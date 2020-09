¿Cuáles son los mejores pares de divisas para invertir en Colombia?

A la hora de empezar a invertir en el mercado Forex es de vital importancia contar con un bróker internacional de confianza y que cuente con una plataforma de trading segura que nos ayude a gestionar de la mejor forma nuestras inversiones.

Muchos de ellos, ofrecen información sobre mercados y estadísticas en tiempo real que nos permitirá mejorar nuestras estrategias, además de contar con asesoramiento online.

Por lo que si vamos a empezar a invertir en divisas lo primero de todo es tener un bróker que cuente con servicio en América Latina, además de buenas comisiones.

Por otra parte, elegir el par de divisas con los que vamos a comenzar a operar en este mercado no es una tarea sencilla, ya que existen más de 60 pares de divisas.

El valor de cada divisa depende de la oferta y la demanda de la misma, que determinan así el 'tipo de cambio' entre las dos divisas, el cual está fluctuando continuamente. Son estas fluctuaciones las que permiten a los especuladores del mercado ganar dinero con el trading.

Entonces, ¿cómo seleccionar los mejores pares de divisas para operar en Forex?

A pesar del amplio abanico de divisas, hay algunos pares en concreto que poseen mayor potencial a la hora de obtener mejores resultados, sobre todo si eres un trader principiante. Estos serían el EUR/USD (Euro Vs Dólar Estadounidense), GBP/USD (Libra Esterlina Vs Dólar Estadounidense), USD/JPY (Dólar Estadounidense Vs Yen Japonés) y USD/CHF (Dólar Estadounidense Vs Franco Suizo).

El motivo principal es que son los que tienen mayor volumen de negociación y una mayor liquidez. Además, tienen menor volatilidad y en periodos de incertidumbre son una buena opción entre los inversionistas que buscan minimizar riesgos.

En comparación con otros pares de divisas más exóticos, un par como el EUR/USD cuenta con los mejores spreads, esto es el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta que el trader aplica como comisión, el cual suele estar entre 2 pips y 10 pips.

Esto no quiere decir que nos limitemos a operar siempre con estos pares de divisas, ya que podríamos perder oportunidades en otros. Será nuestra experiencia como trader la que nos de la confianza para operar con otros pares de forma regular.

Por ejemplo, hay pares de divisas de países emergentes cuyo volumen de negociación es mejor y cuentan con una mayor volatilidad. Hablamos del SGD (Dólar de Singapur), RUB (Rublo ruso), HUF (Florín húngaro), MXN (Pesos mexicanos), NOK (Corona noruega), SEK (Corona sueca), DKK (Corona danesa), entre otros. Pero son muy atractivos para los traders experimentados por las buenas oportunidades, por lo que, si no eres un profesional, es mejor evitarlos.

Y es que la volatilidad es un elemento que hay que tener muy en cuenta a la hora de buscar sacar rentabilidad en los pares de divisas, el GBP/JPY (Libra Esterlina Vs Yen Japonés) y el EUR/JPY (Euro Vs Yen Japonés) son un ejemplo de ello. Ambos pueden reportar grandes beneficios debido a las amplias oscilaciones de sus precios, pero también hay que ser un inversor amante del riesgo.

Las opciones son tan amplias como pares de divisas, por tanto, lo importante es operar acorde a nuestro grado de experiencia y tolerancia al riesgo.