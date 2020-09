Confirman arresto para Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales

El arresto y una multa para el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín y su secretario de Servicios Administrativos, Jhon Alexánder Alzate Quiceno, fue confirmada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la capital de Caldas.

Esta sanción es impuesta por desacato a una tutela presentada por Marino Morales Giraldo, un funcionario de la Administración, quien argumentó que fue retirado de su cargo en la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de manera injusta y que, por lo tanto, le habían violado los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada.

En ese sentido, un juez confirmó la decisión del Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal que ordenó un arresto de tres días para ambos funcionarios que deberán cumplir en el Comando de la Policía y a pagar una multa de $2'600.000 cada uno.

Según argumentó el funcionario judicial, no se ha cumplido a la fecha la reubicación del señor Marino Morales, quien radicó la tutela el pasado 4 de mayo de 2020 y dio la razón sobre los argumentos del demandantes pues era tarea de la Alcaldía de Manizales reasignarlo en otra área pues al despedirlo le fue vulnerado el derecho fundamental a la estabilidad laboral, al mínimo vital y seguridad social.

De hecho, al respecto la administración había asegurado que no cumplió con la reasignación del funcionario porque "no se tienen los cargos vacantes de técnico operativo Código 313, Grado 06 para vincular al señor Morales Giraldo".

No obstante, a esto respondió el juzgado en primera instancia que "no puede pasarse por alto que la orden de tutela no circunscribió, ni limitó su reubicación a la existencia de una vacante, en un cargo idéntico en el que se encontraba laborando el señor Marino Morales, al momento de su desvinculación, sino que ordenó reubicarlo de manera inmediata a la existencia de una vacante en un cargo “de similares características y remuneración” al que ocupaba".

Finalmente, la Alcaldía anunció en un comunicado que acatará la decisión del juez pero que considera injusto ese arresto como quiera que Marino Morales Giraldo, perdió el concurso de méritos promovido por la Comisión Nacional del Servicio.