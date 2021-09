Petro desistiría de ser presidente, si no gana las elecciones de 2022

Tras una entrevista con El País de España, el precandidato presidencial Gustavo Petro afirmó de no ganar estas elecciones, abandonaría sus intenciones de llegar a la casa de Nariño y, en dado caso, se dedicaría a escribir. "No me puedo volver un eterno candidato" dijo Petro.

Seguido a esto, reflexionó acerca del devenir de los colombianos. “¿Qué podría venir? No sé. No sé qué le pasará a una sociedad colombiana metida en el abismo y sin una salida democrática. Puede haber una sustitución de nuestro proyecto por otro proyecto democrático, pero eso ya sería otra generación, no la nuestra. Yo daría por terminado mi ciclo político".

Le puede interesar: Se ‘dispararon’ las precandidaturas presidenciales

Respecto a sus rivales políticos, se le preguntó por el exministro de Salud y exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, a lo que Petro respondió "yo pedí al neoliberalismo colombiano superar ese tipo de pensamiento para construir una mayoría que cambiara la historia del país. La respuesta ha sido no, y creo que él quedará con ese no".

Frente a su campaña electoral, el precandidato dijo que se enfocará en fortalecer su presencia y favoritismo para los sectores ''populares''. "Muchos candidatos buscan la clase media y alta, pero el que quiera ganar la presidencia tiene que sacar pasión en el mundo popular. A ello se contrapone la práctica de comprar el voto con dinero de la mafia y la corrupción. Solo la pasión puede superar eso. Si lo logro, seré el presidente de Colombia", fueron las palabras de Petro.

La semana que acaba de pasar, Colombia Humana, movimiento liderado por el precandidato obtuvo la personería jurídica por la Corte Constitucional. La decisión se tomó tras un fallo a favor de una tutela contra el Consejo Nacional Electoral, quien en 2018 le negó este reconocimiento por la resolución 3231 del 20 de diciembre.