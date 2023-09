Fitch alerta sobre retos que enfrenta el sector de energía nacional

EN UN detenido análisis sobre la situación actual del sistema energético nacional, la calificadora Fitch Ratings, puso sobre el tapete los retos inmediatos que enfrenta el sector ante el incremento en los costos de la electricidad en el mercado y su incidencia sobre las tarifas a los usuarios.

Señala la firma en un informe conocido por EL NUEVO SIGLO, que las empresas públicas de energía han tenido que enfrentar “medidas regulatorias adversas que el gobierno ha tomado desde finales de 2022 para frenar las presiones inflacionarias sobre las tarifas de los usuarios finales, que han creado una mayor incertidumbre para los participantes del mercado”.

En opinión de Fitch, estos cambios han desalentado la inversión en nueva capacidad de generación de electricidad necesaria para atender el creciente desajuste entre la demanda de energía y la necesaria expansión del sistema, lo que está elevando los precios de la energía en el mercado spot muy por encima de los niveles históricos.

Los precios de la electricidad en el mercado spot promediaron $ 963/kWh en septiembre de 2023, en comparación con $ 257/kWh en agosto de 2022 y $ 110/kWh en agosto de 2021. Y esta semana las cotizaciones han llegado incluso a los $ 1.000/kWh.

Esto podría exacerbar si los fenómenos climáticos de ‘El Niño’ se materializan en el cuarto trimestre de este año.

Sostiene Fitch que “las empresas distribuidoras enfrentan dificultades por la aplicación de la “opción arancelaria” y las medidas temporales impulsadas por el gobierno para limitar los aumentos arancelarios al IPC de Colombia. Esto impide que las empresas de distribución trasladen adecuadamente los mayores costos de energía y las presiones inflacionarias a los usuarios finales. Las mayores necesidades de capital de trabajo se han financiado con deuda a costos de financiamiento predominantemente más altos, perjudicando los flujos de efectivo de las operaciones y las posiciones financieras de las empresas de distribución”.

Cuentas

En su análisis, la firma manifiesta que las cuentas por cobrar acumuladas alcanzaron $ 7,2 billones al 31 de julio de 2023, con potencial de ascender a $ 10,5 billones al cierre de 2023, según Asocodis, el gremio que agrupa a las principales empresas distribuidoras de Colombia. Esto tiene el potencial de perjudicar la viabilidad financiera de las empresas de distribución más pequeñas y vulnerables del país.

Por otra parte, Fitch se pregunta, ¿qué tan preparado está el sector eléctrico colombiano para enfrentar ‘El Niño’?

Fitch cree que el sistema está bien preparado para los efectos climáticos esperados del Niño, basándose en la capacidad firme disponible del país, lo que le permitiría satisfacer la demanda proyectada bajo condiciones hidrológicas secas severas.

La capacidad firme del país promedia 240 gigavatios-hora (GWh)/día, en relación con una demanda promedio de 225GWh/día

En ese sentido, los niveles agregados de los embalses de Colombia alcanzaron el 81% de la capacidad útil (18.183MW) en agosto de 2023. lo que permitiría que la generación hidroeléctrica satisfaga la demanda actual por hasta dos meses, suponiendo que no haya entradas de agua.

Por otro lado, las centrales térmicas han estado anticipando el mantenimiento preventivo para prepararse para la mayor generación esperada y adquiriendo el gas natural local requerido o el gas natural licuado importado.

Las térmicas

Las centrales eléctricas alimentadas con carbón y gas natural representaron aproximadamente el 23% de la generación eléctrica total del país en julio y agosto de 2023, cifra que se mantiene por debajo de los máximos del 38% en febrero de 2020. El país tiene 5,8 GW de capacidad de energía térmica, que tiene el potencial de sostener aproximadamente el 59% de la demanda eléctrica de Colombia, suponiendo factores de capacidad del 90%.

Sin embargo, Fitch sostiene que “Colombia continúa enfrentando un desajuste entre la demanda de energía y la expansión requerida del sistema. La demanda ha ido creciendo, hasta 3,5% interanual en agosto de 2023, y no se prevé la adición de nueva capacidad de generación considerable en el mediano plazo. El país espera agregar 600MW de las unidades 3 y 4 del proyecto hidroeléctrico Ituango y 250MW de la ampliación del proyecto de ciclo combinado de la central eléctrica a gas natural Termocandelaria para finales de 2023”.

Dado que la demanda eléctrica actual alcanzó los 78.000GWh/año en agosto de 2023, la generación del país deberá proporcionar aproximadamente 2.350GWh/año. “Suponiendo que la expansión se facilite a través de plantas solares fotovoltaicas y eólicas con plantas de factor promedio entre 20% y 25%, el sistema necesitaría incorporar aproximadamente 1GW de nueva capacidad para mantener los márgenes de reserva actuales”.

Ante esta situación, Fitch estima que las necesidades de inversión de capital requeridas podrían representar aproximadamente US$ 800 millones por año a US$ 800 por MW instalado. y no se prevé la incorporación de nueva capacidad de generación considerable en el mediano plazo.