Bogotá: asesinan a ciudadano por robarle el celular

En la noche de este marte en la localidad de Kennedy un ciudadano falleció tras recibir dos disparos de arma de fuego en su cuello cuando se opuso al robo de su teléfono celular.

Se trata de Ferney Padilla de 33 años, padre de dos hijos. El hecho se presentó cuando el hombre regresaba caminando a su casa junto a un amigo a las 9.30 de la noche, a pocos metros del Portal de las Américas. Los delincuentes les exigieron entregar sus pertenencias mientras los intimidaban con armas de fuego.



"Estaba con mi celular en la mano cuando llegó una persona por detrás y me lo intentó rapar; yo lo agarré duro y no me lo pudieron quitar. Cuando el compañero forcejeó para que tampoco se lo quitaran, le pegaron dos tiros", señaló el amigo que acompañaba a Ferney.

Al recibir los disparos, gracias a su amigo Ferney logró llegar al portal donde le prestaron los primeros auxilios, posteriormente fue llevado al Centro de atención médica (CAMI) de Bosa en donde falleció.

"Esta persona es trasladada hasta el portal de las Américas para recibir valoración en el dispensario médico. En este punto se solicita la ambulancia y posteriormente es trasladado al CAMI. Allí, desafortunadamente, este joven falleció", confirmó el mayor Gabriel Mancera, comandante de policía de Keneddy.



Infortunadamente los ladrones huyeron. Por su parte, las unidades de criminalística de la policía estuvieron hasta altas horas de la noche en el lugar y fue la Dijin de la policía la que asumió el caso para su investigación.