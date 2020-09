Distrito inauguró la Ruta de DD.HH y condenó abuso policial

En el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobierno puso a rodar la “Ruta de los Derechos”, una oficina virtual que llegará a más de 800 barrios, de 15 localidades de Bogotá, identificados como territorios donde existen los mayores niveles de vulneración de derechos y barreras para el acceso a los canales de denuncia.

La puesta en marcha de esta iniciativa coincidió con el último caso de abuso policial, hecho que la alcaldesa Claudia López condenó y tema frente al cual buscará una reestructuración profunda y seria al interior de la Policía.

“Amanecemos con una noticia que no se entristece y nos indigna. Un caso de abuso policial en la localidad de Engativá a un ciudadano de 46 años, Javier Ordóñez. A su familia le mandamos nuestro abrazo, solidaridad de condolencia. El abuso policial es absolutamente inaceptable, lo que legitima la actuación de la autoridad es que ejerza su autoridad de manera legítima y sin ningún tipo de abuso”, dijo en horas de la mañana la Alcaldesa Mayor, quien dijo que presidiría la Mesa de Derechos Humanos y de Convivencia en Bogotá.

En esa mesa, “en conjunto con la Defensoría y la Procuraduría, trabajaremos en dos sentidos: por un lado, garantizarle a la familia Javier que tenga la asistencia psicosocial y judicial para que haya una condena ejemplar de los responsables en este caso. Y por otro lado, y quizá más importante, para que haya una reestructuración profunda y seria al interior de la Policía, que prevenga y sancione los casos de abuso policial. Ejercer la autoridad conforme la constitución es una garantía elemental en una democracia”, finalizó diciendo la alcaldesa.

Las condiciones socioeconómicas, el desconocimiento de los canales de atención e incluso los horarios laborales de sus habitantes, son algunas de las razones por las que los ciudadanos no ponen en conocimiento de las autoridades estos hechos, y precisamente por eso el Distrito puso a disposición de la ciudadanía esta herramienta, que este miércoles comenzó su recorrido en la localidad de los Mártires, sector donde se presentan gran número de denuncias por parte de la comunidad.

Cómo funcionará la ruta

Al interior de la ruta, se brindará la oferta interinstitucional de atención para este tipo de casos, entre ellos, atención jurídica, psicológica y trabajo social, entre otros, para que los ciudadanos puedan acceder a las cuatro rutas de protección y restablecimiento de los derechos de las víctimas de trata de personas, abuso de vulneración de derechos por parte de la Fuerza Pública, para la comunidad LGBTI y líderes sociales.

“Condenamos el caso de abuso policial contra el señor Javier Ordoñez donde se ve una clara vulneración de sus derechos. No toleraremos el abuso de autoridad. Quienes están llamados a proteger los derechos humanos no pueden ser quienes vulneren a las personas y abusen de la fuerza. Para que casos como este no sigan ocurriendo hoy iniciamos el recorrido por los barrios de Bogotá para que los ciudadanos denuncien y accedan a las rutas de atención y protección” manifestó Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno.

Horarios de atención

La Ruta de los Derechos humanos operará en las localidades, con todos los protocolos de bioseguridad todos los días de la Semana de 1:00 pm a 5:00 pm y de 6:00pm a 10:00 pm. Mañana hará su recorrido en el parque Virgen del Carmen de Usaquén (1:00 – 5:00 pm) y Luis Carlos Galán de Suba Rincón (6:00 – 10:00 pm); el viernes 11 en Santa Fe en el Colegio Jorge Soto (1:00 – 5:00 pm) y Barrio Santa Rosa – San Cristóbal (6:00 -10:00 pm); el sábado estará en el Salón Comunal de Yomasa y Danubio en la localidad de Usme (1:00 – 5:00 pm), y el domingo 13 llegará a Bosa occidental (1:00 – 5:00 pm) y Tintal sur (6:00 – 10:00 pm)

Desde la Secretaría de Gobierno se ha identificado que las personas no denuncian la vulneración de sus derechos, por miedo o por falta de confianza hacia las instituciones, pues consideran que hacerlo no va a resolver sus problemas. Por eso, se han definido esos horarios atípicos, para que las personas se acerquen, denuncien, y podamos activar toda la ruta para garantizarles su atención integral.

En Bogotá, en el último año, 843 personas han denunciado haber sido víctimas de alguna vulneración en sus derechos, pero el Distrito ha podido identificar y atender integralmente a 96 víctimas de trata de personas, 139 víctimas de posible abuso de la fuerza pública, 493 líderes y lideresas, y 115 miembros de la comunidad LGBTI. Adicionalmente, las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme y Rafael Uribe Uribe son las que más presentan este tipo de casos de vulneración de derechos.

Canales de Denuncia

Ruta de Atención de presunto Abuso de la Fuerza Pública

3022406705 - whatsapp

denuncias.fuerzapublica@gobiernobogota.gov.co

Atención a la población LGBTI

3184918552 - whatsapp

casarefugio@gobiernobogota.gov.co

Denuncia de Casos de Trata de Personas

3503085507 - whatsapp

lucha.trata@gobiernobogota.gov.co

Líderes y Lideresas

3013827520 - whatsapp

defensoresydefensoras@gobiernobogota.gov.co