Petróleo a US$ 89 prevé Fedesarrollo para final de año

CON EXPECTATIVAS acordes con el desarrollo de la actividad económica del país, el centro de pensamiento Fedesarrollo, prevé que el precio del crudo para finales de este año estará en US$ 89, un nivel inferior al que hoy presenta el barril brent en US$ 93,34.

En su encuesta de opinión financiera, los analistas y expertos consultados, prevén estos comportamientos para los principales indicadores del mercado:

Tasa de intervención

En agosto de 2023 la Junta Directiva del Banco de la República no decidió sobre su tasa de intervención. La próxima reunión en la que se tomará decisión de política monetaria será el 29 de septiembre de 2023. Para septiembre y diciembre los analistas esperan que la tasa de intervención se ubique en 13,25% y 12,50%, respectivamente. También anticipan que la tasa de intervención se ubique en 8,50% en septiembre de 2024.

Crecimiento económico

En septiembre, el pronóstico de crecimiento para 2023 se ubicó en un rango entre 1,1% y 1,3%, con 1,2% como respuesta mediana (mismo dato que en la edición de agosto de 2023). La mediana para 2024 se situó en 2,0%, ubicándose en un rango entre 1,5% y 2,3%.

Mientras tanto, las expectativas del crecimiento del tercer trimestre de 2023 se ubicaron en un rango entre 0,2% y 0,9%, con 0,5% como respuesta mediana (0,7% en la edición de agosto). El pronóstico de crecimiento para el cuarto trimestre del 2023 se ubicó en 1,1%.

Inflación

En agosto, la inflación anual se situó en 11,43%, superior al pronóstico de los analistas (11,16%). En septiembre, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 11,0% (en un rango entre 10,96% y 11,08%).

Los analistas prevén que a final de año la inflación cierre en 9,43% (en un rango entre 9,19% y 9,84%), evidenciando un aumento frente a la edición anterior (9,20%), por lo que las expectativas de inflación se mantienen fuera del rango meta del Banco de la República (2-4%).

Tasa de cambio

La tasa de cambio cerró en agosto en $ 4.085, con una depreciación mensual de 4,1%, alcanzando su valor máximo del mes el 17 de agosto ($ 4.130) y su valor mínimo el 1 de agosto ($ 3.898). En septiembre, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $ 3.980 y $ 4.053, con $ 4.015 como respuesta mediana. Para el cierre de 2023, esperan una tasa de $ 4.115, lo que evidencia una disminución frente al pronóstico del mes anterior ($ 4.120).

La tasa de TES

En esta oportunidad, el 10,0% de los analistas consideran que la tasa de los TES con vencimiento a 2028 se ubicará dentro de tres meses en menos de 9,0%, 13,3% entre 9,0%-9,5%, 20,0% esperan que se ubique entre 9,5%-10,0%, 53,3% esperan que se ubique entre 10,0%-10,5% y el 3,3% la proyectan en más de 10,0%.

Para los TES con vencimiento al 2032, el 6,7% de los analistas proyectan que su rendimiento se ubique entre 9,0%-9,5%, 20,0% considera que estará entre 9,5%- 10,0%, 36,7% proyecta que se ubique entre 10,0%-10,5%, 26,7% la pronostican entre 10,5%-11,0% y 10,0% la ubican en más de 11,0%.

El petróleo

El petróleo de referencia Brent con el que se cotiza el crudo colombiano, cerró en agosto en US$ 86,9 el barril, mostrando un incremento mensual de 1,5% y superior en US$ 1,9 frente a lo esperado por los analistas (US$ 85,0). En septiembre, los analistas consideran que el precio del petróleo se ubicará en un rango entre US$ 89,0 y US$ 92,0, con US$ 90,0 como respuesta mediana.

Spread deuda

El spread de la deuda (EMBIG Colombia) cerró en agosto de 2023 en 321 puntos básicos. En septiembre, 51,7% de los analistas (0,1% más que el mes anterior) esperan que en los próximos 3 meses el spread aumente, mientras que 31,0% (5,2% más que el mes anterior) espera que disminuya. El restante 17,2% de los encuestados espera que el spread permanezca igual (5,3% menos que el mes anterior).

Factores para invertir

Señala Fedesarrollo que, en esta edición de la encuesta, las condiciones sociopolíticas se mostraron como el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser elegido por el 34,5% de los analistas (frente al 25,8% el mes anterior).

La política monetaria se ubicó en segundo lugar con 31,0% de la participación (frente al 22,6% el mes anterior). Le siguen, en su orden, el crecimiento económico y los factores externos con 13,8% y 6,9% de la participación, respectivamente (frente al 9,7% ambos el mes anterior). Por su parte, otros factores aumentaron su importancia, pasando de 3,2%% a 6,9%. La política fiscal y las condiciones de seguridad disminuyeron su participación de 19,4% y 9,7% a 3,5% ambas.

Asimismo, y respecto a agosto de 2023, los administradores de portafolios incrementaron sus preferencias por la deuda privada indexada al IPC e IBR, las acciones internacionales, los commodities, los fondos de capital privado, los bonos extranjeros y los bonos en UVR y de tasa fija. Por el contrario, se evidenció una disminución en las preferencias por la deuda privada indexada a la DTF y de tasa fija, el efectivo y las acciones locales.

Mercado bursátil

El indicador Msci Colcap refleja las variaciones en los precios de las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). En septiembre, el 74,1% de los analistas (frente al 65,5% en agosto) espera una valorización del índice dentro de tres meses, mientras que el 25,9% restante espera que el índice bursátil se desvalorice (frente al 34,5% en agosto).

La EOF consultó a los analistas acerca de las tres acciones que consideran más atractivas dentro de las que componen el índice Msci Colcap. En septiembre, las acciones ordinarias de Ecopetrol e ISA ocuparon el primer lugar del ranking, al ser seleccionadas por el 46,7% de los analistas. Le siguen la acción ordinaria de cementos Argos (40,0%) y la acción ordinaria del Grupo Argos (33,3%).

Se observó un mayor apetito por acciones de los sectores de construcción, telecomunicaciones y holdings frente a agosto.

Por otro lado, la encuesta indagó a los administradores de portafolio acerca de los tipos de riesgo para los cuales planean establecer una cobertura en los próximos tres meses. En septiembre, el 37,9% de los encuestados (50,0% en agosto) afirma estar planeando una cobertura contra la tasa de cambio en el corto plazo. En segundo lugar, el porcentaje de administradores que espera cubrirse contra la tasa de interés fue de 27,6% mientras que frente al riesgo de inflación se situó en 24,1% (30,0% y 20,0% en agosto, respectivamente).

¿Comenzará la baja de intereses?

El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que la Junta Directiva del Emisor debe actuar con mucha cautela en la reunión de política monetaria de septiembre.

Tanto el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, y el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, pidieron a los miembros de la Junta Directiva del Emisor que, en la reunión de finales de septiembre, empiecen la senda bajista de este tipo de intervención, debido a que las condiciones económicas del país empezaron a cambiar.

Sin embargo, Mejía, afirmó que no es momento de que la entidad financiera asuma este riesgo. Mencionó que, infortunadamente, el Banco de la República hoy no tiene todavía espacio para iniciar de manera anticipada una reducción de la tasa de intervención.