Por error con dossier sobre Venezuela sale jefe de inteligencia militar

Se trata del general Oswaldo Peña y al parecer el Ejército tendría más nombres de uniformados que deberán ser llamados a calificar servicio.

Luego del escándalo que suscitó una de las fotos presentadas por el presidente Iván Duque ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque había duda de que fuera tomada en Venezuela, el Gobierno decidió llamar a calificar servicios al general Oswaldo Peña Bermeo, jefe del Comando Conjunto de Inteligencia.

La decisión fue tomada luego de una reunión entre Duque y el Comando General de las Fuerzas Armadas en la Casa de Nariño.

Según lo dicho por Duque, “esa foto está en una página del dosier que yo circulé en las redes sociales. Esa página, si uno la mira con detenimiento, hace una precisión, y dice que las fotos de esa página tienen distintas fuentes. Una de esas es una fundación que durante años ha denunciado en Venezuela la presencia de grupos armados ilegales colombianos. En un reporte de la fundación de abril de 2018, la fundación ubica la foto. ¿Por qué la foto está ahí? Porque es una foto de contexto, y el dosier tiene tanto fotografías de contexto como propias de la inteligencia colombiana. Surgió una controversia porque un medio dijo que en Colombia la había recibido en 2015. La fundación se pronunció y dijo que esa foto venía del año 2013 de denuncias que se habían hecho de presencia del Eln en distintas escuelas de estados de Venezuela”, dijo el Presidente la semana pasada en una entrevista a medios.

“Vamos a seguir denunciando”

Así mismo, el canciller Carlos Holmes Trujillo se refirió ayer al tema, precisando que las denuncias las ha hecho el Gobierno colombiano reiteradamente desde 2002, pero “también las han realizado organizaciones independientes como el International Crisis Group, que señaló a comienzos de este año que el Eln se esconde y opera allí y está expandiendo su presencia en el sur de Venezuela con la complicidad de las autoridades estatales; al igual que Insight Crime, que en marzo publicó un informe que indica que el Eln es tolerado por autoridades venezolanas y que el grupo es capaz de operar con casi total impunidad gracias a los cercanos lazos que tiene con las fuerzas de seguridad de ese país”.

Trujillo sostuvo que los vínculos de Maduro con estas organizaciones ilegales también han sido referenciados por el Grupo de Lima en distintos comunicados, por los países que hacen parte del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y por la Asamblea Nacional de Venezuela, único órgano legítimo del país vecino.

“Vamos a seguir denunciando esos vínculos por instrucciones del presidente Iván Duque, a volver al Consejo Permanente de la OEA, a ir a todas las instancias de las Naciones Unidas, a la Unión Europea, bilateralmente a los países con los cuales tenemos relación diplomática para efecto de poner en conocimiento de ellos todos estos hechos, que no solamente amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Colombia, sino también de la región”, puntualizó.

El canciller Trujillo resaltó que las fotografías presentadas en el dossier son reales y que se trata de un trabajo de cooperación de los organismos de inteligencia del Estado que se ha explicado ampliamente por las Fuerzas Militares. “Se trata apenas de un asunto de diseño y reconocimiento de créditos en los pie de foto”, por lo que explicó que el documento se va a actualizar mediante el uso exclusivo de fotos propias de la Fuerza Pública. “Aquí lo que importa es la gravísima amenaza del régimen de Maduro a la paz, la seguridad y la estabilidad en Colombia y en la región. No se puede desviar la atención de lo principal a lo accesorio, no nos podemos distraer”, sostuvo.

Dicha declaración fue respaldada por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien sostuvo que “desde el primer día del Gobierno, el presidente Iván Duque ha denunciado al régimen dictatorial de Maduro y ha advertido que seguirá denunciando los crímenes cometidos y planeados desde su territorio, los cuales configuran una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad, no solamente de Colombia, sino de la región”.

El comandante de la Fuerzas Armadas, general Luis Fernando Navarro, no se refirió a la salida del jefe de Inteligencia, sin embargo sostuvo que varios dirigentes venezolanos han adelantado reuniones con la guerrilla del Eln.

“Es el caso particular de Francisco Arias Cárdenas, actual embajador de Venezuela en México, y quien fue gobernador del estado Zulia entre 2012 y 2017. Con él coordinaron el trabajo de acercamiento y motivación con las comunidades Yukpa en la Sierra, como consta en un documento encontrado durante la operación Guardia de Honor XI, contra el Frente de Guerra Nororiental”, manifestó.

Más responsabilidad política

El senador conservador Juan Diego Gómez calificó de muy grave que el presidente Duque sea inducido al error. “Cuando se habla de evidencias contundentes no se pueden usar imágenes de referencia y por eso ha asumido la responsabilidad el director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. Insistimos en que el equipo de gobierno del Presidente no está cumpliendo su mandato, es ineficiente, no conecta, no atina en una sola y a pesar de la gran amistad que me une con Guillermo Botero, creo que debe haber más responsabilidades de tipo político que está en cabeza de los ministros”, dijo.

Así mismo, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Santiago Valencia, del Centro Democrático, sostuvo que “es probable que haya que determinar las responsabilidades a las que haya lugar, jurídicas, políticas y administrativas. Pero a pesar de esas consecuencias, no podemos desviarnos de que está absolutamente demostrado de la presencia de grupos ilegales en Venezuela”.

Por otro lado, el congresista Germán Varón, de Cambio Radical, aseguró que “si esa es la Inteligencia y es la forma en que ha venido desarrollando los informes y los sustentos de cada afirmación que hace el Presidente, era lógico que el militar tuviera que ser retirado de ese cargo”.