Contagios y letalidad por Covid aumenta en el suroriente del país

Con base en el informe de este miércoles del Instituto Nacional de Salud, (INS), el coronavirus mantiene su alto impacto en Santander, César, Cundinamarca y empieza a hacerlo con fuerza en los departamentos del suroriente, que sin embargo mantienen los registros más bajos tanto en contagios como en fallecimientos del país.

En Bogotá, que registró 3.023 nuevos positivos (casi 700 más que el día inmediatamente anterior), la letalidad se mantiene a la baja y este miércoles se reportaron 45 fallecimientos, un 59% menos que en ese período de referencia. Y si bien la capital de la República mantiene el acumulado nacional más alto (216.198 afectaciones y 5.580 decesos), su tasa de letalidad es de 2,5%, más baja que muchas otras regiones con menor densidad poblacional.

Destaca en el reporte que por segunda vez en una semana, Amazonas no aparece registrada, mientras que Santa Marta no registró ningún fallecido, lo que no ocurría desde el 2 de agosto.

En contraste, la letalidad se mantiene alta en Santander y Cundinamarca, mientras que parece comenzar a ceder en Antioquia, Valle, Nariño, Norte de Santander y Cesar.

Hoy se informaron 296 fallecimientos por el coronavirus, de los cuales 275 se registraron los días anteriores así: 1o. en junio, 8 en julio, 1412 en agosto y 145 en septiembre. Pero vale recordar que no se puede determinar una cifra exacta de los decesos registrados diarios porque, según explicó el INS, debido a varios factores como la verificación de casos sospechosos, la gran mayoría ocurró no sólo días, sino meses anteriores.

Las defunciones reportadas este miércoles 2 de septiembre ocurrieron en: Bogotá 45, Antioquia 38, Santander 36, Cundinamarca 28, Valle 24, Nariño 15, Norte de Santander 14, Cesar 12, Meta 10, Atlántico 9, Córdoba 8, Sucre 7, Huila 6, Bolívar 5, Magdalena 5, Cauca 5, Risaralda 5, Tolima 5, Caquetá 3, Guajira 3, Guaviare 3, Boyacá 2, Caldas 2, Guainía 2, Putumayo 2, Quindío 1, Vichada 1.

Destaca que en estas regiones del suroriente del país comienzan a presentarse nuevas víctimas fatales por el coronavirus.

En cuanto a los nuevos positivos, fueron 9.270, con lo que el acumulado nacional se eleva a 633.339, pero el índice de recuperación está en 75,5% (479.568 superaron la enfermedad). De esta forma se mantienen activos 132.104 casos.

Los contagios se presentaron en 1.315 conglomerados territoriales y, como reseñamos, Amazonas no tuvo ninguno. Estos se dieron en: Bogotá 3.023, Antioquia 1.339, Santander 586 e igual número en Cesar; Cundinamarca 572, Valle 469, Meta 438, Cauca 244, La Guajira 182, Tolima 172, Huila 161, Sucre 160, Caquetá 142, Boyacá 137, Risaralda 135, Norte de Santander 121, Magdalena 120, Nariño 109, Córdoba 106, Atlántico 101, Bolívar 76, Caldas 66, César 41, Putumayo 334, Vaupés 22, Guaviare 18, Arauca 15, San Andrés 11, Guainía 8 al igual que Chocó y Vichada 7.