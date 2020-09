Segundo torneo de ajedrez del Caribe será en modalidad virtual

La Fundación A la Rueda Rueda anunció el segundo torneo de ajedrez del Caribe. Este año, el evento al que están convocados más 4.000 menores del país, se adelantará en modalidad virtual.

Este encuentro tendrá dos modalidades, Festival y Torneo, al que podrán inscribirse aficionados y profesionales respectivamente en 5 categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 17.

Así las cosas, los interesados a la competencia que integrará a las ciudades de Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería y Apartadó, deben inscribirse en la página www.fundacionalaruedarueda.org donde registrarán sus datos personales, la modalidad y categoría en la participarán, y una fotografía reciente.

Además, los menores que deseen competir en el torneo deben crear su cuenta en Lichess, plataforma oficial para el desarrollo de las competencias. En ese orden de idea, al terminar el trámite de proceso de inscripción, los interesados recibirán un correo confirmación de su registro, participación y fechas de juego.

La Fundación informó que este año el torneo se dividirá en cuatro etapas. La primera es el prejuego, en la cual se jugarán un mínimo de 10 partidas y en la que se espera que los jugadores se familiaricen con la plataforma, la segunda son las eliminatorias donde serán seleccionados 800 finalistas que pasarán a competir en la tercera etapa que es la prefinal.

En esa última etapa mencionada los 800 niños clasificados de las 8 ciudades del caribe seguirán competiendo en su modalidad y categoría, pero en esta se realiza el cruce de regiones pues se enfrentarán con los finalistas de las otras capitales, de la cual quedaran 120 clasificados.

Por último, estos 120 finalistas concursarán en grupos de 12 jugadores de acuerdo con la modalidad y categoría, encuentro del que se elegirán a los 3 mejores por categoría, es decir que, saldrán 30 campeones en total, 15 por modalidad.

A continuación el cronograma del segundo torneo de ajedrez del Caribe:

Eliminatorias

• Apartado: octubre

• Sincelejo: octubre

• Montería: octubre

• Cartagena: octubre

• Barranquilla: noviembre

• Santa Marta: noviembre

• Riohacha: noviembre

• Valledupar: noviembre

Prefinal y Gran Final: diciembre