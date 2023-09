Caso Jhonier Leal: nuevo testimonio inculparía a otro de sus hermanos

Un nuevo testimonio presentado por la defensa de Jhonier Leal, acusado del asesinato de su hermano estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, señala a otro familiar como posible implicado en el doble homicidio. El testimonio de Francisca Teresa Muñoz, amiga de la familia, señala a Carlos Andrés García, hijo y medio hermano de las víctimas, como un potencial partícipe en los crímenes.

El nuevo testimonio proviene de Francisca Teresa Muñoz, amiga cercana de la familia Leal Hernández. La mujer relató ante la juez que García, habría estado involucrado en el doble crimen. Según su declaración, este sujeto habría manifestado su deseo de asesinar a su madre y a su hermano debido a la falta de apoyo económico y legal por parte de ellos en relación con su situación en prisión, donde cumplía condena por presunto abuso sexual.

Muñoz declaró bajo juramento: "Yo hablaba con Andrés, constantemente. Andrés estaba enfurecido con Marleny porque no le quería ayudar, ni Mauro tampoco... Antes de morir ellos, hablé con Marleny. Estaba muy preocupada, me dijo que Andrés la estaba sobornando: 'O me das plata o te secuestro a Mauro'. Después Andrés me llamó y me dijo que 'valía la pena matarlos'".

El relato de la mujer no termina aquí; también reveló un secreto familiar que habría empeorado la situación. Según su testimonio, Marleny Hernández le habría confesado que Mauricio Leal, cuando tenía solo cinco años, habría sido víctima de abuso sexual por parte de un amigo de la familia. Esta terrible experiencia habría llevado a Marleny a desarrollar problemas de alcoholismo, un hecho que hasta ahora se desconocía en la esfera pública.

Le puede interesar: Cali: bomberos piden ayuda para mitigar incendio en la Buitrera

Este nuevo relato generó conmoción en la audiencia y plantea una serie de interrogantes sobre la verdadera dinámica detrás de los asesinatos. La defensa de Jhonier Leal solicitó protección para la testigo Muñoz debido a las amenazas que afirma estar recibiendo, mientras que la Fiscalía citó a nuevos testigos para continuar arrojando luz sobre este caso.

El fiscal Mario Burgos insistió en cuestionar a Muñoz sobre las supuestas intenciones de Carlos Andrés García, y ella reafirmó sus declaraciones, mientras que el hombre rechazó las acusaciones desde la cárcel de Jamundí.

El próximo capítulo de este juicio está programado para el 27 de octubre de 2023, donde se espera que se escuchen más testimonios que ayuden a esclarecer los eventos que llevaron a la muerte de Mauricio Leal y Marleny Hernández.

En un testimonio adicional, Alba Mercy Valbuena Casas, quien era muy cercana a Mauricio Leal, recordó en la audiencia que escuchó una fuerte discusión entre Jhonier y su madre un día antes a los trágicos acontecimientos. "Él (Jhonier) le decía: 'Ya, mamá, ya está bien, siempre con Mauricio', no sé qué, y se escuchó un golpe muy fuerte, no recuerdo bien", relató Valbuena. Por esta situación, prefirió no tocar la puerta, ya que “no me gusta meterme en problemas familiares”.

La mujer también recordó que en varias oportunidades Mauricio Leal le manifestó que sentía que Jhonier le tenía algo de envidia debido a que su peluquería, ubicada en un exclusivo sector del norte de Bogotá, tenía cada vez más prestigio y clientes.

Este testimonio revela la tensión que existía en la familia Leal Hernández y plantea interrogantes sobre si los celos y los problemas familiares podrían haber influido en los eventos de esa noche. La investigación continúa, y las próximas audiencias prometen seguir desvelando detalles cruciales en el caso.