La ALO Norte será la 'manzana' de la discordia en discusión del POT

El día que se radicó ante el Concejo de Bogotá el Plan de Ordenamiento Territorial, uno de los anuncios específicos que hizo la alcaldesa Claudia López a la ciudadanía fue que la reserva Thomas Van der Hammen se protegería en su integralidad, que la ciudad dejaría de expandir su suelo urbano en detrimento del suelo rural y ambiental de la misma, y que por consiguiente la ALO Norte no se haría. Fue clara, concreta y concisa.

“Había dos formas de destruir el suelo rural del noroccidente de nuestra ciudad: una, pasar ese suelo a expansión urbana, como se propuso en el pasado; otra, seguir haciendo grandes avenidas, de carriles, de carros y tractomulas, para que sigan quemando gasolina y ACPM, que era la ALO Norte. Inaceptable”, agregó la mandataria.

De todas las discusiones que implicará el estudio del POT en el Concejo de Bogotá esta obra, sin lugar a dudas, será un caballito de batalla, pues varios concejales consideran que es una necesidad apremiante para descongestionar el tráfico de la ciudad y por ello van a pelear por su incorporación en el documento. Otros, por el contrario, se oponen a la misma, sobre todo por razones medio ambientales y lucharán porque la ALO Norte se quede por fuera.

Defenderán construcción

Hace dos días el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, dijo que es un gravísimo error histórico para la ciudad de Bogotá que se entierre de manera definitiva la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO, en su tramo norte en el Plan de Ordenamiento Territorial. “Habrá detrimento patrimonial y una improvisación sin precedentes. Todos atentos”, refirió.

Añadió, acto seguido, que desde el Concejo van a dar la pelea por el tramo norte de la Longitudinal de Occidente, pues “es realmente indignante que quieran privar a Bogotá de esta importante obra. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para evitar este histórico error en el POT”.

“La Alcaldía está diciendo que para suplir la ausencia de la ALO Norte está la Avenida Boyacá pero esa es otra vía que tiene sus propias dinámicas y sus propias necesidades. La ALO Norte no tiene reemplazo y no hay un sustituto vial que reemplace la no construcción de la ALO en el tramo norte”, reiteró Rojas a EL NUEVO SIGLO.

Surge el temor, además, de que ante la eventual circunstancia de que el POT no alcance a ser debatido en plenaria, en cuyo caso la Administración podría aprobarlo por decreto, lo haría con lo aprobado en comisión. Por eso, “nosotros primero le vamos a mandar una comunicación a los ponentes para que incluya en alguna de las ponencias esta propuesta, y que esta misma llegue a la discusión de la comisión. Vamos a hacer una proposición, la vamos a presentar y espero que varios colegas me acompañen en la misma”, añadió el cabildante Rojas.

Por su parte Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, apoyará la proposición aditiva relacionada con la incorporación de la ALO Norte, pues de acuerdo con ella no se le puede negar a la ciudad una obra de tal magnitud, y más ahora que hay un reclamo generalizado para que Bogotá tenga alternativas para descongestionar sobre todo las salidas y entradas de la ciudad.

“Creo que es una decisión desacertada por parte de la Alcaldesa sacar proyectos tan importantes como el de la ALO Norte y la extensión de la avenida Boyacá. Y eso se suma a las inquietudes que tenemos como bancada desde el partido Cambio Radical, por los cambios de perfiles viales que está proponiendo la Alcaldesa y que tienen que ver con quitarle carriles a las avenidas para convertirlos en peatonales y de bicicletas. Así una avenida como la Autopista Norte pasa de tener 10 carriles a tener 4 para automóviles”, le indicó a este medio la concejal de Cambio Radical, quien añadió que le plantearía como lo hizo el POT de Enrique Peñalosa, una avenida elevada sobre la RVDH “y en la que se preservaría su estructura ecológica”.

En esto coincidió el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, quien comenzó por advertir que la decisión de la alcaldesa Claudia López de no realizar la ALO Norte fue desacertada, y más porque especificó que el Plan no tiene una estrategia alternativa de descongestión.

“Esta obra no tiene una sustitución clara, es un proyecto que la ciudad tiene engavetado desde hace mucho tiempo y los expertos siempre señalaban que en términos de seguridad era casi o más importante que la construcción del Metro”, sostuvo a este medio el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, quien añadió que la alcaldesa no ha dado claridad sobre cuál es la alternativa a la ALO Norte, que es una forma de descongestionar la entrada por el norte a Bogotá.

“Y fíjate que no es solamente el norte porque la ALO buscaba evitar que parte del transporte de carga que tiene que pasar por Bogotá pero que no está interesado en quedarse en la ciudad, no tenia que entrar y afectar la movilidad y la malla vial de la ciudad. Con esta decisión yo no sé la Alcaldesa a qué está jugando y es algo que nos tiene preocupados a varios concejales”, añadió el concejal, quien concluyó diciendo que la intención final de varios concejales será la de tratar de que los ponentes incorporen esta solicitud a las ponencias.

Por último, el concejal del Centro Democrático llamó la atención sobre el soporte técnico que se tuvo en cuenta a la hora de tomar esta determinación y puso el ejemplo de lo que le ocurrió al POT del exalcalde Peñalosa con la Corporación Autónoma Regional.

Con relación a la RTVH, “lo único que permitía era las concesiones viales y no porque Peñalosa no quisiera, porque el alcalde sí quería urbanizar, sino porque la CAR no le jugó ese juego y no le permitió incorporar eso. Lo que si logró concertar con la Corporación fue el de unas vías estratégicas para la ciudad, entre ellas la ALO Norte. Hoy la alcaldesa, sin un soporte técnico claro y solo con un tema de discurso político, está dejando a la ciudad sin poder completar una obra que, de acuerdo con los expertos, es clave para descongestionar la ciudad”, finalizó diciendo.

La defensa

Ahora bien, al analizar este tema, el concejal del Polo, Carlos Carrillo, hizo una salvedad: la ALO Norte está en la concertación de la CAR. “La ALO Norte sí está contemplada, arranca en la 26 y cuando llega al Humedal Tbabuyes, a donde está el agua, desaparece. Qué me preocupa: que los concejales se van a echar el muerto encima diciendo que incorporaron esta vía, le lavan la cara a Claudia López, la ambientalista, cuidadora para que no sea ella la que tome la decisión de hacer la ALO Norte, que no está en el POT pero sí estuvo en la concertación ambiental".

Agregó, no obstante la salvedad inmediatamente mencionada, que la avenida no debe hacerse porque su construcción tiene un costo ambiental y ecológico demasiado alto. “Ahí hay un sistema hídrico importante, está el humedal Tibabuyes, está la Conejera, pasa por encima de la Reserva Van Der Hammen. El problema de la congestión es un problema muy grave que hay que atender pero que en últimas solamente se va a lograr solucionar cuando exista un sistema de transporte masivo real y de calidad”, finalizó diciendo.