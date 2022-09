Así va la cirugía del proyecto de Presupuesto General de la Nación

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó a EL NUEVO SIGLO que en la reunión del día de ayer se hicieron algunos pequeños ajustes al proyecto de Presupuesto, y que confía en que hoy sean aprobados todos en el primer debate.

“Le hicimos algunos ajustes al presupuesto que habíamos presentado, junto a la adición presupuestal que habíamos presentado. Lo más importante fue el aumento para vías terciarias, pero también la garantía de que va a haber uno para vivienda de interés social urbana, para deporte unos recursos adicionales, y unos fondos específicos para el Congreso de la República”, señaló.

La ponencia presentada al Legislativo se desglosa de la siguiente manera: el Servicio de deuda llega a los $77,9 billones. El rubro más importante es el de Educación con $54,8 billones, seguido de Salud con $50,2 billones y Hacienda, que llegó a los $49,3 billones.

Este último rubro tiene incluido el costo del pago que se hará al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), al que se destinarán alrededor de $19 billones.

El ministro de Hacienda explicó que el agro es uno de los sectores a los que más se les adicionó: “garantizamos unos recursos muy importantes en todas las áreas del sector agropecuario. Entonces diría que esa es la conclusión, quedaron pendientes algunos temas, pero esperamos que la ponencia sea aprobada en primer debate, ya que tenemos la firma del grueso de los ponentes”, sostuvo.

Inversión

Para el senador del partido Conservador Efraín Cepeda, uno de los cambios más importantes es el de aumentar el dinero destinado a inversión.

El congresista afirmó que “el presupuesto de inversión crece definitivamente en alrededor de $11 billones, de $62 billones que había presentado el gobierno anterior, algo así como $73 billones, que ya supera en $4 billones el presupuesto de 2022”.

Sin embargo, dice que aún falta trabajo por hacer: “Todavía no estamos satisfechos porque en términos reales cae, pero ya se hizo un gran esfuerzo y esfuerzos tan importantes como duplicar el presupuesto del Ministerio de Agricultura en algo así como $2 billones a algo más de $4 billones, para vías terciarias, es una gran noticia porque lo hemos pedido todos los ponentes, escuchando el clamor de los campesinos colombianos”, manifestó Cepeda.

Para el senador este tema es vital, ya que este aumento presupuestal da un alivio a las personas del campo y ayuda a mejorar la productividad. “El alto costo de los alimentos es culpa de las vías terciarias, pero ya hay $1 billón 900 mil millones para ello. Ninguna cifra es suficiente, pero esta es una cifra muy importante y recordemos que va a haber un presupuesto adicional y ahí seguiremos incrementando, por ejemplo, en vivienda VIS”, señaló.

Para la senadora y economista Imelda Daza Cotes, “el presupuesto es coherente con el programa de gobierno en el cual se priorizan: programas sociales, educación, infraestructura agrícola, conectividad y saneamiento básico”, según lo aprobado para ponencia.

Tierras

El senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, indicó que este rubro será para poder darle tierras a quien no las tiene. “Son $2 billones adicionales para compra de tierras, lo que están haciendo hoy de asaltar las fincas, de tomarse la finca, no tiene autorización ni del Gobierno, ni menos del Pacto Histórico. Ahí nosotros le hemos pedido a la Fuerza Pública que actúe con sus herramientas para desalojar a estas personas porque no es nuestra política. Nosotros queremos hacer una reforma agraria, pero comprándole la tierra a los finqueros, a los hacendados, a los campesinos que quieran venderla. Nunca vamos a aprobar que estén metiéndose a la fuerza en la finca, eso no es política de este Gobierno. Aunque no se puede comprar tierras este año porque este es el presupuesto de 2021”, señaló.

De acuerdo con Bolívar, se está guardando el presupuesto ministerial de este año para afrontar la ola invernal. “Estamos trabajando con los rezagos que quedaron en cada ministerio y el Presidente ha sido un poco visionario en advertir a los ministros que guarden esos puntos porque el invierno que viene en octubre va a ser uno de los peores de las últimas décadas y seguramente va a haber muchos damnificados en Colombia. Lamentablemente vamos a tener que destinar esos recursos para atender esta emergencia”, sentenció.

Salud

Por su parte, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, dijo a EL NUEVO SIGLO que aunque la distribución es correcta, tiene sus dudas sobre el sector salud. “El Gobierno nacional mostró la redistribución sectorial del presupuesto, los aumentos en inversión y funcionamiento en cada una de las carteras con la adición presupuestal que se hizo de $14,2 billones; nosotros mostramos una preocupación en los recursos que faltan para el funcionamiento en aseguramiento para la salud de todos los colombianos. Esperamos que esa discusión sea eje central hoy en la aprobación en primer debate del Presupuesto General de la Nación 2023”.

Gasolina

Otro de los temas que más se ha tocado en los últimos días es el que atañe al precio de la gasolina y la subida que tendrá en lo que resta del año.

Aunque el ministro Ocampo ya aclaró que se incrementará en $200 mensuales, para llegar a un precio de galón $600 más caro a final del año, dijo que el incremento del ACPM para el 2023 aún no se ha discutido.

Ocampo destacó que aún no se discute: sobre “el tema de la gasolina no hemos definido una estrategia, para el próximo año vamos a seguir el aumento, como es obvio, para ir reduciendo gradualmente este inmenso déficit que tenemos en el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina, pero todavía no hay ninguna decisión”, dijo. Y complementó: “el señor Presidente dijo que el siguiente año se revisará esa decisión”.

Entretanto, Bolívar explicó que este aumento es muy pequeño y que, si fuera por ajustar el precio del combustible a niveles internacionales, podría duplicarse, pero no será así: “se va a subir algo muy moderado, no se va a tocar el ACPM, que es el que mueve el 97% de la carga de este país, para no generar un efecto inflacionario, pero los $600 representan un alza de menos del 5%”, sostuvo Bolívar.

Y añadió que “en el espectro no se sabe qué va a pasar en enero, porque nosotros sí quisiéramos cambiar la fórmula. Estamos trabajando, los técnicos del Ministerio de Hacienda están tratando de cambiar esa fórmula por medio de la cual se establece el precio de los combustibles, que es precio internacional más precio del dólar, y eso obviamente, con dólar a más de $4.400 y petróleo en más de 100 dólares, daba una tabla altísima que debería estar hoy casi sobre los $18.000, pero se está estudiando cómo cambiar esa fórmula”, señaló el senador del Pacto Histórico.

Otros rubros del presupuesto

Defensa y Policía: $46,7 billones

Trabajo: $37,9 billones

Inclusión Social: $17,8 billones

Vivienda: $6,2billones

Agricultura: $4 billones

Ambiente: $1,3 billones

Cultura: $693 mil millones