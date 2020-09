Alcaldía da luz verde a reapertura de jardines, colegios y universidades

Esta semana arrancó con una buena noticia: tras dos semanas con indicadores epidemiológicos constantes a la baja, la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, precisó que gracias a eso el Distrito ya puede garantizar un cupo epidemiológico para diferentes actividades, entre ellas para la reapertura de las instituciones de educación.

“Estamos habilitando la probabilidad de que jardines, colegios y universidades puedan usar el cupo epidemiológico que les ha dado la ciudad. Pero aclaro: Usar o no usar este cupo epidemiológico es absolutamente autónomo y voluntario de los consejos directivos de los colegios privados. Será concertado con los maestros y padres de colegios públicos y es autónomo de las universidades que quieran usarlo”, enfatizó este lunes la alcaldesa Claudia López.

Por lo mismo, a partir de hoy los colegios y jardines que así lo deseen, podrán inscribirse y solicitar la apertura. Los colegios deberán cumplir tres requisitos: primero que todo, deberán tener la autorización del Consejo directivo del órgano superior de administración; deberán tener el consentimiento informado de los padres, y por último, el colegio deberá garantizar estrategias para que garanticen la educación a los niños que sigan de manera presencial.

“Un colegio o jardín que cumpla con esos tres requisitos, puede subir a partir de hoy esos protocolos y ese documento y a partir de ese momento nosotros tendremos un espacio de días que estamos calculando no sean más de cinco para habilitar al colegio (si cumple) y a partir de ese momento el colegio puede comenzar a operar. Ósea que si hoy un colegio ya está listo y sube su información, seguramente el lunes ya podría estar operando y la decisión, insisto, recae sobre las instituciones. Nosotros acompañamos ese proceso”, precisó la secretaria de Educación, Edna Bonilla.

Para lo mismo, el Distrito pondrá a disposición del sector educativo una plataforma pública para que los jardines, colegios y universidades se inscriban con sus respectivos protocolos.

No habrá alternancia

Por su parte, la mandataria dijo que en Bogotá no habrá alternancia. No vamos a obligar a nadie a que los niños vayan al colegio un día si y otro no. Ese no es el esquema de la ciudad de Bogotá. Lo que hemos concertado con padres de familia, asociaciones de profesores, con sindicatos, con universidades y con Ascun, es que nosotros les posibilitamos unos días de la semana, unas reglas y unos lineamientos de bioseguridad.

“Bogotá da la opción de cupo de uso epidemiológico para jardines, colegios y universidades, porque podemos decir con certeza, tras dos semanas de indicadores en descenso, que el primer pico de la pandemia ha sido superado. Eso nos permite tener un cupo que hemos distribuido en diferentes actividades, pero usarlo o no para el sector educativo es de la autonomía del consejo directivo de cada institución educativo. Serán ellos los que decidan registrarse o no y solicitarlo o no. Ningún padre de familia será obligado a enviar a sus hijos o jóvenes al colegio o universidades. Pero a quien lo solicite, se le garantizará”, añadió la alcaldesa.

Por último, López dijo que el Distrito ha mantenido un dialogo respetuoso con Fecode, y este viernes la alcaldesa se reunirá presencialmente con ellos para seguir concertando la eventual reapertura a partir de octubre. “En ningún caso, la Alcaldía ni la secretaría de Educación va a hacer nada en contra de maestros y padres de familia. Es cada padre el que decide si quiere enviar a sus hijos al jardín o al colegio”.

Noticia en desarrollo…