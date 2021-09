Ciclovías temporales se mantienen. ¿Cuáles son los peros a su alrededor?

Ha pasado exactamente un año y medio desde que se anunció en Bogotá el primer simulacro de cuarentena (que dos días más tarde se extendió de manera efectiva por 15 días), y casi de manera inmediata la Administración Distrital instauró cinco ciclovías temporales para facilitar el viaje de los bogotanos en el marco de esta coyuntura.

Durante 2020 estas rutas se fueron ampliando, hasta que en mayo de este año tuvieron que ser levantadas obedeciendo primero a la decisión de una reactivación económica y posteriormente a las manifestaciones derivadas del paro nacional. Sin embargo, a partir del pasado 8 de junio estos corredores se volvieron a instaurar en Bogotá.

Desde entonces, y por ahora, estas ciclovías se mantendrán. “Desde la Secretaría de Movilidad por ahora no se tiene contemplado el desmonte de las ciclovías provisionales”, confirmó una fuente de la institución a EL NUEVO SIGLO.

No obstante, varios concejales han cuestionado la medida y han solicitado de manera explícita los estudios que la sustentan.

Concejales reclaman

¿Improvisación?

En una primera medida la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, le confirmó a EL NUEVO SIGLO que le ha solicitado en varias ocasiones al secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, los estudios en los que se sustentó el trazado de las ciclovías temporales, pues a su juicio esta fue una medida ejecutada desde la improvisación.

“¿En dónde está el estudio que determinó su trazado y ejecución?, ¿cómo deben ser?, ¿a qué población tiene que beneficiar? Es que, no todas las localidades en Bogotá se mueven igual. La ciclovía de la calle 13 ¿cuánto costó? Fueron más de $2.000 millones tirados a la basura. Ya hay un hallazgo de la Contraloría”, señaló la concejal Diago.

En esto coincidió el concejal también del Centro Democrático, Humberto Amín, quien a comienzos del mes adelantó un debate de control político sobre este asunto y fue claro al advertir que no se está solicitando su desmonte, “pero sí es necesario verificar si sí se están utilizando y están cumpliendo su función. Lo que estamos viendo son ciclorrutas improvisadas que no están siendo funcionales pero sí están congestionando el tráfico de Bogotá”.

“Ciclovías como la de la carrera Séptima son un saludo a la bandera. Hemos visto un tráfico monumental por esta vía y la ciclorruta completamente vacía. No tiene sentido verlas solas”, refirió Amín.

Indicó además que en un principio, cuando la pandemia estaba arrancando, esta era una medida necesaria “pero hoy, cuando la ciudad ya se encuentra plenamente reactivada, todos los carros están afuera y no vemos resultados de estas ciclovías”, precisó.

Añadió que el reversado que tuvo que dar la administración con relación al bicicarril de la carrera 13 tiene una investigación en la Contraloría que está evaluando si hubo o no detrimento patrimonial “y eso es algo que se debe prevenir a largo plazo por el bien de la ciudad”.

Seguridad

Adicionalmente, el concejal Amín se refirió a un segundo componente que deberá reforzar la administración en las ciclovías temporales, si por ahora son de carácter permanente, y en términos generales en todas: la seguridad.

“Hoy montar en bicicleta es un deporte extremo. Y no precisamente porque la bicicleta sea peligrosa sino por los delincuentes que en cualquier momento se la quitan a uno. La alcaldesa ha dicho que Bogotá es la capital mundial de la bicicleta pero no está garantizada la seguridad para las personas que utilizan este medio de transporte, ni vemos ciclovías temporales óptimas que solo parecen congestionar”, indicó.

Socialización de estudios

Otro de los puntos que los concejales han reclamado es el de la socialización de información sobre la eficiencia y el rendimiento de estos ciclocorredores. A este respecto, la concejal Diago se refirió a las distintas ocasiones en las que ha solicitado los estudios que sustentan estos corredores y no los ha recibido.

“Mi postura, por supuesto, no es que se levanten pero sí que se hagan estudios técnicos, que nos entreguen esos estudios y que nos digan qué van a hacer con esas ciclorrutas temporales para que no se repita la historia de la calle 13. Si se necesitaba pero hicieron unos solos kilómetros. Las ciclorrutas no consiste en tener unos maletines en la calle: es tener un sistema de bicicletas para la ciudad y la improvisación le cuesta a Bogotá. No hay estudios de fondo y no se ven”, finalizó.

Por su parte, el concejal Amín le dijo a este medio que “la Secretaría de Movilidad no ha presentado resultados. No nos ha dicho realmente cuántas personas se movilizan por estas vías. Nosotros hicimos proposiciones y derechos de petición y la Secretaría se quedó corta al entregar la información, así como en sus respuestas que fueron bastante escuetas y que no fueron del todo satisfactorias para evaluar si la ciudad debe continuar con estas ciclorrutas temporales”.

Baja en siniestralidad, la carta de Movilidad

Por su parte, y pese a la denuncia de los concejales, en el Concejo de Bogotá el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, explicó que el principal propósito es el de proteger y cuidar la vida en la vía.

Precisó que a lo largo de estos meses desde que se instauró la medida se han ido corrigiendo algunos carriles que estaban presentando interferencias importantes o siniestros, además de otros impedimentos que ha tenido que sortear la Secretaría tales como material robado y alteraciones al orden público.

“Entonces qué tenemos en este momento: de los 84 kilómetros temporales qué se crearon en su momento, tenemos 28 km que han migrado a ciclorrutas en calzada; tenemos 22 km todavía temporales y tenemos 34 km que están en revisión”, indicó el funcionario, quien también se refirió a la baja en la siniestralidad vial que se ha derivado de la presencia de estos carriles temporales.

“Estas son intervenciones que han sido programadas, graduales y que se necesitaban. Ustedes preguntaban que cuál era el afán y la necesidad de salir rápido con estos carriles: nuestra necesidad era esa porque estos eran corredores con una altísima tasa de fatalidad, de siniestralidad y es fundamental que veamos no solamente el crecimiento exponencial de los ciclistas que están utilizando estos corredores como una medida alternativa de movilidad, sino porque son conectores de la ciudad que funcionan”, agregó.

“En el corredor de la carrera Séptima pasamos de tener 5 fatalidades a tener cero en la línea base. Las intervenciones que hemos tenido protegen la vida, y no solo de los ciclistas sino también de los peatones al tener menos conflictos con todos los actores de la malla vial. Habrá momentos en los que no habrá ciclistas, pero hay picos del día con alta concentración de ciclistas y ellos necesitan una alternativa segura para movilizarse”, finalizó diciendo.

Por último, aclaró que para la consolidación de los mismos la Secretaría tuvo en cuenta velocidades del sistema de transporte público; tuvo en cuenta las posibles incidencias en las rutas de transporte público, y se tuvieron en cuenta las principales necesidades de viaje de los biciusuarios.

La ubicación del las ciclovías temporales

En estos momentos en la capital hay 612 kilómetros de carriles para ciclistas, de los cuales 590km son ciclorrutas permanentes (40 km de los cuales se han implementado en esta administración), y 22 km son ciclovías temporales, ubicadas de la siguiente manera: