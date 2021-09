Protección social llegará a quienes ganen menos del mínimo

El Piso de Protección Social (PPS), que es la garantía mínima para que los trabajadores que ganen menos de un salario mínimo coticen a pensiones y salud, busca cubrir a 10 millones de personas.

De acuerdo con el Gobierno, este mecanismo creado mediante el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia-Pacto por la Equidad” y que, a su vez, fue reglamentado por el Decreto 1174 del 27 de agosto de 2020, asigna la operación del mismo a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

El propósito es brindar garantías mínimas de protección en seguridad social para los cerca de 10 millones de colombianos. Esta alternativa les permitirá a los ciudadanos tener cobertura con un Seguro Inclusivo frente a riesgos derivados de su oficio y protección económica en su vejez, a través del Servicio Social Complementario de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Después de los recientes pronunciamientos de la honorable Corte Constitucional, en los que ratificó que el PPS es una herramienta que permite garantizarle seguridad social a la población que no ha accedido a esta y que puede hacerlo en condiciones de dignidad mínimas e irreductibles, la administradora Colpensiones le reiteró a los colombianos su compromiso y trabajo con el desarrollo de esta medida en todo el país.

Ingresos

Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, dijo que “el Piso de Protección Social busca llegar al 45% de los ocupados en el país con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo. De ellos, 3 millones aproximadamente son susceptibles de pertenecer al esquema obligatorio en donde los empleadores o contratantes serán quienes hagan un aporte equivalente del 15% del ingreso, sin que se le descuente al trabajador o al contratista, y 7 millones pueden vincularse de manera voluntaria. De este porcentaje, 14 puntos van para proteger su vejez con ingreso fijo con BEPS y el punto restante para el Seguro Inclusivo que cubre ante fallecimiento, amparo exequial, enfermedades graves, desmembraciones y una indemnización fija para las personas que hayan sufrido una hospitalización que les haya impedido trabajar”.

Sobre la sentencia (C-276 de 2021) donde la honorable Corte Constitucional solicitó regular el PPS, Colpensiones señala que el Ministerio del Trabajo y Relaciones Laborales, viene liderando todas las acciones necesarias para que este derecho de muchos trabajadores sea permanente. También aclaró, que Colpensiones no dejará de hacer su tarea frente a la administración de las pensiones y que hoy este mecanismo no modifica el sistema pensional colombiano, “con el PPS no se van a desmejorar las garantías laborales, lo que estamos haciendo es priorizar a las personas que ganan menos de un salario mínimo, actualmente desprotegidas, para que accedan a beneficios que hasta hoy no tenían”, sostuvo Villa.

Proceso

De otra parte, realizar aportes al PPS es fácil, no se requiere adelantar un proceso de vinculación ni diligenciar formatos. Si un empleador o contratante desea realizar aportes al Piso de Protección Social, debe seleccionar cualquiera de los operadores PILA (Aportes en Línea, Mi Planilla, ARUS, SOI, Simple y Asopagos), registrarse y gestionar la planilla B (Cotizante 65), y ya podrá realizar el pago a través del botón PSE o llamando al contact center del operador del PILA para que le apoyen con la gestión de la planilla y le generen un código PIN con el cual podrá realizar el pago en cualquiera de los más de 25.000 puntos de las redes de recaudo autorizadas por Colpensiones a nivel nacional (Supergiros, SuRed o Punto de Pago).

Las personas que deseen vincularse de manera voluntaria al PPS deberán realizar su pago directamente en las redes de recaudo autorizadas por Colpensiones. En ambos casos el aporte del 15% se distribuye de la siguiente manera: 14 puntos para beneficiarse de un ingreso económico en la vejez con el programa BEPS de Colpensiones y el punto (1) restante para gozar de una protección con el Seguro Inclusivo.