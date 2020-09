Se entregó Juan Lloreda, policía involucrado en muerte de Ordóñez

Se entregó patrullero Juan Camilo Lloreda, implicado en muerte de Javier Ordóñez, luego de que fuera capturado su compañero Harby Ramírez este jueves. Ambos son los policías que aparecen en el video, sometiendo al abogado y usando un taser contra él.

Agentes especiales del Goes y la Sijín habían realizado un operativo para lograr la detención de Lloreda pero esta no se pudo llevar a cabo porque los encargados no tenían orden de allanamiento, por lo cual en la mañana de este viernes, el abogado del uniformado, Jesús Giraldo, confirmó que su defendido se entregó a las autoridad en la madrugada.

Según informó el penalista, el patrullero ahora se encuentra en el búnker de la Fiscalía a la espera de su audiencia.

Cabe recordar que la orden de captura de ambos policías se emitió el pasado 17 de septiembre por un juez de control de garantías tras analizar el material probatorio entregado por el ente acusador que incluye videos, testimonios y también en el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del cuerpo de Ordóñez.