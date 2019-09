Precalificados para el Metro entregan sus ofertas

Este martes la Empresa Metro de Bogotá recibirá las ofertas económicas por parte de los concesionarios precalificados. Hasta el 21 de octubre se evaluarán las ofertas y ese mismo día se darán a conocer los resultados de la adjudicación.

Con esta acción quedará definido quien llevará a cabo todas las actividades necesarias para la financiación, ejecución de las obras de construcción, operación y mantenimiento del proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá.

¿Quiénes están participando? Actualmente hay cinco consorcios que agrupan a 29 empresas (entre integrantes y subcontratistas de los precalificados), y a 12 países entre los que se encuentra España, Corea del Sur, Italia, China, Francia, Holanda, Brasil, Alemania, Argentina, Canadá y México. Estos son el Consorcio Metro de Bogotá; APCA Metro Capital; Consorcio Sunrise; APCA Transmimetro y Unión Metro Capital.

Importante reiterar que el proceso para contratar la concesión integral del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá está dividido en tres partes: la precalificación, en la que seis consorcios superaron la evaluación y quedaron precalificados.

La retroalimentación: en la que la empresa Metro les informó a los oferentes sobre los avances técnicos, jurídicos y financieros del proyecto y se resolvieron dudas. Y la licitación pública internacional:

“Este último paso inició el 28 de junio de 2019 con el envío a los precalificados del llamamiento a licitación, que incluía el documento de licitación, la minuta del contrato de concesión y 22 apéndices técnicos. Dentro del cronograma del proceso se confirió un espacio para formular observaciones sobre los documentos entregados. Se realizó el análisis de las observaciones y se respondió a cada una de ellas en cuatro adendas, junto con los ajustes que se estimaron procedentes”, puntualiza un documento de la Empresa Metro.

Y por último, las causales de rechazo son: cuando se presente la oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad. La falta de firma de alguno de los documentos (carta de presentación de la propuesta o propuesta económica). Que la entrega se haga después de la hora de cierre.

También podrán ser rechazadas las ofertas si el sobre no contiene la carta de la oferta o esta sea presentada sin haber sido debidamente firmada. Cuando la oferta no sea avalada por un ingeniero civil colombiano. Cuando no se anexe la garantía de mantenimiento de la oferta. Y cuando no se presente la oferta económica o no esté debidamente firmada.