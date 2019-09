Corte Constitucional acepta estudiar la tutela de Andrés Felipe Arias

Aceptó la Corte Constitucional estudiar la tutela con la que el exministro Andrés Felipe Arias pelea que su caso tenga una segunda oportunidad de la justicia.

Esta decisión no significa que el alto tribunal vaya a aceptar lo que pide el ex funcionario, pues primero se deberá revisar si realmente han sido o no vulnerados sus derechos como lo argumentó en su petición.

En ese sentido, el caso quedó en manos de la magistrada Diana Fajardo, quien deberá estudiar los argumentos de Arias y elaborar una ponencia que presentará ante sus compañeros de la Sala de Revisión de Tutelas Número Dos, conformada por ella y los magistrados Linares y Luis Guillermo Guerrero.

Puntualmente, la Corte Constitucional deberá determinar si en el caso de Arias si se hace valer el derecho constitucional a la doble instancia, es decir, el derecho de que un segundo juez revise el veredicto.

El exmagistrado fue condenado en única instancia a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, sentencia que fue proferida por la Sala Pena de la Corte Suprema. Sin embargo, desde 2014, Arias pelea para que su condena sea revisada y en tres oportunidades, dicha petición ha sido negada por ese alto tribunal.