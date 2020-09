Despierta dudas la reapertura de colegios sin alternancia

Tras dos semanas con indicadores epidemiológicos constantes a la baja, la alcaldesa, Claudia López, precisó que gracias a eso el Distrito ya puede garantizar un cupo para la reapertura de las instituciones educativas.

Por lo mismo, a partir de ayer, los colegios y jardines que así lo deseen podrán inscribirse para solicitar la apertura, pero eso sí y la Alcaldía Mayor fue enfática al respecto: usar o no este cupo epidemiológico es absolutamente autónomo y voluntario por parte de los consejos directivos de los colegios privados.

No habrá alternancia

Por su parte, la Mandataria dijo que en Bogotá no habrá alternancia, razón por la que el Distrito no obligará a nadie a que los lleven a sus niños al colegio, un día sí y otro no.

Aún así, bajo el principio establecido por la Alcaldía de que solo asistirá presencialmente quien así lo desee, ¿cómo garantizará en un colegio un aforo máximo del 35% o en una universidad uno del 25%?

El modelo de alternancia propone que un grupo de niños vaya unos días de la semana y otro asista otros días. A su vez, la estrategia presentada por la Administración ayer es que un niño, si sus papás están de acuerdo, asista todos los días al colegio, a excepción del jueves (para las universidades cambiaría).

En ese orden de ideas, si en un solo colegio el 100% de los estudiantes optara por la presencialidad, ¿cómo garantizará un aforo máximo del 35%?

“Ante la negativa al modelo de alternancia, preocupa que si bien el Distrito ha afirmado que solo podrá asistir el 35% de la población, no explica cómo se espera conseguir este porcentaje. La única forma de lograr esta cifra sin restringir el derecho a la educación es, o bien contando con que solo el 35% de las familias deseen llevar a sus hijos al colegio o asignando días particulares para que cierta población asista”, le dijo a EL NUEVO SIGLO una docente de un colegio privado, ubicado al norte de Bogotá.

Educación mixta, ¿qué tan viable es?

Adicionalmente, de acuerdo con la educadora consultada por este Diario, los colegios deben poder garantizar el acceso a la educación de los estudiantes que continúen de manera virtual sin dar ningún tipo de asesoría o soporte (técnico o académico); a su vez, fue clara al afirmar que “montar un modelo mixto, presencial y virtual en simultánea, implica complejidades y retos aún mayores que los que implicó el montaje de un modelo virtual”, finalizó diciendo.

A este respecto, el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, dijo que el Distrito no está preparado para un retorno presencial; además, dijo que hay muchos interrogantes frente a la modalidad mixta de educación. “Si algunos niños regresan a la presencialidad y los demás, digamos que la inmensa mayoría de los mismos no, ¿quién va a orientar su quehacer pedagógico y cómo”, sin sacrificar la educación presencial?, se preguntó Alarcón.

Pero sobre todo, el Presidente de Fecode llamó la atención sobre el hecho de que se está trasladando la responsabilidad a los estudiantes, padres de familia y docentes, cuando es una responsabilidad del Gobierno, como tal.

“Hoy no están dadas las condiciones. Un niño de cuatro años, aunque tiene un bajo porcentaje de mortalidad, eso no quiere decir que no puedan transmitir el virus. Lo pueden transmitir e inclusive hay un estudio de médicos expertos, pediatras e infectólogos que dice que los niños menores de los diez años pueden propagar más rápidamente el virus, en una proporción de 10 a 100, que una persona mayor a los diez años”, le dijo a este Medio el dirigente de Fecode, quien este viernes se reunirá con la Alcaldesa Mayor para socializar todas estas inquietudes.

La Administración Distrital le dio luz verde a los jardines, colegios y universidades para que, si lo desean y pueden, se inscriban para su reapertura.

Finalmente, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, explicó que colegio o jardín que cumpla con los requisitos necesarios, podrá subir sus protocolos y estudios. A partir de ese momento, la Secretaría tendrá un espacio de no más de cinco días para habilitar a la entidad educativa, si esta cumple con los requisitos y a partir de ese momento, comenzar a operar.

“Ósea que si hoy un colegio ya está listo y sube su información, seguramente el lunes ya podría estar operando y la decisión, insisto, recae sobre las instituciones. Nosotros acompañamos ese proceso”, precisó la funcionaria, quien refirió que el Distrito pondrá a disposición del sector educativo una plataforma pública para que los jardines, colegios y universidades se inscriban con sus respectivos protocolos.