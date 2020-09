Bogotá: En cuarentena fallecieron 120 personas en accidentes viales

Un análisis del Distrito reveló que, durante los cinco meses de cuarentena que tuvo la ciudad de Bogotá, entre el 20 de marzo y el 26 de agosto de 2020 hasta la medianoche, fallecieron 120 personas en el tránsito y de este total, 39% eran motociclistas (conductores y acompañantes); 33%, peatones y el 18%, ciclistas.

Los motociclistas ocuparon el primer lugar con 47 casos (41 conductores y 6 acompañantes), seguidos por los peatones con 40 fallecidos, 21 ciclistas, 5 conductores a bordo de un automóvil, 3 pasajeros en más en otro de este tipo y 4 pasajeros a bordo de un vehículo pesado.

“Durante los cinco meses que duró el aislamiento preventivo obligatorio en Bogotá, a pesar de reducirse la movilidad y las víctimas fatales por siniestros viales en un 51% frente al promedio de los últimos 5 años, el balance no es positivo si consideramos que 120 personas no volvieron a sus casas; por eso, para nosotros es muy importante que todos los ciudadanos adopten en sus recorridos conductas seguras en la vía, como no exceder los límites máximos de velocidad permitidos en la ciudad.”, dijo este miércoles el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.

Durante el periodo de cuarentena en Bogotá, la Secretaría de Movilidad también identificó que 6 de cada 10 personas que fallecieron en el tránsito tenían entre 29 y 59 años. Así mismo, el 48% de los fallecimientos se registró en horario nocturno, es decir, entre las 6:00 p.m., y 6:00 a.m.

Entre los hallazgos que hizo el Distrito en este análisis, se determinó que el porcentaje de participación de los ciclistas involucrados en siniestros viales aumentó de 14% a 18% en el periodo de análisis.

127 vidas salvadas frente al promedio 2015-2019

En cifras preliminares, durante el periodo de aislamiento preventivo, comprendido entre el 20 de marzo y el 26 de agosto, en Bogotá se han salvado 127 vidas frente al promedio de las fatalidades registradas entre 2015-2019 para el mismo periodo, representando así una reducción del 51% de los fallecidos en la ciudad, donde antes se registraban 247 personas fallecidas.

La implementación de la medida del límite máximo de velocidad de 50 km/h en Bogotá en el mes de mayo, hace parte de las acciones que el Distrito implementó para reducir el riesgo en las vías y los índices de siniestralidad de la ciudad.

En los 3 primeros meses de implementada la medida, esto es entre 10 de mayo a 9 de agosto, las fatalidades en las vías arteriales en que aplica la medida ha reducido en un 47% en comparación con el promedio de fatalidades entre 2015 y 2019.

Comparendos

Entre el 20 de marzo y el 26 de agosto de 2020, periodo de cuarentena en Bogotá, se impusieron en total 220.582 comparendos por infringir las normas de tránsito.

De ellos, 27.035 comparendos y 6.039 vehículos inmovilizados se impusieron por no cumplir con la medida de aislamiento obligatorio. De los cuales, 9.630 fueron sanciones a motociclistas y 17.405 a conductores de vehículos. De las inmovilizaciones, 4.723 corresponden a motos y 1.316 a carros particulares.

Entre las principales infracciones detectadas por las autoridades de tránsito están: estacionar en sitios prohibidos (C02), transitar por lugares restringidos o en horarios no permitidos (C14), incumplir las normas de tránsito por parte de peatones y ciclistas (G02), no acatar los requerimientos impartidos por los policías de tránsito (C31) y obstaculizar la vía o poner en riesgo a otros (H03).