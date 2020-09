Bogotá a Cielo Abierto reactivó alrededor de 33.000 empleos

La secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, hizo un balance sobre cómo se comportó el sector de los bares y los restaurantes el pasado miércoles, primer día del piloto Bogotá a Cielo Abierto, y ya hay dos lecciones que se comenzaron a incorporar tanto por parte de la Administración Distrital, como por parte de la ciudadanía.

El primero de ellos, es que a partir de este jueves ya hay grúas habilitadas para llevarse los carros que están haciendo un mal uso de la vía para su parqueo particular, tema frente al cual se presentaron inconvenientes menores.

También, en segunda medida, es imperativo que la ciudadanía se acostumbre a hacer y a cumplir las reservas, pues esta es la única herramienta que tienen los locales y establecimientos para controlar su aforo.

“Ayer fue un gran primer día. No sonrió San Pedro y nos acompañó la disciplina ciudadana. Esperamos que tanto ayer como el viernes, sábado y domingo siga siendo así porque es importantísimo que esto sea una reactivación que nos permita permanecer con las puertas abiertas para siempre y no tener que volver a cerrar la ciudad”, comenzó diciendo la secretaria Durán, quien añadió que esto sólo se logrará con el cuidado, la conciencia y la cultura ciudadana.

“Nosotros desde el Distrito y claramente ustedes, desde los restaurantes han dispuesto de todo para cuidarnos, pero es el ciudadano y el comensal el que debe mantener ese cuidado. Mantener y no bajar la guardia con todos los protocolos de bioseguridad.

Tema de las reservas tiene un sentido y tiene un sentido no solamente para que los restaurantes puedan prever el aforo y el manejo de las aglomeraciones, sino que también permite hacerle una tras habilidad a la enfermedad.

Locales habilitados

Por su parte, de acuerdo con la secretaria ayer se habilitaron en siete localidades de la ciudad más de 4500 restaurantes, cifra que representa alrededor del 10% de lo que hay de restaurantes, cafés, bares y plazoletas de comidas en la totalidad ciudad y también se habilitaron 60 hoteles que se unieron a la iniciativa de este piloto.

El primer día del Piloto Bogotá a Cielo Abierto dejo clara la necesidad de hacer y respetar las reservas.

“De las 4.500 restaurantes habilitados para abrir sus puertas, todavía no tenemos las cifras exactas de cuántos lo hicieron, pero si sabemos que 257 respondieron una encuesta que les pedimos y nos dijeron que el 90% de las reservas se cumplieron. Eso es muy importante porque la gente reservó y fue", dijo la funcionaria.

Y agregó: "Si uno reserva y no va es un cupo que se pierde para el restaurante entonces, tenemos que aprender a vivir el sector gastronómico de manera distinta. Tenemos que reservar y tenemos que cumplir las reservas”, añadió la secretaría, quien dijo que esta es la única herramienta que tienen los restaurantes para recibir clientes, para controlar el aforo y para hacer un trazado epidemiológico.

Adicionalmente, el aforo del miércoles en las calles estuvo alrededor del 20% y en algunos casos en el interior no superó el 10%. “Es que decir que todavía hay mucho espacio y campo para que los comensales hagan uso de este espacio público pero no podemos bajar la guardia”, añadió Durán.

Problemas en la vía

No obstante, la secretaría dijo que tanto los vehículos como los domiciliarios deben aprender a hacer uso del espacio público, pues el miércoles fue difícil el manejo de los vehículos en vía por el mal uso que hacen del mismo.

“Hoy ya tenemos grúas y vamos a quitar los carros que están parqueados en la calle porque no deben estar ahí. No debían estar antes de la pandemia y no lo deben estar ahora, más allá de que tengamos este programa de Bogotá a cielo abierto. Ya hay grúas y los vamos a quitar si están mal parqueados”, reiteró la secretaría, quien también hizo un llamado de atención a los domiciliarios.

En video: Bogotá prende sus motores tras cinco meses de cuarentena

Y los domiciliarios, que estaban acostumbrados a parquear en cualquier lugar, ya hay espacios delimitados para ellos”, finalizó diciendo la secretaria de Desarrollo Económico, quien reconoció la labor de los domiciliarios al efectuar la ultima milla en la cadena de abastecimiento, pero en adelante deberán hacer uso de las zonas delimitadas para los domiciliarios.