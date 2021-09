Por ahora los afganos no llegarán a Colombia: embajador Pinzón

El embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, confirmó que Washington no ha indicado si será necesario usar a Colombia como destino temporal de los afganos que huyeron de los talibanes, pese a tener un acuerdo para que eso sucediera.

De acuerdo con el embajador, los afganos están llegando directamente a bases militares de Estados Unidos, de tal forma que, por ahora, no hay necesidad de que lleguen a Colombia. No obstante dijo que no puede descartarse porque quizá en unos meses sí sea necesario.

Pinzón señaló que “lo más importante es que Colombia tomó una decisión que fue histórica”. “Cuando estábamos en esta difícil situación, (Colombia) fue el primer país de América Latina, y tal vez el segundo en el mundo, que salió a ofrecer la posibilidad de que personas de Afganistán, para protegerles sus derechos, pudieran pasar un tiempo en Colombia”.

Asimismo dijo que hay un acuerdo que siempre está abierto para que los afganos lleguen a Colombia pero en el corto plazo no se usaría aunque las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos se mantienen permanentemente.

Es de recordar que el pasado 20 de agosto, el presidente Duque anunció que Colombia recibirá a cerca de 4.000 migrantes afganos, tras la difícil situación que se viene presentando en ese país por la toma del poder de los talibanes.