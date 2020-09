Abortos forzados y abusos no eran política de las Farc: Timochenko

“Claro que hubo abusos, y ahora que uno va recolectando información, se da cuenta de que hubo abusos en muchas regiones”, dijo el jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño, conocido también como 'Timochenko', quien reconoció en una entrevista para la Wradio los atropellos contra las mujeres y menores de edad en la guerrilla.

El exjefe de las extintas Farc habló sobre la carta publicada el pasado lunes en la que antiguos miembros del Secretariado del grupo armado reconocieron este lunes que "el secuestro fue un gravísimo error" del que se arrepienten y reafirmaron su compromiso para contar la verdad y rendir cuentas ante la justicia.

Según señaló, esta se redactó a raíz de escuchar la audiencia de contribución a la verdad de Ingrid Betancourt, excandidata presidencial secuestrada, ante la Comisión de la Verdad.

Por otro lado, Timochenko aceptó en dialogo con la emisora que si hubo reclutamiento ilegal de mujeres, violaciones y abortos obligados, pero señaló que hay muchas cosas de las cuales se enteró hasta cuatro años después de firmar el acuerdo de Paz con el Gobierno y que desconocía todo lo que sucedía en todas las unidades de la guerrilla.

No obstante, el ahora dirigente político aseguró que esas conductas no hacían parte de una política de las Farc y afirmó que los hechos de los que si llegó a enterarse cuando aún era líder de la guerrilla fueron castigados "fuertemente".

Con respecto al reclutamiento de menores, indicó que en el caso ante el proceso ante la JEP está comenzando con las versiones individuales y este esta dividido en siete momentos, por lo cual, hay camino por recorrer pero que el próximo será una versión colectiva que se está preparando.

No obstante, aclaró que esta no es la primera vez que las Farc reconocen crímenes como el secuestro, pues ante estos ya se han presentado versiones de reconocimiento ante la justicia transicional. "Lo hemos venido diciendo de otras maneras y en otros momentos", sostuvo.

Entre tanto, también explicó que al asumir la comandancia de la guerrilla, tras la muerte de 'Alfonso Cano' encontró “un proceso de ‘lumpenización’ y de descomposición en la organización

"Recuerdo que en ese momento dije: prefiero tener a tres mil hombres alineados con la política de las Farc que a ocho mil en ese proceso de descomposición”, puntualizó.

Finalmente, Timochenko enfatizó que no negó el reclutamiento de menores al interior de la guerrilla en su más reciente comparecencia ante la JEP sino que no reconoció hechos como la violación de menores porque no lo hizo.