“No más eufemismos; ni de un lado, ni del otro”: Carrillo

El procurador General de la Nación Fernando Carrillo hizo un llamado este viernes a que se dejen de utilizar eufemismos de parte de las autoridades nacionales y la desmovilizada guerrilla de las Farc.

El jefe del ministerio afirmó que el país necesita conocer la verdad respecto a la ola de violencia que ha vivido en los últimos tiempos.

“Secuestro y no retención. Masacres y no homicidios colectivos. No más eufemismos; ni de un lado, ni del otro. Las cosas por su nombre”, dijo Fernando Carrillo.

Además, pidió a los desmovilizados de la Farc que están compareciendo ante la Jurisdicción de paz que “Que digan la verdad plena para reparar las víctimas”, e insistió en que entreguen información sobre las personas desaparecidas en el conflicto armado.

Por otro lado, también se refirió al término “homicidios colectivos” que ha utilizado el Gobierno Nacional en vez de "masacres", tras la ola de violencia que se ha desplegado en los últimos meses en el país.

Al respecto, el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos afirmó que este término era utilizado debido a que ya venía del gobierno anterior.

“El presidente Iván Duque ha utilizado la palabra 'homicidio colectivo' porque fue el propio expresidente Juan Manuel Santos en su gobierno, quien la instituyó en lugar de la palabra masacre", dijo Miguel Ceballos.