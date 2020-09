Piden a la prensa internacional silenciar a Iván Cepeda

El gerente de campaña del presidente Iván Duque, Luis Guillermo Echeverri, pidió en una carta al director de El Pais de España, que no sirva de amplificador a las ideas del senador Iván Cépeda.

Según dijo Echeverri "no es democrático darles vitrina mediática a las fuerzas parlamentarias del narcoterrorismo" y que no es ético que los grandes medios no tengan conciencia de lo que pasa en Latinoamérica con tal de ganar "clicks" y "rating".

Asimismo, dijo que no encontraba la razón para permitir amplificar "la falacia" de la cual Cepeda es "autor intelectual material" como verdadera y calificó al senador en la misiva como "el verdugo de la integridad humana y democrática de uno de los líderes políticos más importantes que tiene el mundo y la democracia contemporánea".

En ese sentido, Echeverri también se refirió al caso en contra del expresidente Álvaro Uribe, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria en el proceso por presunto fraude procesal y soborno.

"El caso de la infamia de la justicia contra el expresidente Uribe, tiene una trascendencia mucho mayor de lo que la gente imagina en un mundo globalizado", puntualizó.

Respuesta de Cepeda

El senador Iván Cepeda aseguró que esta solicitud es un acto de censura por parte del Gobierno Nacional pues quien lo plasmó en la carta fue Luis Guillermo Echeverri, quien es asesor del presidente Iván Duque.

"El señor Luigi Echeverri es asesor del Gobierno Nacional, así que este acto de censura contra un diario prestigioso en el mundo por una entrevista en la que expresa una opinión es francamente impresentable ante la comunidad internacional", señaló el congresista y agregó que el Ejecutivo es un "enemigo de la prensa".