Candidato de Estados Unidos, virtual nuevo presidente del BID

El alto asesor del presidente Donald Trump para Latinoamérica, Mauricio Claver-Carone, es prácticamente el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al abrirse hoy la asamblea de la entidad financiera multilateral se presenta como único candidato en una elección que, sin embargo, continúa generando resistencias en la región, pues rompe la tradición de 60 años con latinoamericanos al frente de la institución.

El BID informó ayer que la junta de gobernadores recibió una sola nominación presentada por Estados Unidos, El Salvador, Guyana, Haití, Israel y Paraguay. El nombre: Claver-Carone.

El periodo para presentar candidaturas se cerró el pasado jueves y la elección para nombrar al sucesor del colombiano Luis Alberto Moreno se desarrollará este fin de semana en una reunión virtual entre los 48 miembros de la institución.

La decisión del gobierno de Trump de presentar candidato generó inconformismo en Argentina, Costa Rica, Chile y México, que buscaron que la votación, que ya había sido postergada por la pandemia en el primer semestre, fuera aplazada nuevamente. Se alegó, incluso, que no convenía realizar la elección a menos de dos meses de unos comicios presidenciales muy reñidos en Estados Unidos.

Lo cierto es que la Casa Blanca no dio su brazo a torcer y consideró legítima su aspiración, más aun siendo el mayor accionista del BID. Varios países, entre ellos Colombia, se alinearon con su postulación, bajo la tesis de que el candidato tiene todas las calidades para asumir el reto de manejar una entidad que es clave dentro para la reactivación latinoamericana en la pospandemia.

“La coyuntura requiere un fortalecimiento financiero para atender las necesidades de liquidez de las economías latinoamericanas, las cuales surgen de los enormes desafíos sociales y económicos generados por la pandemia global. Junto con esta nueva elección, se debe iniciar un ciclo de fortalecimiento del BID, en el que será esencial la capitalización para que este pueda estar acorde con las necesidades crecientes de la región, y pueda, de esta manera, expandir sus iniciativas”, precisó el gobierno Duque al reiterar el respaldo al candidato de Trump.

Es más, Claver-Carone, un abogado de ascendencia cubana, conocido por su firme oposición a La Habana y a Venezuela, acusó a los países que presentaron resistencia a su designación de "querer robarse el balón".

Estas declaraciones fueron consideradas "agresivas" por el canciller chileno, Andrés Allamand, quien dijo que "confirman que su elección sería muy inadecuada".

Cambio de tercio

Moreno está en el cargo desde 2005, con dos reelecciones a bordo. El BID, principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe, nació en 1959 en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ha tenido cuatro presidentes: el chileno Felipe Herrera (1960-1970), el mexicano Antonio Ortiz Mena (1970-1988), el uruguayo Enrique Iglesias (1988-2005), y Moreno.

El relevo de este último se produce, precisamente, en medio del reto de conseguir más recursos para recuperar la región más golpeada sanitaria, social y económicamente por la pandemia.

En el ajedrez geopolítico es claro que Estados Unidos busca que su presidencia en el BID sea un contrapeso a la influencia china en la región.

Para ganar un candidato debe tener el apoyo de al menos 15 de los 28 países americanos y el respaldo de un número de países miembros del BID que le den mayoría de 75% del poder de voto. Un factor decisorio vinculado a las acciones en el organismo.

Estados Unidos tiene el 30% del poder de voto en el directorio del BID, mientras que Argentina, México, Chile y Costa Rica suman poco más de 22%. Trump confía en que el resto de naciones con porcentajes menores sumen el 40% restante para confirmar a su candidato.

El principal contendiente de Claver-Carone, tras el retiro de la candidatura de la exmandataria costarricense Laura Chinchilla a principios de mes, era el argentino Gustavo Béliz, pero Buenos Aires declinó su postulación y la Casa Rosada anunció que se abstendrá en la votación.

"Dejamos asentada nuestra coincidencia con las múltiples y respetadas voces de las más varias procedencias políticas, académicas, sociales e ideológicas que han expresado la inconveniencia para América Latina y el Caribe de vulnerar una tradición de gobernanza regional", indicó la presidencia de Alberto Fernández en un comunicado.

Argentina -que invitó al resto de países a abstenerse también- se hizo eco de varias críticas al gobierno de Trump por proponer un candidato para el BID

Para Benjamin Gedan, asesor del programa latinoamericano del Wilson Center de Washington, Gustavo Béliz estaba calificado para ser presidente del BID y las preocupaciones expresadas por Argentina sobre Claver-Carone eran ampliamente compartidas en Latinoamérica.

"Dicho esto, oponerse a la candidatura de un alto asesor del presidente Trump fue una maniobra arriesgada que podía ser contraproducente para Alberto Fernández", explicó Gedan.

A ello se suma que una declaración conjunta a fines de agosto de los expresidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil; Ernesto Zedillo de México; Felipe González de España; Ricardo Lagos de Chile; Juan Manuel Santos de Colombia, y Julio María Sanguinetti de Uruguay, acusó a Trump de querer "imponer" un candidato.

Al retirar su candidatura la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo que “estoy convencida de que llevar a cabo la elección en este momento no ayudará a construir el clima de cooperación necesario para que el BID pueda desplegar todo su potencial y fomentar el diálogo y la convergencia entre las naciones de nuestra región”.

"Seguir adelante con nuestra aspiración nacional equivaldría a endosar un proceso que no considero conveniente ni para el BID ni para el hemisferio en las presentes condiciones" de contagio de la covid-19, agregó.

Un peso pesado

Mauricio Claver-Carone nació en Miami, Florida en 1975, de padre español y madre cubana. Creció en Madrid, España. Obtuvo un grado B A. magna cum laude por el Rollins College, Juris Doctor cum laude por la Universidad Católica de América, y LL.M. en Derecho Internacional y comparado por la Facultad de Derecho de la Universidad Georgetown.

Fundador y defensor de la política exterior, tuvo el programa radal 'De Washington al mundo' en Sirius XM de Cristina Radio (Canal 146), dirigido por la periodista Cristina Saralegui. La revista Poder Magazine lo reconocía como uno de los 20 empresarios, ejecutivos y líderes menores de 40 años que están configurando el futuro de Estados Unidos y del mundo.

Claver-Carone ha escrito regularmente para los diarios HuffPost, The Wall Street Journal, The New York Times o World Affairs. También ha publicado en revistas universitarias, como Georgetown Journal of International Law o Yale Journal of International Affairs.

Durante su mandato en el FMI, Claver-Carone apoyó un préstamo de $57.000 millones a Argentina, el más grande en su historia

El virtual nuevo presidente del BID ha prestado testimonio ante el Congreso de su país en numerosas ocasiones, ya sea ante la Comisión de Agricultura, de Relaciones Exteriores, del Poder Judicial o de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Durante unos años fue profesor Asistente en el Columbus School of Law y como profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Inició su carrera como Asesor legal para el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde realizó informes y asesoramiento sobre las leyes bancarias y operaciones de titulización.

Más adelante, fue asesor para Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro. A continuación fue Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante su mandato en el FMI, Claver-Carone apoyó un préstamo de $57.000 millones a Argentina, el más grande en su historia.

En 2016 fue nombrado miembro del equipo de transición de Donald Trump. El 1 de septiembre de 2018, entró como Asistente Especial del Presidente y Director ejecutivo para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional.

Claver-Carone es un conocido defensor de las posiciones políticas duras de Estados Unidos frente al gobierno de Cuba y a favor de la disidencia. Ha escrito numerosas columnas en apoyo de la política exterior dura contra La Habana, en particular hacia la política de embargo estadounidense y en favor de presionar una transición de la isla hacia la democracia, el libre mercado y el Estado de derecho.

También ha sido muy crítico de la dictadura en Venezuela. Ha participado en diversos debates televisados sobre la política hacia el Hemisferio Occidental.

Ese es, pues, el perfil de quien puede convertirse a partir de este fin de semana en el nuevo timonel del BID.