¿Qué fue lo que pasó con el Plan Marshall en el Concejo de Bogotá?

El viernes de la semana pasada la secretaría de Gobierno de la Administración Distrital retiró el proyecto de Acuerdo que solicita el cupo de endeudamiento para el próximo cuatrienio por alrededor de $11 billones, argumentando evitar vicios de trámite.

Aunque el martes en horas de la mañana la alcaldesa Claudia López aclaró que el problema había sido jurídico, que el próximo 10 de este mes se volvería a radicar, y que “estoy segura que los dos proyectos van a ser aprobados en las sesiones extras de septiembre”, para muchos no es del todo claro qué fue lo que pasó, y es aún menos claro cuál es el camino a seguir. Por esta razón, EL NUEVO SIGLO habló con varios concejales que aclararon el tema.

Lo primero que hay que entender es que el plan de reactivación económica la Alcaldía lo dividió en dos proyectos de acuerdo por separado: el de los alivios relacionados con el impuesto predial y otras disposiciones, y el que la alcaldesa denominó Plan Marshall, que es el proyecto que solicita el cupo de endeudamiento más alto que ha solicitado en la historia una Administración Distrital.

Las sesiones ordinarias del Concejo de Bogotá, por reglamento, duran un mes y se desarrollan en febrero, mayo, agosto y noviembre. Estos son los meses en los cuales el Concejo está facultado para aprobar proyectos de acuerdo y se pueden extender por diez días, lo que indica que en este casó irían hasta el 9 de septiembre.

"La Administración Distrital radicó el primer proyecto el 11 de agosto cuando las sesiones comenzaron el primero, y el cupo de endeudamiento lo radicaron el 19 del mismo mes. Para el primer proyecto hubo una controversia jurídica que se solucionó y quedaron establecidas unas fechas para entregar ponencias. El segundo proyecto no tiene ninguna controversia jurídica y hoy, como están las cosas, los ponentes tienen plazo reglamentario de entregar su ponencia el 4 de septiembre”, le indicó a EL NUEVO SIGLO la presidenta de la comisión de Hacienda, la concejal Susana Muhamad.

A este respecto, el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, ex presidente de la misma comisión, dijo que la Administración presentó los proyectos cuando ya estaban bien avanzadas las sesiones ordinarias, y eso dejó muy ajustados los tiempos para presentar las ponencias.

“En ese sentido los ponentes no habían presentado la ponencia y mientras no se presente la ponencia, el reglamento interno permite el retiro de los proyectos para traerlo nuevamente en sesiones extraordinarias a partir del 10 que se pueden citar y en las que solo se pueden discutir los temas que están en el decreto de extraordinarias, mientras que en las ordinarias se discuten todos los proyectos de los concejales”, le aclaró a EL NUEVO SIGLO el concejal Rojas.

Un problema de tiempos

Como la Administración Distrital entregó tan tarde esos dos proyectos, el Concejo se quedó sin tiempo para discutir esos dos proyectos, por lo cual el Cabildo le recomendó a la Administración que priorizara porque los tiempos no dan para tramitar ambos proyectos.

“La molestia del Concejo y de su presidente fue la carta y el tono de la carta que envió el secretario de Gobierno al retirarlo, porque culpó al presidente de que lo retiraban porque había vicios de trámite y el presidente había viciado el proyecto. La realidad es que esos dos proyectos no había como discutirlos por términos y esa carta creó un ambiente de desconfianza y un ambiente de presión”, añadió a EL NUEVO SIGLO la concejal Muhamad, quien dijo que se pueden citar sesiones extraordinarias para poner el proyecto que retiraron a discusión.

“Cuando yo digo que no voy a pupitrear es porque, como presidente de la comisión de Hacienda, mi responsabilidad es generar un debate a fondo de este proyecto y no voy a estar bajo la presión del Gobierno de que se va a acabar el tiempo y no se va a alcanzar a aprobar. Eso no es responsabilidad del Concejo sino de la Administración por radicarla tarde, pero esperamos que los ponentes radiquen temprano. Con dos días en la Comisión de Hacienda podemos hacer un trabajo pero si eso no se da tendríamos solamente un día para discutir y votar y yo no voy a sacrificar garantías democráticas por aprobarlo como sea”, finalizó diciendo a este medio Muhamad.

No obstante, un problema persiste, y es que el tiempo de discusión depende de que los ponentes (María Clara Name, de los verdes, Álvaro Argote, del Polo y Marisol Gómez de Bogotá para la gente) radiquen más temprano.