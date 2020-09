“Decreto 1174 no es una reforma laboral”: presidente Duque

El presidente Iván Duque se refirió este martes sobre el Decreto 1174 que ha generado polémica en el país, debido a que algunos sectores señalan que desmejora las condiciones laborales de los colombianos.

Al respecto, el mandatario manifestó que por el contrario con este “se busca garantizar, para las personas que devenguen menos de un salario mínimo, la seguridad social y generar un ahorro para la vejez”, dijo durante su programa ‘Prevención y Acción’.

Afirmó que esta iniciativa ya estaba planteada en el Plan Nacional de Desarrollo, que se aprobó en el Congreso de la República, creando la figura del pico mínimo social para que las personas que están en el territorio que ganan menos de un salario mínimo y también para las estructuras que tienen niveles de informalidad.

“Este Decreto 1174 no es una reforma laboral, no es una reforma laboral por decreto y no se está alterando ni cambiando el Código Sustantivo del Trabajo", manifestó el mandatario.