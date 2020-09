Lenta recuperación de demanda impide subir precios del crudo

Con gran preocupación, el sector petrolero del país ha recibido el bajo nivel de precios a nivel internacional, pero también por la caída de la demanda, producto del impacto de la cuarentena y otras decisiones.

El presidente de la Asociación Nacional de Petróleo, Francisco José Lloreda, dijo a EL NUEVO SIGLO, que respecto a la situación de los precios del crudo y a los recortes de los países productores, que no han permitido un cambio en el mercado que “el problema de fondo es la incertidumbre sobre la demanda de hidrocarburos en el mundo. La lenta recuperación de esta, se ha visto reflejada en que los precios no repunten, y todo parece indicar en que este año no van a llegar a los niveles que se requieren para el caso de Colombia, un país costoso en producción comparado con otros de la región”.

Respecto a si se espera alguna ayuda del Gobierno para el sector en pro de paliar en algo las pérdidas que están asumiendo por el impacto de la pandemia, sostuvo que “con el Gobierno nacional hemos venido trabajando desde el inicio de la crisis, y se han adoptado algunas medidas para salvar contratos de exploración y producción, inversión futura y aliviar parcialmente la carga de las empresas. Confiamos en que las decisiones adoptadas en la coyuntura, pero también unas muy importantes de años anteriores, como la reactivación de la asignación de áreas, la minuta contractual para proyectos offshore, entre otras, contribuyan a la recuperación del sector en el corto y mediano plazo”.

A la pregunta de este Diario sobre cómo debería el país blindarse ante los vaivenes petroleros internacionales, el alto directivo indicó que “la mejor forma de blindarse de las externalidades es mejorando nuestra competitividad como país. Es fundamental trabajar en aspectos estructurales que hacen costosa nuestra operación, entre estos, se requiere revisar los costos de transporte de petróleo, fortalecer la prevención y atención a la conflictividad social en las regiones, garantizar la seguridad jurídica, y asegurar procesos de licenciamiento ambiental efectivos y eficientes, entre otras acciones que nos ayudan a ser más competitivos. No podemos controlar ni predecir el comportamiento de los precios, pero sí podemos tener mejores condiciones internas que nos permitan prepararnos mejor para enfrentar un ciclo de precios bajos”.

Respecto a que si cree que en el país ya se está cambiando la costumbre del uso de combustibles fósiles por la energía renovable, manifestó que “si bien, el Gobierno ha hecho esfuerzos importantes en energías renovables, y la meta es seguir avanzando en el desarrollo de estas fuentes, lo cierto es que como país vamos a continuar necesitando de los hidrocarburos, especialmente del gas natural, para la generación eléctrica y la matriz energética."

Y añadió "No podemos perder de vista que el proceso de diversificación energética no se logra de la noche a la mañana, por lo que nos aguardan aún varias décadas en donde el mundo va a seguir demandando petróleo y gas”.

Frente a lo que se ha presentado este año con las inversiones en el sector, dijo que “este ha sido un año difícil para la industria, por la caída en los precios y en la demanda, un doble choque producto de la pandemia del coronavirus y las medidas de aislamiento y restricción de la movilidad. Esto llevó a algunas empresas a cerrar pozos y campos, y el resultado es que hoy la producción de petróleo está en menos de 800 mil barriles día, algo que veremos reflejado en menores ingresos fiscales y regalías para las regiones”.

A pesar de esta situación, el presidente de la ACP se muestra optimista y señala que “no obstante, las empresas continúan comprometidas y han reiterado al Gobierno su interés en continuar invirtiendo en Colombia, como parte de los recursos que serán fundamentales para el proceso de reactivación. Sabemos del potencial que tiene el país en petróleo y gas natural, en tierra firme, costa afuera, yacimientos no convencionales, que podrán ser fuente de generación de ingresos y dinamismo económico a nivel nacional y regional en la etapa pospandemia”.

Con anterioridad, el presidente de la ACP había manifestado su preocupación a este diario sobre la situación del fracking o de los combustibles no convencionales, y dijo que “los tiempos entre los trámites, los permisos ambientales, el otorgamiento de las licencias, la socialización de las obras con las comunidades, podrían demorar el comienzo de las perforaciones”.

Sin duda, el marco regulatorio técnico, ambiental, social y contractual que despejará el camino para permitir el desarrollo de los pilotos de fracking en el territorio nacional, es indispensable para adelantar este proceso.

Actualmente, este proceso va en que el primer reglamento en estar listo es el que establece los lineamientos técnicos para los pilotos y que fue elaborado por los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía.

Los otros dos reglamentos que ya superaron la etapa de comentarios y que deberán emitirse son el ambiental, por el Ministerio de Ambiente a través de una resolución, y la contractual por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en un acuerdo.

Con el ambiental se presentarán los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para poder desarrollar los pilotos. La licencia ambiental que se expida con base en el EIA será el requisito para pasar de la etapa previa a la etapa siguiente. Durante esta fase del proceso y en el proceso de evaluación, hasta su finalización, se levanta información para el análisis por parte de Comité Evaluador.

Lloreda mencionó que “solo hasta el último trimestre del 2021 comenzarían a ejecutarse los pilotos en el peor de los casos, pero esperamos que todo se agilice y por lo menos, si nos va bien, comiencen en el primer semestre del otro año”.

Sostuvo el directivo que “el trámite para que las empresas comiencen a desarrollar los pilotos todavía debe surtir varias etapas. Primero, se debe definir la situación contractual de los contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos; luego, se debe definir los términos de referencia de las licencias ambientales y posteriormente se debe establecer cómo será el orden social que los mecanismos de participación y seguimiento de las comunidades, en las que debe estar la ANH, Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio del Interior”.

Señala que “ya se publicaron los borradores de las normas para las empresas, en que Ecopetrol y la ACP hemos transmitido las observaciones que han publicado. Pero por ley, el Gobierno tiene que socializar esos borradores. Lo que le hemos escuchado al Ministro es que por lo menos dentro de dos meses estará lista la regulación, es decir hacia agosto o septiembre”.

Sostiene Lloreda que “cuando las empresas analicen la regulación, y expliquen cuál puede ser el impacto ambiental para desarrollar los pilotos, eso puede tardar varios días, pero calculo que puede ser entre 3 y 6 meses. Esto nos lleva a que por lo menos hasta febrero del año entrante, las empresas podrán estar entregando todas sus medidas para el desarrollo de los pilotos. Pero luego de esto la autoridad ambiental se puede tardar hasta seis meses evaluando si otorga las licencias”.