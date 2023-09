Cuando las empresas pierden el miedo a las nuevas tecnologías

En el reciente Customer Success Experience, organizado por la compañía alemana SAP en Medellín y Bogotá, se mostraron casos de éxito de empresas y entidades colombianas que han resaltado por sus procesos de transformación atados de la mano de nuevas tecnologías, junto con otras variables como la necesidad de transparencia, una mejor gestión del talento humano, la experiencia de clientes y proveedores o el apuntalamiento de las estrategias sostenibles.

De acuerdo con ImpactoTic, durante el evento se mostraron casos como los de Alpina, productora de alimentos a base de lácteos creada hace 75 años, que con operaciones también en Ecuador, Venezuela y Estados Unidos, 4.700 empleados y más de 220.000 clientes, continúa fomentando las buenas prácticas en la cadena de suministro, ganando visibilidad, control y análisis de la información de extremo a extremo e integrando la demanda, el abastecimiento y las finanzas con, las soluciones de gestión de proveedores y cadena de abastecimiento de SAP.

Industrias Haceb

Otro de los casos es Industrias Haceb, empresa líder en Colombia en la producción y comercialización de electrodomésticos con 82 años en el mercado y presencia en Latinoamérica, continúa avanzando con su proyecto de transformación digital para proteger y mejorar sus interacciones de extremo a extremo, desde la adquisición de productos y servicios para avanzar con sus operaciones, hasta la entrega de los productos y servicios, garantizando su propósito superior de generar bienestar y progreso para todos.

El director financiero y de Transformación Digital de Industrias Haceb, Jaime López, comentó que la compañía especializada en manufactura de productos de refrigeración y calefacción, representa 50 por ciento de los ingresos de Copacabana, municipio de Antioquia, y se encuentra entre las 20 empresas de este país más innovadoras.

Aseguró que parte del éxito de Haceb se debe a la generación de valor sostenible, soportada en elementos como cultura y talento, red de logística y servicio al cliente, entendimiento del consumidor para darle soluciones, pero también a la incorporación de la industria 4.0 y la transformación digital.

En este sentido, Industrias Haceb implementó SAP Ariba para apoyar su gestión con proveedores y así garantizar contrataciones simplificadas y transparentes, mejorando la comunicación con todos sus abastecedores; además, eligió SAP Customer Experience con el objetivo de brindar una mejor experiencia en sus tiendas y canales de comercio electrónico y SAP Customer Data Cloud para gestionar el acceso y la identidad de sus clientes.

Más innovación

Corona, multinacional colombiana líder en la producción y distribución de materiales de construcción y productos para el hogar y para los sectores agro y energético, con 140 años en el mercado, continúa reafirmando su compromiso con la transformación digital en colaboración con SAP para potenciar la innovación en productos y mejorar las experiencias de sus clientes.

Esta apuesta por la digitalización se basa en el modelo de transformación definido en aspectos como la gestión de su talento humano, experiencia del consumidor, experiencia del cliente, producción y entrega, innovación en productos, desarrollo de una organización digital y aceleradores.

Crecer el negocio

Extraer el máximo valor de los datos para hacer crecer el negocio fue otro de los casos de éxito de empresas colombianas. Ese fue el objetivo de Ponto Hair Club, empresa con más de 15 años de experiencia en productos para el cuidado del cabello, cuando inició su proyecto de transformación digital con SAP S/4HANA Public Cloud.

Entre los puntos claves por los que se decidieron por esta alternativa se cuenta el hecho de ser una plataforma en la nube, lo que les permite altos niveles de flexibilidad, adaptabilidad y control de costos. Por otra parte, la plataforma colabora con el seguimiento de la gestión sostenible, fundamental para una empresa caracterizada por ser “eco-friendly”.

Productos Ramo, emblemática empresa colombiana de alimentos dedicada a la fabricación especializada en productos de pastelería, horneados y snacks con más de 70 años de operación en Colombia, eligió SAP Analytics Cloud y SAP Datasphere para apuntalar su proyecto de convertirse en la marca de CPG (Consumer Packaged Goods) de mayor crecimiento en el mercado colombiano en los próximos tres años.

Los impuestos

En el sector público, la Secretaría de Hacienda Distrital, entidad que garantiza la sostenibilidad de las finanzas de Bogotá, eligió RISE with SAP para optimizar sus procesos de atención al ciudadano, lograr una recaudación de impuestos más efectiva y transparente y gestionar de manera óptima del presupuesto de las 88 entidades que conforman el Distrito de Bogotá.

La automatización del sistema tributario en Bogotá ha permitido gestionar de manera segura la información de los contribuyentes y mantener solidez en la recaudación de impuestos, informó la Secretaría de Hacienda Distrital.

“Desde el año 2021, el sistema de información tributario funciona en la plataforma SAP que tiene un conjunto de bondades frente al sistema en el que anteriormente operaban impuestos distritales; en primer lugar, la información es manejada de una forma más segura frente a la anterior plataforma, gracias a la autenticidad en una oficina virtual”, explicó el secretario distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.

En materia de gasto público, la dependencia colombiana señaló que los niveles de pagos requieren una herramienta robusta y por eso se hizo la transición al sistema SAP, que es una herramienta universal que permite el escalamiento de los pagos.

“Antes de que tuviéramos esta herramienta, no es que no tuviéramos sistema, pero no era integrado. Teníamos un módulo de presupuesto, otro de tesorería y otro de contabilidad. Estos módulos eran interoperables hasta cierto punto, pero lo que producía un módulo como resultado, lo tomaba el otro como insumo para un procedimiento”, dijo el secretario.

“En este momento, una de las grandes bondades que tenemos con esta nueva plataforma es que un solo registro hace la operación en todos los módulos y eso ahorra mucho tiempo y nos permite tener un mayor volumen de operaciones; es decir, hay una ganancia en eficiencia”, declaró Ramírez.

Solla también fue otro de los casos de éxito de empresas colombianas y decidió funcionar al máximo de su capacidad para garantizar a sus consumidores los mejores niveles posibles de calidad y fiabilidad.

Materias primas

Carlos Londoño, CIO de Solla, productora de alimentos e ingredientes para mascotas y ganado, indicó que la empresa es reconocida por sus más altos estándares de calidad y por su capacidad para enfrentar desafíos, tales como el aumento en el costo de sus materias primas, derivado de la pandemia del covid-19 y de la guerra entre Ucrania y Rusia, así como la innovación, que incluye la parte tecnológica

En esta línea, Solla cuenta con una estrategia soportada en coberturas financieras de materias primas para gestionar sus riesgos y también ha incorporado SAP IntelligentRPA para automatizar procesos, optimizar tareas y generar mayores niveles de productividad y ahorro; además, para entender las oportunidades que podía capitalizar con esta tecnología, recibió primero el apoyo de los servicios profesionales de SAP Enterprise Support.

“Estamos convencidos de que la incorporación de nuevas tecnologías es clave para ser más competitivos, pero a las tecnologías hay que entenderlas antes de implementarlas porque de lo contrario, pueden ser un obstáculo. El riesgo se mitiga utilizándolas”, aseveró Carlos Londoño.

El manejo de datos

“Cada organización encuentra su propio camino y sus propias motivaciones para avanzar hacia la digitalización, pero en todos los casos encontramos algunos patrones en común: una mayor madurez cultural para entender la importancia de los datos, el deseo de generar una mejor experiencia para las personas y una enorme voluntad de innovación para evolucionar hacia el futuro”, destacó Marcela Perilla, presidenta de SAP LAC Norte.