo que no lo pensó dos veces para ingresar a la carrera de oficial, pues “mi papá era policía y yo quería seguir su ejemplo de trabajar y luchar por Colombia, a pesar de los riesgos que se corren día a día”.

La oficial hoy, con 3 mil horas de vuelo, es piloto de un helicóptero Huey II, una poderosa máquina multifuncional de tamaño mediano y de operación contundente y que es usada para ejecutar misiones de profundidad en la erradicación de cultivos de hoja de coca, en el transporte de uniformados, para ejecutar reconocimientos y vigilancia aérea.

También ejecuta misiones de rescate y evacuaciones aeromédicas por su versatilidad, porque puede llegar a los lugares más recónditos y difíciles de la nación. Es un helicóptero artillado americano.

“En muchas de las misiones de transporte de los uniformados que erradican los cultivos ilegales, de rescate de heridos y de evacuación recibimos ataques y debemos enfrentar a los grupos armados al margen de la ley. Uno solo deja en manos de Dios lo que nos pueda pasar, no solo a los tripulantes sino a nuestros 13 pasajeros policías. No se piensa en nada más en esos ataques, sino en cumplir con nuestro deber”, precisa.

Explica que “ya he perdido la cuenta de cuántas veces mi aeronave ha sido atacada, pero cuando estoy al mando del helicóptero siento como si estuviera descansando, porque me siento feliz, porque es lo que me gusta de mi trabajo y porque siento la satisfacción de cumplir con mi deber”.

Emergencia

Acota que también ha sufrido emergencias a pesar de que todas las aeronaves reciben un mantenimiento exigente, pero gracias a la preparación, experiencia y conocimientos recibidos, las ha superado en forma tranquila. “La última emergencia me ocurrió en San José del Guaviare hace tres meses, al registrar una falla en los pedales. Pero la emergencia la superamos exitosamente”.

Revela que “de los 16 años en la Policía, llevo trabajando 11 en la lucha frontal contra el narcotráfico en la Dirección Antinarcóticos. En la actualidad soy la primera instructora del equipo Huey II y además soy comunicadora social y periodista”.

Asegura que “mi corazón se infla de alegría cuando veo a los policías en tierra, en los lugares más inhóspitos y peligrosos por la difícil topografía y sin acceso terrestre, para entregarles sus apoyos logísticos, su alimentación y por supuesto apoyo en fuego cuando los están atacando. Me llena de satisfacción ayudar a nuestros uniformados, que también arriesgan sus vidas en la lucha contra el narcotráfico”.

Dice que “a pesar de mi exigente día a día, he podido encontrar el equilibrio entre el trabajo y como ama de casa. Claro que durante mi servicio encontré el amor de mi vida, también un uniformado, pero él ya está en uso de buen retiro. Él estuvo trabajando en lo que yo estoy haciendo y por esta razón nos entendemos perfectamente por nuestra profesión y nuestra carrera”.

Aseguró que no pierde un solo segundo cuando está con su familia y en especial con su hija de tres años. “Es un mundo maravilloso en el que vivo, porque me gusta y disfruto lo que hago en el trabajo y en mi hogar”, enfatiza.

Petición

Recuerda que “cuando era niña le pedía mucho a Dios que me diera la oportunidad de ingresar a la escuela de formación de oficiales y por esta razón me exigía en el estudio, porque mi deseo era poder cuidar un pedacito del país con el uniforme puesto”.

Insiste que “hoy me siento honrada, porque aprecio lo que nosotros hacemos a través de las aeronaves para apoyar a nuestros policías y a los mismos ciudadanos en todo el país. Esta labor hace que nuestro trabajo realmente valga la pena, como decía mi papá, que no había nada mejor que la satisfacción del deber cumplido”.

Se decidió a ser piloto porque durante las emergencias que se presentan por ataques a las estaciones de policía, a las unidades militares y las emergencias provocadas por la naturaleza, entre otros hechos, siempre llegan primero los helicópteros transportando uniformados, munición, apoyo logístico, médicos y ayudas para las víctimas y para su evacuación. “Por esta razón quería ayudar de esta manera”, dijo.

“Me encanta el helicóptero, porque puede aterrizar en cualquier lugar para cumplir una de las tantísimas misiones que puede ejecutar”, manifiesta.

Registra que “muchos policías que son evacuados o que reciben ayudas, quedan impactados al oír por la frecuencia a una mujer y mucho más cuando una se quita el casco, porque creen que los pilotos son hombres que se arriesgan a llegar a los lugares más difíciles por la topografía y por la presencia de los grupos armados al margen de la ley”.

“Muchos uniformados, varios de ellos heridos, viven agradecidos por nuestro trabajo y destacan que muchas mujeres estamos cumpliendo con esas misiones de alto riesgo. Nosotras nos hemos encargado de romper paradigmas y abrir puertas para otras mujeres que quieran servir al país y a la institución a través de sus diferentes especialidades”, anota.

<RECUADRO>

Instructora de helicópteros

Caycedo Roncancio precisa que para ser instructor del helicóptero Huey II es necesario cumplir con una serie de requisitos de la Policía y superar todos los procesos y el nivel necesario para instruir con seguridad a pilotos o alumnos piloto.

Indica que “como instructora asumí la responsabilidad de que todo el conocimiento, habilidades técnicas, pericias, actitudes y experiencias personales las transmito a los alumnos para reforzar el papel fundamental como pieza clave en la seguridad a través de la enseñanza”.

Insiste que “no es fácil, porque se requiere que el alumno también pueda resolver, claro, a través de los conocimientos impartidos, cualquier emergencia que se pueda presentar en la aeronave. Yo entrego, como lo hacen los otros instructores, lo mejor de mis conocimientos a los alumnos nacionales y extranjeros”.

Destaca que los alumnos del Perú y de Panamá que han recibido sus enseñanzas se sorprenden de sus habilidades en la conducción de las aeronaves, debido a la topografía y a las difíciles condiciones de orden público. “Ellos no tienen esos inconvenientes, pero reciben la mejor enseñanza. Se van felices y se destacan en sus países”, precisa.

Reitera que “la Policía es un referente mundial por muchos aspectos, entre ellos la lucha contra el narcotráfico y nosotros los pilotos tenemos innumerables ventajas con respecto a otros países por nuestra topografía, que no hace fácil la tarea de volar en estas condiciones y en la evasión del fuego enemigo”.

Agrega la mayor Marcela Caycedo Roncancio que “la satisfacción más grande para mí es ver a mis alumnos nacionales y extranjeros volando solos con ese ímpetu que uno les transmite y esas ganas de servir a sus patrias. Ellos se sienten orgullosos de mi instrucción y destacan mi capacidad de enseñanza, porque no pierdo ningún detalle en materia de seguridad”.

<PIE DE FOTO> MARCELA CAYCEDO Roncancio es una periodista que decidió usar uniforme de policía para ayudar a los demás. / Foto Cortesía